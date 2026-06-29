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Polska

"Zdarzenie drogowe w pobliżu kolumny rządowej". Jechał w niej Władysław Kosiniak-Kamysz

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Władysław Kosiniak-Kamysz
Władysław Kosiniak-Kamysz o celach Polski na szczycie NATO w Turcji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak
W Poznaniu miało miejsce "zdarzenie drogowe" w pobliżu kolumny rządowej z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem - przekazała Żandarmeria Wojskowa. Szef MON "zainteresował się osobiście" stanem jednego z kierowców.

O zdarzeniu poinformowała Żandarmeria Wojskowa we wpisie na portalu X.

"W dniu 28 czerwca 2026 roku około godziny 19:50, w rejonie ronda Starołęka w Poznaniu doszło do niegroźnego zdarzenia drogowego w pobliżu kolumny rządowej, w której poruszał się Wicepremier, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz" - przekazano w komunikacie.

Żandarmeria wyjaśniała, że udział w "zdarzeniu" wziął motocyklista, który, słysząc sygnały dźwiękowe pojazdu prowadzącego kolumnę, "nacisnął gwałtownie hamulec, co doprowadziło do uślizgu przedniego koła, powodując położenie jednośladu".

Żandarmeria Wojskowa o stanie zdrowia kierowcy motocykla

"Nie doszło do żadnego kontaktu pomiędzy pojazdami. Zaistniała sytuacja nie spowodowała żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia motocyklisty, jak i osób poruszających się w kolumnie. Pomoc medyczna, mimo gotowości do jej udzielenia przez ratowników medycznych znajdujących się w składzie kolumny, nie była konieczna" - zapewniono.

Żandarmeria przekazała też, że stanem zdrowia motocyklisty "zainteresował się osobiście Pan Minister Kosiniak-Kamysz". "Po uzyskaniu zapewnienia, że nic się nie stało, kolumna kontynuowała przejazd" - przekazano.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas obchodów 70. rocznicy wydarzeń Czerwca 1956 r. w Poznaniu
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas obchodów 70. rocznicy wydarzeń Czerwca 1956 r. w Poznaniu
Źródło zdjęcia: PAP
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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
Władysław Kosiniak-KamyszPoznań
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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