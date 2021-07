Sędzia mówił o "zbrodni prawniczej". Teraz spodziewa się "kolejnego postępowania dyscyplinarnego"

Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie i przedstawiciel Stowarzyszenia Sędziów "Themis" Dariusz Mazur 16 lipca w rozmowie z Onetem komentował decyzję pierwszej prezes Sądu Najwyższego, profesor Małgorzaty Manowskiej. Chodziło o uchylenie zarządzenia dotyczącego wykonania postanowienia TSUE z 8 kwietnia 2020 roku, kiedy to TSUE zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów.

Sędzia wezwany do wyjaśnień

TVN24 dotarł do pisma, jakie sędzia Mazur otrzymał od Dagmary Pawełczyk-Woickiej, prezes Sądu Okręgowego w Krakowie. Sędzia Pawełczyk-Woicka napisała, że we wtorek odbędzie się Kolegium tego sądu, które zostanie poświęcone wypowiedzi sędziego Mazura dla Onetu w części dotyczącej pierwszej prezes Sądu Najwyższego.

Jednocześnie informuję Pana, że niezależnie od pisemnych wyjaśnień, których oczekuję do dnia 20 lipca 2021r. do godz. 9.00, może Pan ustnie złożyć dodatkowe wyjaśnienia członkom Kolegium" - napisała sędzia Pawełczyk-Woicka.

Mazur: podtrzymuję swoje słowa o prezes Manowskiej

- Podtrzymałem stanowisko zarówno co do oceny decyzji profesor Manowskiej, jak i co do negatywnej oceny jej ewentualnej przyszłości zawodowej, bo tam mówiłem, że osoba, która w sposób tak rażący łamie prawo, nie powinna pełnić funkcji zaufania publicznego - dodał sędzia.