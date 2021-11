14 toreb sportowych, a w nich "wysokiej jakości haszysz". Śledczy: czarnorynkowa wartość to ponad 12 mln złotych

- Z ustaleń mundurowych wynikało, że w tirze jadącym z jednego z krajów Europy Zachodniej mogą być przewożone znaczne ilości narkotyków. Ciężarówka została zatrzymana do kontroli we wtorek, 9 października, w miejscowości Zbuczyn w powiecie siedleckim, przy trasie E30 – mówi porucznik Dariusz Sienicki, rzecznik prasowy NOSG.

I choć do zatrzymania transportu doszło na początku października, to służby informują o nim dopiero teraz.

Ponad 240 kilogramów haszyszu wartego ponad 12 mln zł

Po tym jak pojazd został przeszukany z udziałem psa wyszkolonego do wykrywania narkotyków, okazało się że w przestrzeni konstrukcyjnej naczepy ukrytych zostało 14 toreb sportowych zawierających "owalne kostki substancji żywicznej koloru brunatnego". Po analizie - jak informuje dział prasowy Prokuratury Krajowej - okazało się, że to "wysokiej jakości haszysz". Transport ważył ponad 244 kilogramów. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to - jak szacują śledczy - ponad 12 mln zł.