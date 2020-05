Są pieniądze na laptopy i tablety. Im więcej rodzin wielodzietnych w gminie, tym większe dofinansowanie

Samorządy - w zależności od liczby uczniów - mogły otrzymać od 35 do 100 tysięcy złotych dofinansowania. Wnioski złożyło 98 procent samorządów. Te, które tego nie zrobiły, wciąż mają na to szansę. Ministerstwo podpisało ponad 2 tysiące umów, a na konta samorządów wpłynęło 68 milionów złotych. Dzięki temu ze wsparcia skorzystało ponad 12 tysięcy szkół i 31 tysięcy nauczycieli.

Punkty za rodziny wielodzietne

Tym razem gminy (powiaty nie mogą korzystać z drugiego rozdania środków) mogą otrzymać od 35 do 165 tysięcy złotych. - To gminy będą decydowały, komu będzie przekazywane wsparcie. Nie musi iść do rodzin wielodzietnych, ale do tego będziemy zachęcali - mówił Zagórski.