Zdolni do pomocy. Nastolatki uczą nastolatki

Jarek Brodecki, uczeń drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej, do tej pory korepetytorem bywał okazjonalnie. Gdy był w trzeciej gimnazjum, pomagał starszym koleżankom i kolegom w przygotowaniach do matury z biologii. Bo Jarek jest pasjonatem przedmiotów przyrodniczych i teraz chce się swoją pasją podzielić, zupełnie za darmo.

Korepetycje w czasie pandemii

- Wiem, że edukacja zdalna bardzo różnie wygląda u innych uczniów. Niektórym brakuje kontaktu z nauczycielami, inni są zawaleni materiałem. Nie brakuje osób, które potrzebują pomocy - opowiada Jarek. Dlatego postanowił włączyć się do akcji "Zdolni do pomocy", za którą stoją stypendyści i wychowankowie Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci (KFnRD).

Biologii nie trzeba kuć, chemię da się zrozumieć

- Na razie zgłosiła się do mnie jedna osoba, która chciała, żebym jej pomógł w licealnej matematyce, ale nie czułem się aż tak na siłach, więc przekierowałem ją do kogoś innego. Cały czas jestem w gotowości, szczególnie dla tych, którzy potrzebują pomocy z biologii i chemii – dodaje.

Na pierwsze zajęcia czeka też Zuzanna Granek, maturzystka z I LO w Łodzi. Podobnie jak Jarek też chce pomagać innym z przedmiotów przyrodniczych, ale nie tylko. Na co dzień uczy się również w czwartej klasie Szkoły Muzycznej II stopnia, a jej wielką pasją jest gitara klasyczna. I to o pomoc z muzyki Zuzia została poproszona jak dotąd – pierwsze zajęcia poprowadzi w poniedziałek wieczorem.

Na swoją pierwszą lekcję umówił się również Maciej Zawistowski z Jutrzyny na Dolnym Śląsku (to on był pomysłodawcą akcji). W czwartek zgłosiła się do niego maturzystka w sprawie z języka polskiego. - Na pierwsze zajęcia zaplanowaliśmy przejrzenie listy lektur i wybór tych do wspólnego omówienia, poza tym chcemy się zapoznać i chcę jej podsunąć kilka przydatnych pomocy - mówi Maciek.