Polska

Zbiórki dla Cancer Fighters zamknięte. Teraz liczenie

Zbiórka Łatwoganga
Cancer Fighters o powodach zakończenia zbiórek
Wszystkie zbiórki w ramach charytatywnej akcji Łatwoganga zostały już zamknięte. Według zapowiedzi fundacji Cancer Fighters teraz nastąpi przeliczenie łącznej zebranej kwoty. Już teraz na liczniku zbiórki są ponad 282 miliony złotych. "Działamy dalej" - napisała fundacja na swojej stronie.

W środę o godz. 20 zamknięto wszystkie zbiórki w ramach charytatywnego streamu twórcy internetowego o nicku Łatwogang. Wcześniej fundacja Cancer Fighters przekazała decyzję w tej sprawie w poście opublikowanym w mediach społecznościowych.

W rozmowie z TVN24 Aleksandra Kopyść z fundacji Cancer Fighters przekazała, że powodem zamknięcia zbiórek jest to, że "teraz potrzebujemy czasu, żeby to wszystko zliczyć" i "pokazać tę transparentność i dokładnie kwotę, którą udało nam się wspólnie zebrać". - Naszą misją jest słuchanie potrzeb i na tym się będziemy skupiać - podkreśliła. - Dziękujemy z całego serca, że cały naród się zjednoczył po to, żeby naszym dzieciakom z onkologii pomóc - dodała Kopyść.

Oceniła, że najprawdopodobniej w ciągu kilku tygodni fundacja będzie w stanie poinformować, na jakie cele dokładnie zostaną przekazane zebrane pieniądze.

Ważna wiadomość od Cancer Fighters. Podali, kiedy koniec zbiórki
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ważna wiadomość od Cancer Fighters. Podali, kiedy koniec zbiórki

Charytatywna akcja Łatwoganga. Ile zebrano?

W niedzielę prowadzony przez influencera Łatwoganga dziewięciodniowy stream na rzecz fundacji Cancer Fighters zakończył się z wynikiem ponad 251 milionów złotych, ustanawiając zarazem rekord Guinnessa jako największy charytatywny stream na świecie. Kwota jednak dalej rosła.

W środę po zakończeniu zbiórek na stronie fundacji można przeczytać, że łączna kwota wciąż jest "w trakcie aktualizacji". Na razie zebrano 282 741 778,76 złotych, ale jest to stan na poniedziałek 27 kwietnia, więc kwota może jeszcze wzrosnąć po przeliczeniu. 

Dodatkowo przed godziną 21 na stronie pojawił się komunikat o wydatkowanych środkach - 3 675 306 złotych. "Przekazane tam, gdzie pomoc jest najpilniejsza" - czytamy. Jak dodano, wsparciem objęto 54 podopiecznych fundacji. Cancer Fighters zapowiedziało też regularne aktualizacje o wydawaniu zebranych pieniędzy. "Zbiórka za nami. Działamy dalej" - napisała fundacja na swojej stronie.

Dziewięć dni przed ekranami, płakaliśmy i płaciliśmy. Co to o nas mówi?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dziewięć dni przed ekranami, płakaliśmy i płaciliśmy. Co to o nas mówi?

Monika Winiarska

W akcję zaangażowało się wielu znanych artystów, sportowców i celebrytów. Przychodzili do kawalerki Łatwoganga lub zachęcali do wpłat online. Byli wśród nich m.in. Bedoes (jego utwór "Ciągle tutaj jestem", nagrany z chorą na raka Mają Mecan, był motywem przewodnim streamu), Iga Świątek, Robert Lewandowski, Adam Małysz, Cezary Pazura, Edyta Pazura, Katarzyna Nosowska, Doda, Maffashion, Sebastian Wardęga i Wojciech Szczęsny. W ramach solidarności z chorymi dziećmi ponad 100 osób ogoliło głowy.

Aleksandra Sapeta
Czytaj także:
Żeglowanie po Wiśle
Rejsy o brzasku, kino plenerowe, szanty nad Wisłą
WARSZAWA
Atletico gra z Arsenalem w środowym półfinale Ligi Mistrzów
Arsenal uciszył stadion w Madrycie. Grają o finał Ligi Mistrzów
RELACJA
Wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa John Coale na spotkaniu z Alaksandrem Łukaszenką
"To była wystarczająco silna waluta, żeby handlować z Łukaszenką"
Przymrozki
Alarmy IMGW dla większości kraju
METEO
imageTitle
Kongres bez Iranu. Agencja pisze o incydencie na lotnisku
EUROSPORT
Adam Bodnar
Bodnar o działaniu Nawrockiego: powinniśmy to nazywać uzurpacją władzy
Kropka nad i
Atak nożownika w Starej Kornicy
Atak nożownika w urzędzie. Wójt ranna. Nowe informacje
WARSZAWA
Władimir Putin
Trump: zasugerowałem Putinowi małe zawieszenie broni
Świat
Bieg Konstytucji 3 Maja
Koncerty, wystawy, bieg. Atrakcje majówki w stolicy
WARSZAWA
Kierowcę zatrzymała policja
"Mało brakowało, a pozbijałby ludzi"
Szczecin
Jarosław Kaczyński
"Była zgoda, a potem odezwał się pan Kaczyński"
Tak jest
23-latek prostował Patryka Jakiego. "To można było w chwilę zweryfikować"
Jerome Powell
Fed zdecydował w sprawie stóp procentowych
BIZNES
imageTitle
Obrońcy tytułu pokazali klasę. Show Leona
EUROSPORT
22 min
Andrzej Poczobut i Donald Tusk
Przeżył piekło, jest wolny. "Takich bohaterów jest coraz mniej"
Czarno na białym
imageTitle
Walczyli o niego najwięksi mistrzowie. Wraca tradycja w Speedway Grand Prix
EUROSPORT
Noc, mróz, przymrozek
W nocy temperatura znów spadnie poniżej zera
METEO
Atak nożem podczas potkania (zdjęcie ilustracyjne)
Przebrał się za księdza i obrażał Ukraińców
Poznań
Paulina Hennig-Kloska
Tak poseł Polski 2050 zagłosuje w sprawie Hennig-Kloski. "Takie życie"
Łukasz Mejza
Sikorski: Mejza tango down
AdobeStock_1985860932
Nie zapaliły się lampki ostrzegawcze. "15 tysięcy złotych na minusie"
Joanna Rubin-Sobolewska, Maja Piotrowska
imageTitle
Sellier po fatalnym wypadku na igrzyskach: cały czas nad tym pracuję
EUROSPORT
imageTitle
Pierwszy etap i faworyt już wysłał jasny sygnał. Pogaczar liderem
EUROSPORT
Pete Hegseth
Tyle kosztowała już wojna z Iranem. Pentagon podał kwotę
BIZNES
imageTitle
Sinner wciąż nie do zatrzymania. W Madrycie ma już półfinał
EUROSPORT
imageTitle
Klątwa wiecznie żywa. Będzie nowy mistrz świata w Crucible Theatre
EUROSPORT
Krzysztof Gawkowski
"Nowe formy cyfrowej inwigilacji". Minister ostrzega
BIZNES
Pożar na poligonie wojskowym w okolicach 't Harde w Holandii
Pożar na poligonie wojskowym, alert dla mieszkańców
METEO
Humbak Timmy na barce
Timmy zmierza na Morze Północne. Jego los pozostaje niepewny
METEO
kobra shutterstock_1280129878
Turysta oglądał pokaz węży, nie żyje
METEO

