Apel do polityków tuż przed końcem transmisji. "Weźcie się w garść"

Oprac. Aleksandra Sapeta

Apel Bedoesa do polityków: weźcie się w garść

- Prośba do polityków: proszę, weźcie się w garść. Zrobiliśmy wielką rzecz i prośba do wszystkich, którzy myślą, że są rzeczy niemożliwe. Piotrek [Łatwogang - red.] udowodnił wszystkim, że nie ma - mówił Bedoes. Po czym z Łatwogangiem zaapelowali o ustanowienie 26 kwietnia narodowym dniem walki z rakiem u dzieci.

Charytatywny stream Łatwoganga trwał dziewięć dni. Pobili rekord

Zbiórka na rzecz fundacji Cancer Fighters, zainicjowana przez youtubera o nicku Łatwogang, zakończyła się ogromnym sukcesem. W niedzielę wieczorem, tuż przed końcem dziewięciodniowej transmisji, zebrana kwota przekroczyła 250 milionów złotych.

Transmisja ustanowiła rekord Guinnessa jako największy charytatywny stream na świecie. Twórca internetowy zapraszał do udziału celebrytów, artystów, sportowców i influencerów, co zwiększało zainteresowanie i oczywiście kwotę na koncie zbiórki dla dzieci z rakiem.

Impulsem do rozpoczęcia akcji był viralowy utwór rapera Bedoesa 2115 i 11-letniej Mai Mecan, podopiecznej fundacji, zatytułowany "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", który nagłośnił temat chorób nowotworowych wśród dzieci.

