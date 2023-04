Raport o zdrowiu psychicznym młodych ludzi. "Nasze dzieci bez wątpienia są w tej chwili w wielkim kryzysie"

Z naszych badań wynika, że prawie 40 procent uczniów myślało o podjęciu próby samobójczej, co dziesiąte dziecko podjęło taką próbę - mówiła w "Faktach po Faktach" dziennikarka i prezeska Fundacji Unaweza Martyna Wojciechowska, nawiązując do raportu opublikowanego przez jej fundację. Specjalistka psychologii klinicznej Anna Jakubowska-Winecka wskazywała zaś, że "jest częstsza rozpoznawalność różnych problemów, bo jest większa świadomość tych problemów".

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Fundacja Unaweza, założona przez dziennikarkę, działaczkę społeczną i podróżniczkę Martynę Wojciechowską, opublikowała raport o zdrowiu psychicznym młodych ludzi. Wynika z niego, że co trzeci uczeń ma objawy depresji, co piąty nie ma chęci do życia, a prawie dziewięć procent podjęło próbę samobójczą.

O tym badaniu rozmawiały w "Faktach po Faktach" w TVN24 prezeska zarządu Fundacji Martyna Wojciechowska oraz doktor nauk humanistycznych Anna Jakubowska-Winecka, specjalistka psychologii klinicznej i kierowniczka Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu "Pomnik" - Centrum Zdrowia Dziecka.

Wojciechowska: nasze dzieci bez wątpienia są w tej chwili w wielkim kryzysie

Wojciechowska przekazała, że "wzięło udział w badaniu ponad 180 tysięcy młodych osób w wieku od 10 do 19 lat, więc to jest taka grupa, której nie można zbagatelizować". - Z naszych badań wynika, że prawie 40 procent uczniów myślało o podjęciu próby samobójczej, co dziesiąte (dziecko - red.) podjęło taką próbę - powiedziała.

Jej zdaniem "to są dane, które są wstrząsające". - Dzieci mówią: nic nie znaczę, nie dam sobie rady i dla nikogo nie jestem ważny. Tak czują się nasze dzieci, które odpowiedziały w tym badaniu na konkretne pytania. Dzieci mają skrajnie niską samoocenę. Ponad połowa z nich myśli o sobie bardzo źle, jest swoim największym krytykiem i nasze dzieci bez wątpienia są w tej chwili w wielkim kryzysie - mówiła.

Jakubowska-Winecka: liczba i jakość problemów różnią się od tych, które obserwowaliśmy

Jakubowska-Winecka przyznała, że "jak najbardziej" widzi te zjawiska w swojej pracy. - Jest coś jeszcze. Rzeczywiście liczba problemów, z którymi teraz mamy do czynienia, i jakość różnią się bardzo od tych, które obserwowaliśmy jeszcze na przykład kilkanaście lat temu - mówiła.

Jakubowska-Winecka: liczba i jakość problemów różnią się od tych, które obserwowaliśmy kilkanaście lat temu TVN24

Wyjaśniała, że do obecnych już wcześniej "dochodzą zaburzenia odżywiania, do tego dochodzi otyłość", ponieważ "jedzenie jest sposobem regulacji emocji". - Mamy też bardzo dużo dzieci z zaburzeniami zachowania, bardzo dużo dzieci, które są ofiarami przemocy i spory odsetek dzieci ze spektrum autyzmu - dodała ekspertka.

Jej zdaniem "jest częstsza rozpoznawalność różnych problemów, bo jest większa świadomość tych problemów". - Jak kiedyś dziecko miało przez długi czas zły nastrój albo mówiło: "nie chce mi się żyć", to się określało, że to są fanaberie. Dzisiaj wiemy, że to jest rys depresyjny - zauważyła Jakubowska-Winecka.

Wojciechowska o "programie profilaktycznym"

Gościnie TVN24 mówiły także o tym, jak można pomóc młodym ludziom w kryzysie. - To, co ja twierdzę, że warto zrobić dzisiaj i zachęcam do tego, żeby się przyłączyć, to jest system wczesnego reagowania - powiedziała Wojciechowska.

- To jest program profilaktyczny, który opracowujemy jako fundacja Unaweza we współpracy z wieloma organizacjami, w tym z Centrum Zdrowia Dziecka, fundacjami i ekspertami w swoich dziedzinach, żeby ten program był gotowy i on będzie gotowy już od najbliższego roku szkolnego. Będzie mógł być realizowany również w szkołach. Będą mogli z niego korzystać rodzice, a przede wszystkim ma być wsparciem dla młodych ludzi - przekazała.

Wojciechowska o "programie profilaktycznym" TVN24

Jak dodała, "obejmujemy tym programem profilaktycznym wszystkie trzy grupy: młodych, rodziców, nauczycieli". - Bo każda z tych grup wymaga wsparcia. Rodzice mierzą się z dużym wypaleniem rodzicielskim, nauczyciele – co też wiemy z badań – również z wypaleniem, brakiem wsparcia i konkretnych narzędzi do pracy - argumentowała.

Dziennikarka i działaczka poinformowała, że "na stronie mlodegłowy.pl można zarówno pobrać raport i się z nim zapoznać, jak i zapisać się do tego programu profilaktycznego, do czego bardzo zachęcam wszystkie szkoły". - On jest ogólnopolski, ogólnodostępny, darmowy i do korzystania, tylko że musimy robić to razem - dodała Wojciechowska.

Ekspertka: nie ma prawdziwych relacji

Psycholog kliniczna odniosła się natomiast do tego, jak rodzice mogą reagować w domu i rozmawiać z młodymi ludźmi. - Rodzic w ogóle powinien rozmawiać ze swoim dzieckiem. Więcej rozmawiać ze swoim dzieckiem, bardziej okazywać mu wsparcie, emocje - podkreśliła Jakubowska-Winecka.

Jej zdaniem "rodzice są zajęci swoimi sprawami, dzieci są zajęte swoimi sprawami i każdy jest z tego zadowolony". - Rodzice siedzą w sieci, dzieci siedzą w sieci. Nie ma prawdziwych relacji. (…) Niech rozmawiają o tym, co czują. Niech rozmawiają, co ich złości. Niech po prostu ze sobą rozmawiają - podsumowała.

Ekspertka: nie ma prawdziwych relacji TVN24

