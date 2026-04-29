Polska Zbiórki dla Cancer Fighters zamknięte. Teraz liczenie

Cancer Fighters o powodach zakończenia zbiórek

W środę o godz. 20 zamknięto wszystkie zbiórki w ramach charytatywnego streamu twórcy internetowego o nicku Łatwogang. Wcześniej fundacja Cancer Fighters przekazała decyzję w tej sprawie w poście opublikowanym w mediach społecznościowych.

W rozmowie z TVN24 Aleksandra Kopyść z fundacji Cancer Fighters przekazała, że powodem zamknięcia zbiórek jest to, że "teraz potrzebujemy czasu, żeby to wszystko zliczyć" i "pokazać tę transparentność i dokładnie kwotę, którą udało nam się wspólnie zebrać". - Naszą misją jest słuchanie potrzeb i na tym się będziemy skupiać - podkreśliła. - Dziękujemy z całego serca, że cały naród się zjednoczył po to, żeby naszym dzieciakom z onkologii pomóc - dodała Kopyść.

Oceniła, że najprawdopodobniej w ciągu kilku tygodni fundacja będzie w stanie poinformować, na jakie cele dokładnie zostaną przekazane zebrane pieniądze.

Charytatywna akcja Łatwoganga. Ile zebrano?

W niedzielę prowadzony przez influencera Łatwoganga dziewięciodniowy stream na rzecz fundacji Cancer Fighters zakończył się z wynikiem ponad 251 milionów złotych, ustanawiając zarazem rekord Guinnessa jako największy charytatywny stream na świecie. Kwota jednak dalej rosła.

W środę po zakończeniu zbiórek na stronie fundacji można przeczytać, że łączna kwota wciąż jest "w trakcie aktualizacji". Na razie zebrano 282 741 778,76 złotych, ale jest to stan na poniedziałek 27 kwietnia, więc kwota może jeszcze wzrosnąć po przeliczeniu.

Dodatkowo przed godziną 21 na stronie pojawił się komunikat o wydatkowanych środkach - 3 675 306 złotych. "Przekazane tam, gdzie pomoc jest najpilniejsza" - czytamy. Jak dodano, wsparciem objęto 54 podopiecznych fundacji. Cancer Fighters zapowiedziało też regularne aktualizacje o wydawaniu zebranych pieniędzy. "Zbiórka za nami. Działamy dalej" - napisała fundacja na swojej stronie.

W akcję zaangażowało się wielu znanych artystów, sportowców i celebrytów. Przychodzili do kawalerki Łatwoganga lub zachęcali do wpłat online. Byli wśród nich m.in. Bedoes (jego utwór "Ciągle tutaj jestem", nagrany z chorą na raka Mają Mecan, był motywem przewodnim streamu), Iga Świątek, Robert Lewandowski, Adam Małysz, Cezary Pazura, Edyta Pazura, Katarzyna Nosowska, Doda, Maffashion, Sebastian Wardęga i Wojciech Szczęsny. W ramach solidarności z chorymi dziećmi ponad 100 osób ogoliło głowy.

