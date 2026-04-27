Polska

Apel do polityków tuż przed końcem transmisji. "Weźcie się w garść"

Zbiórka Łatwoganga
Apel Bedoesa do polityków: weźcie się w garść
To jest początek, a nie koniec - powiedział raper Bedoes chwilę przed zakończeniem dziewięciodniowej transmisji ze zbiórką Łatwoganga na podopiecznych fundacji Cancer Fighters. Wraz z Łatwogangiem zaapelowali też do polityków.

- Prośba do polityków: proszę, weźcie się w garść. Zrobiliśmy wielką rzecz i prośba do wszystkich, którzy myślą, że są rzeczy niemożliwe. Piotrek [Łatwogang - red.] udowodnił wszystkim, że nie ma - mówił Bedoes. Po czym z Łatwogangiem zaapelowali o ustanowienie 26 kwietnia narodowym dniem walki z rakiem u dzieci.

Charytatywny stream Łatwoganga trwał dziewięć dni. Pobili rekord

Zbiórka na rzecz fundacji Cancer Fighters, zainicjowana przez youtubera o nicku Łatwogang, zakończyła się ogromnym sukcesem. W niedzielę wieczorem, tuż przed końcem dziewięciodniowej transmisji, zebrana kwota przekroczyła 250 milionów złotych.

Transmisja ustanowiła rekord Guinnessa jako największy charytatywny stream na świecie. Twórca internetowy zapraszał do udziału celebrytów, artystów, sportowców i influencerów, co zwiększało zainteresowanie i oczywiście kwotę na koncie zbiórki dla dzieci z rakiem.

Katarzyna Nosowska ogoliła głowę na łyso na charytatywnym streamie Łatwoganga
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Katarzyna Nosowska ogoliła głowę na łyso na charytatywnym streamie Łatwoganga

Impulsem do rozpoczęcia akcji był viralowy utwór rapera Bedoesa 2115 i 11-letniej Mai Mecan, podopiecznej fundacji, zatytułowany "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", który nagłośnił temat chorób nowotworowych wśród dzieci.

OGLĄDAJ: Czarzasty: to jest łamanie tajemnicy państwa
Włodzimierz Czarzasty

Czarzasty: to jest łamanie tajemnicy państwa
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
USA. Giełda reaguje na konflikt z Iranem
Stopy procentowe i wyniki spółek. Najważniejsze wydarzenia tygodnia
BIZNES
Naftali Benet i Jair Lapid
Opozycja jednoczy się przeciw Netanjahu. Powstała nowa partia
Świat
ropa naftowa wydobycie paliwo shutterstock_516570646.jpg
Najwyższa podwyżka od początku wojny. Reakcja na ruch Trumpa
BIZNES
Islamabad
"Nowa propozycja" Iranu. Trump zwołuje naradę
Świat
imageTitle
Hiszpania w szoku po bandyckim zachowaniu bramkarza
EUROSPORT
Przymrozek
Mroźny poranek w Polsce. Gdzie było najzimniej
METEO
36 min
pc
Alzheimer atakuje wcześniej, niż sądzimy. "Łatwo przegapić początki"
Joanna Kryńska
Policja przejęła 200 par podrobionych butów
200 par podrobionych butów. 34-latka z zarzutami
WARSZAWA
Stacja paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Ceny paliw w poniedziałek. Tyle mają kosztować
BIZNES
Królowa Kamila, król Karol, prezydent Donald Trump i jego żona Melania Trump
"Król Karol przyjeżdża. Jest świetnym facetem"
Świat
imageTitle
Sinner zmieszany po meczu. "Nie potrzebuję aplikacji randkowej"
EUROSPORT
24 min
pc
Przemyt migrantów. Pośrednicy znikają, gdy kierowcy wpadają w ręce służb
Jakub Stachowiak, Sebastian Klauziński
26 2100 s1cl-0004
Co po zbiórce? Nadchodzi "trudny moment". "Trzymam kciuki, żeby oni to ustali"
Polska
Stream Łatwoganga
Owsiak o zbiórce Łatwoganga. "Można robić to inaczej"
Polska
DPS "Kombatant" na warszawskim Bemowie
"Wszyscy się jej boją, ale milczą, bo potem mści się"
Iga Dzieciuchowicz
Łatwogang
250 milionów w rekordowej zbiórce, strzały w Waszyngtonie, dwa ciała wyłowione z Wisły
Najważniejsze informacje
Pochmurno, rozpogodzenia
Słońce będzie przebijać się przez chmury
METEO
imageTitle
FC Porto bliżej mistrzostwa. Pietuszewski wywalczył karnego
EUROSPORT
imageTitle
Pobili rywali w finałach. Złote medale dla reprezentantów Polski
EUROSPORT
Zbiórka Łatwoganga
Ćwierć miliarda złotych na liczniku rekordowej zbiórki
Polska
Bóbr pływa w Morskim Oku
Po raz pierwszy udało się go nagrać w Tatrach
METEO
imageTitle
Szczęśliwa Niewiadoma-Phinney. "To da mi dodatkową motywację"
EUROSPORT
imageTitle
Zaskakujące potknięcie Interu. Świętowanie tytułu odłożone
EUROSPORT
Noc, przymrozki
Nocą prawie cała Polska na minusie
METEO
Fakty po Faktach
"Z kawalerki na Pradze zrobiło się centrum zarządzania wszechświatem"
Polska
imageTitle
Gigantyczna wpłata od Lewandowskich. Wszystko dla chorych dzieci
EUROSPORT
Wichury w Polsce
Uszkodzone dachy, powalone drzewa. Ponad dwa tysiące interwencji
METEO
20260426_PF_PJ001
Legia rozbita w Poznaniu. Mecz do jednej bramki
EUROSPORT
Zdjęcie opublikowane przez Donalda Trumpa po strzelaninie na kolacji korespondentów
Trump o napastniku: kiedy czyta się jego manifest, jedno jest pewne
Świat
Japonia
1400 strażaków, 100 żołnierzy. Walczą z ogniem, czekają na deszcz
METEO

