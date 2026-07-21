Polska Ekspert o "pladze wśród mężczyzn". Dlaczego odbierają sobie życie częściej niż kobiety?

"Niepokochani". Historia Konrada (Fragment audioserialu TVN24+) Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Twórcy serialu audio "Niepokochani" w TVN24+ poruszają niezwykle ważny temat zdrowia psychicznego mężczyzn, skupiając się na historiach pacjentów szpitala psychiatrycznego. Dlaczego w gronie osób, które popełniają samobójstwo, dominują panowie? - To jest niestety bardzo złożone zjawisko - mówi Jacek Masłowski, terapeuta i twórca Instytutu Zdrowia Psychicznego Masculinum. - Po pierwsze jest tak dlatego, że jesteśmy wychowywani jako mężczyźni w takim przekonaniu, [...] że jak mamy problemy, to musimy sobie z nimi poradzić sami. To jest niestety plaga wśród mężczyzn - stwierdził gość odcinka poświęconego opowieści Rafika.

Według eksperta u wielu mężczyzn przyznanie się do tego, że z czymś sobie nie radzą, wywołuje silny strach. A próby poradzenia sobie z nim "niejednokrotnie kończą się jeszcze większym problemem niż ten problem, z którego wynika w ogóle potrzeba tego rodzaju działania" - zauważył Masłowski.

"Prawie niemożliwe dla większości mężczyzn"

Jako drugi czynnik terapeuta wskazał brak przestrzeni, w których mężczyźni mogliby szukać pomocy. - Statystyczny mężczyzna w Polsce jest człowiekiem samotnym. Bez względu na to, czy ma rodzinę, dzieci, kolegów - wyliczał ekspert. Samotność wynika także z tego, że relacje, które budują mężczyźni, są często bardzo płytkie. Rozmawiamy o samochodach, pieniądzach, rozmaitych sprawach związanych z tym, co zewnętrzne. - Ale opowiedzenie o tym, co się we mnie dzieje, jest prawie niemożliwe dla większości mężczyzn - powiedział Masłowski. Jego zdaniem wielu mężczyzn ma problem z określeniem, co czują.

Przekonanie, że "mężczyzna musi być twardy" zaklasyfikował do grona podstawowych komponentów, z którego wynikają kolejne problemy. - Jak muszę być twardy, to nie sięgam po pomoc. Jak muszę być twardy, to nie okazuję emocji. Jak muszę być twardy, to sam szukam rozwiązania. Jak muszę być twardy, to wreszcie popełniam samobója, bo to jest akt sprawczości finalny - mówił gość audioserialu.

"Niepokochani" w TVN24+

Ekspert wyjaśnił również, gdzie mężczyźni mogą szukać wsparcia i jak przeciwdziałać samobójstwom. Całego wywiadu z Jackiem Masłowskim oraz poruszającej opowieści Rafika wysłuchasz w TVN24+. W najbliższą sobotę ukaże się piąty, a zarazem ostatni odcinek cyklu "Niepokochani". Każdy epizod audioserialu Tomasza Słomczyńskiego to opowieść pacjenta szpitala psychiatrycznego zakończona rozmową z ekspertem.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Redagował AM