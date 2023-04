Kołodziejczak: powołamy pogotowie strajkowe, które będzie gotowe do strajku każdego dnia

Rolnicy, którzy przez kilkanaście dni protestowali w Hrubieszowie w związku z działaniami rządu wobec zboża Ukrainy, zawiesili protest, ale - jak zapewnili - pozostają w gotowości strajkowej. - Powołamy pogotowie strajkowe, które będzie gotowe do strajku każdego dnia - przekazał lider AgroUnii Michał Kołodziejczak. Przewodnicząca Porozumienia Magdalena Sroka mówiła, że "rolnicy muszą wrócić do pracy, bo nic nie stanie się bez nich". - Nasza ziemia potrzebuje rolników, którzy będą ją uprawiać - podkreśliła.

- Powołujemy pogotowie strajkowe i czekamy, co zrobicie do czerwca. Obiecaliście, że do czerwca w ogóle nie będzie problemu ze zbożem i innymi produktami rolno-spożywczymi, które napływają z Ukrainy do Polski i że wszystkie nasze problemy będą rozwiązane - zwrócił się Kołodziejczak do rządzących.