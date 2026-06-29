Polska "Zdarzenie drogowe w pobliżu kolumny rządowej". Jechał w niej Władysław Kosiniak-Kamysz Oprac. Adrian Wróbel |

Władysław Kosiniak-Kamysz o celach Polski na szczycie NATO w Turcji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O zdarzeniu poinformowała Żandarmeria Wojskowa we wpisie na portalu X.

"W dniu 28 czerwca 2026 roku około godziny 19:50, w rejonie ronda Starołęka w Poznaniu doszło do niegroźnego zdarzenia drogowego w pobliżu kolumny rządowej, w której poruszał się Wicepremier, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz" - przekazano w komunikacie.

Żandarmeria wyjaśniała, że udział w "zdarzeniu" wziął motocyklista, który, słysząc sygnały dźwiękowe pojazdu prowadzącego kolumnę, "nacisnął gwałtownie hamulec, co doprowadziło do uślizgu przedniego koła, powodując położenie jednośladu".

W dniu 28 czerwca 2026 r. około godziny 19:50, w rejonie Ronda Starołęka w Poznaniu doszło do niegroźnego zdarzenia drogowego w pobliżu kolumny rządowej, w której poruszał się Wicepremier, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Motocyklista, słysząc sygnały… pic.twitter.com/FPh3rRbA2k — Żandarmeria Wojskowa (@Zandarmeria) June 28, 2026 Rozwiń

Żandarmeria Wojskowa o stanie zdrowia kierowcy motocykla

"Nie doszło do żadnego kontaktu pomiędzy pojazdami. Zaistniała sytuacja nie spowodowała żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia motocyklisty, jak i osób poruszających się w kolumnie. Pomoc medyczna, mimo gotowości do jej udzielenia przez ratowników medycznych znajdujących się w składzie kolumny, nie była konieczna" - zapewniono.

Żandarmeria przekazała też, że stanem zdrowia motocyklisty "zainteresował się osobiście Pan Minister Kosiniak-Kamysz". "Po uzyskaniu zapewnienia, że nic się nie stało, kolumna kontynuowała przejazd" - przekazano.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas obchodów 70. rocznicy wydarzeń Czerwca 1956 r. w Poznaniu Źródło zdjęcia: PAP

OGLĄDAJ: "USA otwarte na stałą bazę wojsk w Polsce"