Polska

Zdjęcia Tuska ze skazaną działaczką PO na sali posiedzeń. Premier komentuje

Zdjęcia Tuska i skazanej radnej w Sejmie
Donald Tusk o zdjęciach ze skazaną działaczką PO
Źródło: TVN24
Politycy Prawa i Sprawiedliwości wnieśli na salę posiedzeń Sejmu plansze ze zdjęciami Donalda Tuska i Moniki Wielichowskiej z byłą działaczką PO z Dolnego Śląska. Kobieta została skazana za przestępstwa związane z pedofilią i zoofilią, których dopuścił się jej mąż. - Ta sprawa miała miejsce za rządów pana Kaczyńskiego - skomentował Tusk.

Tusk odniósł się do sprawy podczas piątkowej konferencji, odpowiadając na pytanie na ten temat zadane przez dziennikarza wpolsce24.pl.

- Obserwowaliśmy tego rodzaju kampanie. W Stanach Zjednoczonych była afera Pizzagate i wmawiano, że Hillary Clinton handluje dziećmi, taką aferę mieliśmy na Węgrzech w czasie wyborów i nawet Kaczyński uwierzył, że lider opozycji upiekł psa w mikrofalówce. Tego typu spiny, które mają zohydzić polityków w oczach wyborców to jest specjalność prawicy na całym świecie. Chcę powiedzieć, że zbrodnia pedofilii (w związku z którą została skazana kobieta z Dolnego Śląska - red.) to zbrodnia, która miała miejsce za rządów pana Kaczyńskiego, pana Morawickiego i pana Ziobry. Sprawca był bezkarny, dopóki nie został aresztowany w Szwecji. Za naszych czasów został skazany na dożywocie - stwierdził Tusk. W rzeczywistości mąż kobiety usłyszał wyrok 25 lat więzienia. Również sama polityczka, jak przypomniał premier, została skazana w pierwszej instancji.

- Jest bardzo dużo falsyfikatów, są też zdjęcia w moim przypadku z imprezy, która zgromadziła dziesiątki tysięcy ludzi i mam prawdopodobnie z tysiąc zdjęć z tej manifestacji na rzecz Unii Europejskiej. Każdego dnia podchodzą do mnie ludzie i chcą zdjęcie. Taki był też ten przypadek - wyjaśnił premier. Dodał, że wciąganie w sprawę Wielichowskiej to "wyjątkowo brudna i odrażająca polityka".

Źródło: PAP/Tomasz Gzell

Posłowie wykluczeni z obrad

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wykluczył w piątek z posiedzenia posłów PiS Dariusza Mateckiego i Michała Wosia za uniemożliwianie prowadzenia obrad. Posłowie PiS wnieśli na salę posiedzeń plansze ze zdjęciami premiera Donalda Tuska i wicemarszałek Sejmu Moniki Wielichowskiej ze skazaną byłą działaczką PO.

Po wznowieniu piątkowych obrad, gdy posłowie zabrali głos w ramach wniosków formalnych, Matecki wniósł na salę plenarną duże zdjęcie przedstawiające premiera Tuska z byłą działaczką PO. Na planszy umieszczono też napis "Tylko nie mów nikomu". Gdy Matecki podszedł w pobliże mównicy, Czarzasty stwierdził, że poseł PiS zakłóca obrady Sejmu i przywoływał go dwukrotnie do porządku. Następnie marszałek ogłosił, że Matecki nadal uniemożliwia prowadzenie obrad i podjął decyzję o wykluczeniu posła PiS z posiedzenia Sejmu.

Czarzasty poprosił Mateckiego o opuszczenie sali, lecz poseł pozostał na sali i pokazał kolejne zdjęcie ukazujące wicemarszałek Monikę Wielichowską (KO) z byłą działaczką.

Następnie takie samo zdjęcie Tuska z byłą polityczką PO próbował postawić przed mównicą sejmową poseł Woś. Jemu również Czarzasty zwracał uwagę, że zakłóca obrady Sejmu, przywoływał posła PiS dwukrotnie do porządku, po czym ogłosił, że Wosia również wyklucza z posiedzenia Sejmu. Marszałek zarządził krótką przerwę. Początkowo posłowie PiS pozostali na sali, później udali się w kierunku wyjścia.

Źródło: PAP/Tomasz Gzell

Skazana działaczka i jej mąż

19 marca Sąd Okręgowy w Świdnicy skazał na 6,5 roku pozbawienia wolności byłą działaczkę PO w na Dolnym Śląsku, która nie udzieliła pomocy małoletniej doświadczającej przemocy seksualnej. Kobieta odpowiadała też za znęcanie się nad zwierzętami - była świadkiem czynów o charakterze zoofilskim, których sprawcą był jej mąż. Wcześniej za te i inne przestępstwa, m.in. o charakterze zoofilskim, 45-letni mężczyzna został skazany na 25 lat więzienia.

Ojczym wykorzystywał dziewczynkę. Sąd skazał matkę za to, że jej nie pomogła
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ojczym wykorzystywał dziewczynkę. Sąd skazał matkę za to, że jej nie pomogła

Wrocław

Mąż kobiety odpowiadał m.in. za gwałt, podawanie ofiarom substancji odurzających, utrwalanie i posiadanie treści pornograficznych, a także za znęcanie się nad zwierzętami. Prokuratura podała, że mężczyzna dopuścił się przestępstw seksualnych wobec dzieci poniżej 15. roku życia oraz zwierząt.

