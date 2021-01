Prokuratura "ostatecznie umarza" śledztwo w sprawie zdjęć polityków na szubienicach

Katowicka prokuratura podtrzymała decyzję o umorzeniu śledztwa w sprawie zorganizowanej ponad trzy lata temu w Katowicach manifestacji, której uczestnicy powiesili zdjęcia europosłów na szubienicach. Prokuratura poinformowała, że "na postanowienie to zażalenie nie przysługuje". Europosłanka PO Róża Thun, która opublikowała w internecie pismo z tą decyzją, zapowiedziała oddanie sprawy do sądu.

"Znamienne! Prokuratura Ziobry ostatecznie umarza śledztwo ws. wieszania wizerunków europosłów na szubienicach. Wnoszę akt oskarżenia bezpośrednio do sądu przeciwko organizatorom symbolicznej egzekucji w Katowicach" - napisała w środę na Twitterze europosłanka Platformy Obywatelskiej Róża Thun.

"Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje"

Thun dołączyła do wpisu fotografię pisma, jakie otrzymała z Prokuratury Regionalnej w Katowicach. "Postanowieniem z dnia 8 stycznia 2021 roku, utrzymano w mocy zaskarżone przez Pani pełnomocnika - adwokata Józefa Marcinkiewicza, postanowienie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach z dnia 13 listopada 2020 roku o umorzeniu śledztwa" - napisano w dokumencie.

W piśmie wskazano, że "na postanowienie to zażalenie nie przysługuje". Styczniowa decyzja o umorzeniu śledztwa jest już trzecią taką podjętą przez katowickich śledczych w tej sprawie.

Demonstracja, na której wieszano zdjęcia europosłów na szubienicach

Europosłowie, których wizerunki znalazły się wówczas na szubienicach, to: Michał Boni, Danuta Huebner, Danuta Jazłowiecka, Barbara Kudrycka, Julia Pitera i Róża Thun.

§ 1. Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Tłumaczenia organizatorów: charakter symboliczny, zgromadzenie pokojowe

Z kolei jeden z policjantów zabezpieczających zgromadzenie, wyjaśniał w prokuraturze: "Nie stwierdziłem konieczności podejmowania wobec nich interwencji. Uczestnicy zgromadzenia wyrażali swoją niechęć wobec osób, które w ich przekonaniu zdradziły Polskę, lecz nie wskazywali nikogo personalnie (…). To, że portrety europosłów były zawieszone na szubienicach, nie odbierałem jako groźby, tak jak powiedziałem, to był happening, oni mieli taki pomysł na jego przeprowadzenie".

Przesłuchiwani byli również europosłowie, których zdjęcia zostały zawieszone na szubienicach. Z ich zeznań wynika, iż po manifestacji otrzymywali maile oraz telefony, kierowane do ich biur poselskich, zawierające groźby karalne i zdjęcia przedstawiające "makabryczne treści".

Prokuratura po raz pierwszy umarza śledztwo, sąd nakazuje kontynuowanie postępowania

Śledczy uznali przy tym, że taka forma manifestacji nie wyczerpała znamion przestępstwa, a celem 20-minutowego zgromadzenia było "wyrażenie krytyki wobec działań tych europarlamentarzystów, którzy głosowali za przyjęciem negatywnej wobec Polski rezolucji Parlamentu Europejskiego". Śledczy ocenili, że owa krytyka wiązała się ze sposobem głosowania, a nie przynależnością polityczną europosłów, a żaden z uczestników manifestacji nie kierował wobec polityków gróźb i nie nawoływał do popełnienia przestępstwa ani nie wypowiadał się personalnie na temat europosłów.

Jak uzasadniała prokuratura, "inscenizacja" polegająca na wieszaniu portretów polityków na konstrukcjach naśladujących szubienice, "miała charakter symboliczny, nawiązujący do historycznych wydarzeń z XVIII wieku, a utrwalonych na obrazie Jana Piotra Norblina".

Śledczy odnieśli się w tym argumencie do obrazu pędzla francuskiego malarza Jana Piotra Norblina z 1794 roku zatytułowanego "Wieszanie zdrajców". Dzieło przedstawia wydarzenie z 29 września 1794 roku, do jakiego doszło w Warszawie, podczas insurekcji kościuszkowskiej. Wówczas to na szubienicy zawisły malarskie portrety przywódców konfederacji targowickiej zawiązanej w kwietniu 1792 w Petersburgu, przeciwko Konstytucji 3 Maja i reformom Sejmu Czteroletniego Rzeczpospolitą. Obraz Norblina przedstawia moment wieszania na szubienicy portretu Stanisława Szczęsnego Potockiego, polityka o prorosyjskiej orientacji.