Milion złotych na "polskiego" Bayraktara dla Ukrainy w ciągu jednego dnia. "Kto jeszcze chce zainwestować w upadek Putina?"

Organizując zbiórkę Sierakowski odniósł się do podobnych, zorganizowanych w innych krajach. Kiedy na początku czerwca Litwini zebrali 6 milionów euro na zakup drona Bayraktar TB2, producent bezzałogowca, turecka firma Baykar Makina ogłosiła, że przekaże drona za darmo, bez naliczania żadnych kosztów dodatkowych. Zaapelowała też, by zebrane pieniądze przeznaczono na pomoc humanitarną Ukrainie.

"Bayraktary są wyjątkowo skuteczne w tej wojnie"

Duże zainteresowanie zbiórką i prośby o wsparcie

Zbiórką zainteresowały się też media w Ukrainie. "Teraz to Polacy zbierają fundusze na zakup Bayraktara dla Ukrainy. To po prostu nie do powstrzymania" - napisał Illia Ponomarenko, reporter "The Kyiv Independent". Sierakowski w jednym z wpisów podzielił się też komentarzami ukraińskich widzów programu "1+1": "Znając Polaków po tej zbiórce będzie następna – na zakup zakładu budującego Bayraktary", "Polacy zbierają dla nas na Bayraktar. Grosz do grosza, i Putina wypatroszą" - komentowali.