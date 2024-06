Wojna w Ukrainie trwa już od 837 dni. Alicja i Piotr Pacewiczowie z OKO.press rozmawiali z Galiną Andruszków, szefową Fundacji Uniters - wolontariackiego centrum pomocy dla ukraińskich żołnierzy, którzy walczą, są ranni i giną w obronie ojczyzny, a także dla ich rodzin, zwłaszcza dzieci. W materiale wyjaśniono, jak ważną rolę w wojnie w Ukrainie odgrywają drony. To one, wyposażone w kamerę widzą, co planuje wróg. Mogą też bronić ukraińskich żołnierzy i dostarczać leki rannym.