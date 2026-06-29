"Zdarzenie drogowe w pobliżu kolumny rządowej". Jechał w niej Władysław Kosiniak-Kamysz
O zdarzeniu poinformowała Żandarmeria Wojskowa we wpisie na portalu X.
"W dniu 28 czerwca 2026 roku około godziny 19:50, w rejonie ronda Starołęka w Poznaniu doszło do niegroźnego zdarzenia drogowego w pobliżu kolumny rządowej, w której poruszał się Wicepremier, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz" - przekazano w komunikacie.
Żandarmeria wyjaśniała, że udział w "zdarzeniu" wziął motocyklista, który, słysząc sygnały dźwiękowe pojazdu prowadzącego kolumnę, "nacisnął gwałtownie hamulec, co doprowadziło do uślizgu przedniego koła, powodując położenie jednośladu".
Żandarmeria Wojskowa o stanie zdrowia kierowcy motocykla
"Nie doszło do żadnego kontaktu pomiędzy pojazdami. Zaistniała sytuacja nie spowodowała żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia motocyklisty, jak i osób poruszających się w kolumnie. Pomoc medyczna, mimo gotowości do jej udzielenia przez ratowników medycznych znajdujących się w składzie kolumny, nie była konieczna" - zapewniono.
Żandarmeria przekazała też, że stanem zdrowia motocyklisty "zainteresował się osobiście Pan Minister Kosiniak-Kamysz". "Po uzyskaniu zapewnienia, że nic się nie stało, kolumna kontynuowała przejazd" - przekazano.