Na początku kwietnia szef MS Waldemar Żurek poinformował, że zwrócił się do prokuratora krajowego o przekazanie szczegółowych informacji dotyczących sprawy. Podkreślił, że szanuje orzeczenia sądu, chciałby jednak przyjrzeć się sprawie. - Chciałbym wiedzieć, jaka była rola tej pani, która została skazana na 6 lat. Ktoś powie, że to też wysoki wyrok. Ale tam koszmar tej sprawy jest tak wielki. Tam powinny być najsurowsze kary - ocenił Żurek.

Poza zdjęciem byłej działaczki z premierem Donaldem Tuskiem, na portalach społecznościowych publikowano m.in. zdjęcia, na których kobieta pojawia się w towarzystwie wicemarszałkini Sejmu Moniki Wielichowskiej, która pochodzi z tego regionu i związana jest z tamtejszymi strukturami KO. Były to głównie zdjęcia robione w trakcie kampanii wyborczych. Wielichowska odcięła się w oświadczeniu od znajomości z kobietą i podkreśliła, że nie utrzymywała z nią prywatnych kontaktów. 

Źródło: tvn24.pl, PAP

Czytaj także:
Oskarżony o zastrzelenie psa i stalking
Tragiczny finał sąsiedzkiego konfliktu. Zastrzelony pies i zarzut stalkingu
Trójmiasto
Muzeum Narodowe w Pradze
Bezpłatny wstęp do muzeów i galerii? Decyzja ministerstwa
Świat
burger shutterstock_1502596934
Uda jak "marmurkowe steki". Ten efekt nie zależy od kalorii ani ćwiczeń
Zdrowie
Szczecin, 18.12.2019. Podejrzany Marcin D. doprowadzany do szczecińskiego Sądu Rejonowego
Marcin D., były mąż Marty Kaczyńskiej usłyszał zarzuty i został aresztowany
Trójmiasto
Pilne
Iran otwiera Cieśninę Ormuz dla żeglugi handlowej
BIZNES
Miłosz Motyka
Zapasy paliwa lotniczego w Polsce. Ministerstwo Energii uspokaja
BIZNES
Świnoujście. Podejrzany o zabójstwo 63-latki trafił do aresztu
Przyjęła go pod swój dach, zginęła od ciosów belką. Akt oskarżenia dla 28-latka
Szczecin
Łukasz Mejza
Kaczyński o Mejzie: zapłacił, przeprosił, więc dlatego jeszcze jest w PiS
Polska
Tomasz Lenz
"Prywatny zabieg na publicznym mieniu". Nowe ustalenia
Kujawsko-Pomorskie
Donald Tusk i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Tusk o spotkaniu z Pełczyńską-Nałęcz. "To było moje ostatnie zdanie"
Polska
Dziewczynka miała siniaki na całym ciele
"Choroba królów". Jak z nią żyć?
Anna Bielecka
Dziennikarze TVN24 w "Dzień dobry TVN"
Anegdoty, wpadki i "wielka antenowa trauma". Dziennikarze o swoich początkach w TVN24
Polska
Po kolizji dostał ósmy dożywotni zakaz prowadzenia aut, ma w więzieniu spędzić 1,5 roku
Po kolizji dostał ósmy dożywotni zakaz i trafi do więzienia
Wrocław
Funkcjonariusze CBA zatrzymali dwie osoby
Kolejny cios CBA w korupcję w Poznaniu
imageTitle
Niemcy mają trenerkę piłkarzy, a Polska? "Sorry, mam co robić"
EUROSPORT
imageTitle
Djoković zrezygnował ze startu w Madrycie
EUROSPORT
Prace w centrum Poznania, na ul. Ratajczaka
Ewakuowali ponad 200 osób. Uszkodzony gazociąg w centrum Poznania
Strażnicy graniczni wykryli napromieniowaną studolarówkę
Niebezpieczne znalezisko w bagażu podróżnej
Rzeszów
Trasa Łazienkowska
Taksówki generują ogromny ruch. Ich liczba wzrosła siedmiokrotnie
Dariusz Gałązka
Peter Magyar powiedział: "jesteśmy przeciwko" Ukrainie w UE? Sprawdzamy
Magyar krytykuje UE i nie chce tam Ukrainy? Co powiedział
Zuzanna Karczewska
Policjanci zidentyfikowali sprawców pobicia z nagrania
Zastrzelony 26-latek miał uczestniczyć w brutalnym pobiciu
Wrocław
Waldemar Żurek
Żurek: jest śledztwo w sprawie Zondacrypto
Polska
imageTitle
Gdzie oglądać debiut Kowalskiego w mistrzostwach świata?
EUROSPORT
19 kwietnia poinformowano, że rurociągiem Przyjaźń płynie przez Białoruś w kierunku zachodnim zanieczyszczona ropa
Jest termin wznowienia transportu ropy rurociągiem Przyjaźń
BIZNES
Harry i Meghan w szpitalu dziecięcym w Melbourne
Dziesiątki tysięcy podpisów pod petycją w sprawie Meghan i Harry'ego
Świat
Strażak kierujący wozem był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Kłęby dymu nad Chełmem. Specjaliści od ratownictwa chemicznego w drodze
Lublin
41-latek włamał się do plebanii i wypił mszalne wino. Nakrył go ksiądz
Włamał się do plebanii i wypił mszalne wino. Nakrył go ksiądz
Lublin
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
Sędziowie TK zawiadomili prokuraturę. Jest reakcja Święczkowskiego
Polska
25 lat TVN24
25 pytań na 25. urodziny TVN24
Quizy
Asteroida Apophis (wizja artystyczna)
"Bóg chaosu" zbliża się do Ziemi. Badacze już się na to szykują
METEO

