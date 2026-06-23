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Polska

Finał konkursu "Zbiorowy Portret Stulecia". Oto zwycięzcy

Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych
Finał konkursu "Zbiorowy portret stulecia"
Źródło zdj. gł.: Katherine Frey / The Washington Post / Getty Images
"Deklarację Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych" podpisało 1,3 miliona polskich obywateli i obywatelek. Tak dziękowali za to, że USA pomogły Polsce odzyskać niepodległość. Fundacja Ośrodka KARTA zorganizowała konkurs "Zbiorowy Portret Stulecia" z okazji setnej rocznicy powstania tej niezwykłej deklaracji. W poniedziałek ogłoszono zwycięzców.

Zapraszając do udziału w konkursie, Fundacja Ośrodka KARTA pisała na swojej stronie: "Czy wiesz, że w 1926 roku 1,3 miliona polskich obywateli i obywatelek wszystkich narodowości - bez komputerów, maili i komórek - odręcznie podpisało historyczną 'Deklarację Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych' - dziękując za pomoc w odzyskaniu przez Polskę niepodległości i wielkie wsparcie humanitarne po I wojnie światowej? W tym najmłodsi mający zaledwie siedem lat, urodzeni w momencie odzyskania przez Polskę niepodległości". W efekcie powstał dokument zwany też "największą laurką świata". Zawierał 111 tomów. Był wyrazem wdzięczności, a zarazem aktem uczczenia 150. rocznicy podpisania amerykańskiej Deklaracji Niepodległości, uchwalonej 4 lipca 1776 roku.

Konkurs "Zbiorowy Portret Stulecia" Fundacja Ośrodka KARTA ogłosiła w związku z 100. rocznicą powstania "Deklaracji Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych". TVN24 jest jego patronem. W poniedziałek w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyła się gala finałowa konkursu, na którą zaproszono pięć wyłonionych przez jury zespołów.

Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych
Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych
Źródło zdjęcia: Katherine Frey / The Washington Post / Getty Images

Kto zdobył nagrodę główną

Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku 13-19 lat. Nagrodą jest wyjazd do Waszyngtonu, gdzie autorzy zwycięskiego projektu będą mogli między innymi zobaczyć oryginał wspomnianej Deklaracji w Bibliotece Kongresowej.

Nagrodę główną - wyjazd do Waszyngtonu - zdobył zespół z składzie: Filip Glanc, Julia Kandzia i Paweł Strzelski ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu za pracę pt. Człowiek wielu talentów – historia Józefa Gorgosza, przygotowaną pod opieką Ewy Brol – nauczycielki matematyki.

W pracy zrekonstruowano losy, obecnego na kartach Deklaracji, niezwykłego rzemieślnika, artysty-samouka i wizjonera. Opowieść – w postaci filmu wygenerowanego dzięki narzędziom AI, w tym ożywieniu oryginalnych zdjęć – prowadzi od jego wojennej służby w Szkocji, gdzie tworzył pierwsze rzeźby w mahoniu, przez powojenną odbudowę Lublińca i budowę własnego domu, aż po opatentowanie innowacyjnej maszyny do workowania zboża. Jury doceniło rzetelną kwerendę archiwalną, wykorzystanie unikatowych pamiątek rodzinnych oraz ukazanie bohatera jako postaci wielowymiarowej, której pasja i pracowitość stały się fundamentem rodzinnej sztafety talentów.

- Nazywaliśmy nasz konkurs takim zadaniem badawczo-kreacyjnym, ponieważ chodziło nie tylko o zgromadzenie materiałów źródłowych, historycznych, oryginalnych, czy również nagranie świadków historii, ale i wykonanie z tego zgromadzonego materiału pracy - mówiła w dniu finału Alicja Wancerz-Gluza z Fundacji Ośrodka KARTA.

Konkurs jest "potwierdzeniem trwałości polsko-amerykańskiej przyjaźni"

Jak komentowała Marianna Hajdukiewicz, dyrektorka programowa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która także zaangażowała się w konkurs, dzięki projektom przygotowanym przez uczniów "mogliśmy zobaczyć stare fotografie, które nagle ożywają". - Dla młodych ludzi to jest cudowny środek, narzędzie czy sposób, żeby tę historię sprzed stu lat ożywić i trochę popatrzeć na nią jako na coś najbardziej realnego i autentycznego - dodała.

Profesor Grażyna Czetwertyńska, prezeska Fundacji Kościuszkowskiej Polska powiedziała z kolei, że wśród nagrodzonych mogą być przyszli stypendyści organizacji. - Fundacja Kościuszkowska co roku wysyła kilkadziesiąt osób na studia albo do pracy naukowej w Stanach Zjednoczonych. Liczymy na to, że wśród tych pasjonatów historii też będą nasi przyszli stypendyści. Bardzo nam na tym zależy, bo prawdziwa, rzetelnie badana historia oparta na faktach to jest to, co konstytuuje ideę narodu - przekonywała.

Na gali pojawiła się także Stephanie Holmes, zastępca Szefa Misji w Ambasadzie USA w Warszawie. - Myślę, że dzisiejsze wydarzenie jest potwierdzeniem trwałości polsko-amerykańskiej przyjaźni. A fakt, że młodzi Polacy spędzili miesiące pracując nad tymi projektami, jest tego silnym dowodem. Połączenie archiwalnych dokumentów ze sztuczną inteligencją zrobiło niesamowite wrażenie - przyznała.

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Źródło: TVN24
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