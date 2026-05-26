Polska Była piosenka z Bedoesem i akcja Łatwoganga. Jest plan na czerwiec Oprac. Ewa Żebrowska |

Łatwogang zbiera środki na rzecz fundacji Cancer Fighters podczas kilkudniowej transmisji na żywo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Historię chorującej na białaczkę szpikową 11-letniej Mai Mecan nagłośnił raper Bedoes, który nagrał z nią utwór "Ciągle tutaj jestem", czyli "diss na raka". Zbiórka na rzecz fundacji, której dziewczynka jest podopieczną, nabrała rozpędu, gdy zaangażował się w nią influencer Łatwogang. Podczas transmisji na żywo udało się zebrać rekordową kwotę na rzecz Cancer Fighters, a o akcji, która poruszyła miliony serc, pisały media na całym świecie.

Dowiedz się więcej: Światowe reakcje na polską zbiórkę. Jest apel znanej piosenkarki

Wsparcie dla Mai Mecan

Dziewczynka ma na koncie długą historię leczenia. Pod koniec kwietnia w rozmowie z TVN24 jej mama, Katarzyna Mecan tłumaczyła, że 11-latkę czekają badania obrazowe i następnie lekarze podejmą decyzję co do dalszego leczenia.

W poniedziałek w social mediach opublikowana została rozmowa z dziewczynką. - Plan leczenia na najbliższy czas? Bo wszyscy o to pytają - zwróciła się do Mai Aleksandra Kopyść z Fundacji Cancer Fighters, znana jako "ciocia Ola". - Przeszczep - odparła Maja. Jak doprecyzowała Kopyść, zaplanowany jest na czerwiec. Nastolatka z rozbrajającą szczerością opowiadała o leczeniu. Nie będzie to jej pierwsza taka procedura.

- Teraz trzymamy kciuki, by najbliższy był bez powikłań - mówiła Kopyść. Czy się boi? - Trochę - odparła Maja. - Ale nie muszę iść do szkoły - dodała z uśmiechem, który "ciocia Ola" szybko skomentowała. - Myślę, że ten uśmiech wygra wszystko. - Razem nie przegramy tej walki - dodały obie na koniec.

Internauci kibicują dziewczynce

Maja otrzymuje duże wsparcie w procesie leczenia. Gdy zrobiło się głośno o utworze nagranym z Bedoesem, nie kryła poruszenia reakcją obcych osób. - Nie spodziewałam się, że będę dostawać od ludzi tyle dobrej energii dzięki miłym komentarzom - mówiła w kwietniu "Faktom". Również pod najnowszym postem Cancer Fighters pojawiają się słowa otuchy.

"Masz w sobie ogromne światło, Maju. Jesteś prawdziwym promyczkiem i całym sercem życzę Ci, żeby teraz było już tylko lepiej, krok po kroku do spokojniejszego, zdrowszego jutra" - czytamy. "Królowa" - skomentował Bedoes 2115. "Maja, chyba nigdy nie miałaś przy sobie takiej armii trzymających kciuki za Ciebie, co teraz. Będzie dobrze" - pisze kolejna użytkowniczka. "Ta mała dziewczynka ma w sobie więcej odwagi niż niejeden dorosły" - czytamy w kolejnym komentarzu. Jest ich ponad tysiąc. "Cudowna dziewczynka. Wszyscy trzymamy kciuki" - napisała m.in. aktorka Maja Ostaszewska.

Niedawno na ścianie Szkoły Podstawowej nr 8 w Oławie, której Maja jest uczennicą, powstał mural-niespodzianka z jej wizerunkiem, który ma upamiętnić rekordową akcję charytatywną. Transmisja Łatwoganga, w trakcie której przez 9-dni słychać było w tle utwór "Ciągle tutaj jestem" ustanowiła rekord Guinnessa jako największy charytatywny stream na świecie.

Redagował AM