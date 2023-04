Rolnicy nie przerywają protestu. Burmistrz Hrubieszowa: chcą zobaczyć karty na stole i sprawdzić zapowiedzi rządu

Burmistrz Hrubieszowa: rolnicy chcą sprawdzić zapowiedzi rządu

Pytana, skąd bierze się niepewność rolników co do rządowych zapowiedzi, odparła: - To jest kwestia obserwacji tego, co się dzieje i rozmów z rolnikami. Dotarły do nas osoby nie tylko z województwa lubelskiego, ale z całej Polski.