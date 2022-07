Zbiórka na Bayraktara dla Ukrainy osiągnęła cel. "To jest więcej niż wsparcie, więcej niż pieniądze"

Drodzy! Zorganizowaliśmy sobie możliwość udzielenia realnej pomocy Ukraińcom w tej wojnie i właśnie wykorzystujemy tę szansę! Dostajemy zewsząd sygnały, że ludzie chcą się dalej przyłączać i zapraszają znajomych. Dlatego zbiórka będzie aktywna jeszcze kilka dni, dla wszystkich którzy nie zdążą lub dopiero teraz się dowiedzą. Dołączajcie! Robimy to dla ich i naszego bezpieczeństwa. Będziemy z nimi aż do zwycięstwa nad Rosją!

- To jest więcej niż wsparcie. Uważam, że to jest więcej niż pieniądze, niż pomoc wojskowa, która połączyła też Polaków, którzy z różnych powodów gdzieś wewnętrznie, jak każdy naród, są podzieleni. To jest po pierwsze sygnał do Ukraińców taki, że nie jesteście sami. Zaczął się szósty miesiąc wojny, ale o was pamiętamy, nie jesteście tam sami - mówiła Makarczuk.