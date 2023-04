Balazs: nie można bezkarnie nominować na ważne stanowiska osób, które nie mają do tego kwalifikacji

Mając polskiego komisarza do spraw rolnictwa, mogliśmy odnieść wielki sukces i przeprowadzić reformę. Ale była to czysto polityczna, a nie merytoryczna nominacja - powiedział w TVN24 były minister rolnictwa Artur Balazs o komisarzu Januszu Wojciechowskim.

Gość "Rozmowy Piaseckiego" mówił o sprawie ukraińskiego zboża i nagłego zakazu importu produktów rolnych od sąsiada wprowadzonego przez rząd w Warszawie.

Od maja ubiegłego roku, po decyzji Komisji Europejskiej o zniesieniu cła, ukraińskie zboże napływało do UE. Z Polski jednak w dużej mierze nie wyjeżdżało, obniżając równocześnie cenę skupu krajowego. Po protestach polskich rolników, rząd w sobotę wprowadził zakaz przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Na długiej liście produktów są między innymi zboże, mleko, jaja oraz mięso.

- Martwię się tą sytuacją zarówno na naszym polskim rynku, jak i na rynku europejskim. Uważam, że to nie były dobre i do końca przemyślane decyzje. Mówię również o decyzjach Komisji Europejskiej, a w szczególności naszego komisarza - komentował Balazs.

Artur Balazs w "Rozmowie Piaseckiego" TVN24

- Bardzo chciałem, żeby Polska miała swojego komisarza do spraw rolnictwa, uważałem, że my możemy zreformować europejskie rolnictwo - które potrzebuje prawdziwej reformy - na naszą modłę i że ten komisarz odciśnie istotne piętno na biegu zdarzeń - dodał.

Jak się jednak okazało - kontynuował - "była to czysto polityczna nominacja, a nie merytoryczna". - Bo to on pierwszy powinien w momencie podejmowania tej decyzji wskazać na konsekwencje, które to przyniesie. To było widoczne - podkreślił gość TVN24.

- Uważam, że mogliśmy odnieść wielki sukces i zreformować rolnictwo, a tutaj przede wszystkim PiS poniesie polityczną klęskę. To wskazuje, że nie można bezkarnie nominować na ważne stanowiska w państwie czy w Unii Europejskiej, osób, które nie mają do tego kwalifikacji i że wynikają z tego bardzo poważne konsekwencje - mówił były minister.

Janusz Wojciechowski MARTIN DIVISEK/PAP/EPA

Balazs podkreślił, że "nasze relacje z Komisją Europejską są bardzo trudne i to nie jest jedyny problem, z jakim się zderzamy". - Ale ja wolę, żeby Polska spierała się o import zboża, niż miałaby się dalej spierać o praworządność- zaznaczył. - Mam nadzieję, że Unia ma takie poczucie, że te decyzje sprzed roku (zniesienie cła - red.) nie były zbyt przemyślane i trzeba w tej chwili zastanowić się, jak ten problem rozwiązać - zaznaczył.

Balazs: oczekiwałem porozumienia z Ukrainą

Balazs mówił, że "oczekiwał porozumienia z Ukrainą" w sprawie importu zboża. - Taka deklaracja padała wielokrotnie. Uważałem, że jak prezydent Zełenski jest w Polsce i jest gościem naszego prezydenta, to ta sprawa zostanie dość merytorycznie omówiona i że my porozumiemy się z Ukraińcami co do tego, jak ten proces importu do Polski będzie wyglądał - powiedział.

- Przede wszystkim mówię o tranzycie przez Polskę. Uważam, że tranzyt powinien być obłożony opłatą tranzytową, która jest zwalniana w momencie wyjścia zboża poza granicę Unii Europejskiej - dodał gość TVN24.

Balazs: tranzyt powinien być obłożony opłatą, która jest zwalniana w momencie wyjścia zboża poza granicę UE TVN24

Balazs: każdego rolnika, który produkuje na rynek, ten kryzys jakoś dotyka

Balazs stwierdził, że "chyba każdego, kto produkuje na rynek, ten kryzys w jakiś sposób dotknął poprzez obniżkę cen".

- Ja sprzedawałem rzepak po 3500 złotych, a dzisiaj kosztuje około 2000 złotych. Sprzedawałem pszenicę po 1600 złotych, a dzisiaj kosztuje około 1000 złotych. Każdego rolnika, który produkuje na rynek, ten kryzys jakoś dotyka - powtórzył.

Zaznaczył, że "krótkookresowo nie ma zagrożenia dla bytu gospodarstwa". - Ja mam poczucie, że mogę konkurować z najlepszymi w Unii i takich gospodarstw jest wiele w Unii. Polscy farmerzy to według mnie najlepsze rolnictwo w Unii Europejskiej. (...) Ja nie siedzę i nie rozpaczam, ale martwię się tą sytuacją - powiedział gość TVN24.

Balazs: To jest przekroczenie kolejnej bariery i granicy. Bardzo niebezpieczne

Były minister mówił też o mającej powstać komisji "do zbadania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski". Opozycja twierdzi, że to wymierzona właśnie w nią, niekonstytucyjna regulacja.

- To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Szykujemy sobie kolejny problem. To jest sytuacja, w której partia rządząca ma wystawiać certyfikaty moralności swoim konkurentom - powiedział gość TVN24. Ocenił, że "to jest skandaliczne i tego nie można zaakceptować". - To mnie niepokoi. To jest przekroczenie kolejnej bariery i granicy - powiedział.

Artur Balazs w "Rozmowie Piaseckiego" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ads/adso

Źródło: TVN24