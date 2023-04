Sawicki: Minister Telus plecie bzdury. Dziennie musiałby załadować 30 tysięcy ton zboża

Minister Robert Telus może wywieźć do żniw w granicach 1,5 - 2 milionów ton zboża, jeśliby uczciwie postawił sprawę rolnikom. Natomiast nie wywiezie 4 milionów ton - mówił w "Faktach po Faktach" poseł Koalicji Polskiej-PSL Marek Sawicki. Senator niezrzeszony Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że "w ogóle to zboże w tym trybie wjechać nie powinno".

Minister rolnictwa Robert Telus mówił w czwartek w Szczecinie, że najważniejsza rzecz to zablokowanie zboża, które jest przywożone do Polski oraz wyeksportowanie tego, które w naszym kraju zalega, czyli około 4 milionów ton. Pytany, ile czasu potrzeba, by to zboże wyeksportować, odpowiedział, że trzy miesiące.

- Pan minister Telus zwyczajnie plecie bzdury. Najpierw, żeby cokolwiek zrobić, to trzeba zakręcić kurek z tym, co dalej wpływa - skomentował w "Faktach po Faktach" poseł Koalicji Polskiej-PSL Marek Sawicki. - Dziennie musiałby załadować 30 tysięcy ton (zboża-red.), co jest rzeczą niemożliwą. Może wywieźć do żniw w granicach 1,5 - 2 milionów ton zboża, jeśliby uczciwie tę sprawę rolnikom postawił. Natomiast takiej ilości nie wywiezie - ocenił były minister rolnictwa.

- Nadwyżki mamy nie 3-4 (miliony ton) jak mówi pan minister, tylko około 7-9 milionów ton. To jest prawdziwa nadwyżka - dodał.

Sawicki zaznaczył, że "problem polega na tym, że nie tylko ceny spadły o 50 procent w stosunku do tych, które były oferowane w okresie żniw ubiegłego roku, ale pełne są magazyny". Dodał, że "rolnicy czekają z niecierpliwością, gdzie to zboże wsypią, bo nie ma gdzie je sprzedać, nie ma komu kupić".

Senator niezrzeszony Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że "w ogóle to zboże w tym trybie wjechać nie powinno". - Co z tego jak zniesiono kontyngenty i cła, jak to zboże wjeżdżało w opisie jako tak zwane zboże techniczne. Nie ma takiego pojęcia - mówił.

