Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Była piosenka z Bedoesem i akcja Łatwoganga. Jest plan na czerwiec

|
Maja Mecan i Bedoes
Łatwogang zbiera środki na rzecz fundacji Cancer Fighters podczas kilkudniowej transmisji na żywo
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
O 11-letniej Mai Mecan, u której wykryto trzecią wznowę nowotworu, najpierw zrobiło się głośno za sprawą piosenki, którą nagrała z Bedoesem, a następnie rekordowej zbiórki Łatwoganga. Podopieczna fundacji Cancer Fighters opowiedziała, co czeka ją w najbliższych tygodniach. "Wszyscy o to pytają".

Historię chorującej na białaczkę szpikową 11-letniej Mai Mecan nagłośnił raper Bedoes, który nagrał z nią utwór "Ciągle tutaj jestem", czyli "diss na raka". Zbiórka na rzecz fundacji, której dziewczynka jest podopieczną, nabrała rozpędu, gdy zaangażował się w nią influencer Łatwogang. Podczas transmisji na żywo udało się zebrać rekordową kwotę na rzecz Cancer Fighters, a o akcji, która poruszyła miliony serc, pisały media na całym świecie.

Światowe reakcje na polską zbiórkę. Jest apel znanej piosenkarki
Dowiedz się więcej:

Światowe reakcje na polską zbiórkę. Jest apel znanej piosenkarki

Wsparcie dla Mai Mecan

Dziewczynka ma na koncie długą historię leczenia. Pod koniec kwietnia w rozmowie z TVN24 jej mama, Katarzyna Mecan tłumaczyła, że 11-latkę czekają badania obrazowe i następnie lekarze podejmą decyzję co do dalszego leczenia.

W poniedziałek w social mediach opublikowana została rozmowa z dziewczynką. - Plan leczenia na najbliższy czas? Bo wszyscy o to pytają - zwróciła się do Mai Aleksandra Kopyść z Fundacji Cancer Fighters, znana jako "ciocia Ola". - Przeszczep - odparła Maja. Jak doprecyzowała Kopyść, zaplanowany jest na czerwiec. Nastolatka z rozbrajającą szczerością opowiadała o leczeniu. Nie będzie to jej pierwsza taka procedura.

- Teraz trzymamy kciuki, by najbliższy był bez powikłań - mówiła Kopyść. Czy się boi? - Trochę - odparła Maja. - Ale nie muszę iść do szkoły - dodała z uśmiechem, który "ciocia Ola" szybko skomentowała. - Myślę, że ten uśmiech wygra wszystko. - Razem nie przegramy tej walki - dodały obie na koniec.

Internauci kibicują dziewczynce

Maja otrzymuje duże wsparcie w procesie leczenia. Gdy zrobiło się głośno o utworze nagranym z Bedoesem, nie kryła poruszenia reakcją obcych osób. - Nie spodziewałam się, że będę dostawać od ludzi tyle dobrej energii dzięki miłym komentarzom - mówiła w kwietniu "Faktom". Również pod najnowszym postem Cancer Fighters pojawiają się słowa otuchy.

"Masz w sobie ogromne światło, Maju. Jesteś prawdziwym promyczkiem i całym sercem życzę Ci, żeby teraz było już tylko lepiej, krok po kroku do spokojniejszego, zdrowszego jutra" - czytamy. "Królowa" - skomentował Bedoes 2115. "Maja, chyba nigdy nie miałaś przy sobie takiej armii trzymających kciuki za Ciebie, co teraz. Będzie dobrze" - pisze kolejna użytkowniczka. "Ta mała dziewczynka ma w sobie więcej odwagi niż niejeden dorosły" - czytamy w kolejnym komentarzu. Jest ich ponad tysiąc. "Cudowna dziewczynka. Wszyscy trzymamy kciuki" - napisała m.in. aktorka Maja Ostaszewska.

Niedawno na ścianie Szkoły Podstawowej nr 8 w Oławie, której Maja jest uczennicą, powstał mural-niespodzianka z jej wizerunkiem, który ma upamiętnić rekordową akcję charytatywną. Transmisja Łatwoganga, w trakcie której przez 9-dni słychać było w tle utwór "Ciągle tutaj jestem" ustanowiła rekord Guinnessa jako największy charytatywny stream na świecie.

Dziewięć dni przed ekranami, płakaliśmy i płaciliśmy. Co to o nas mówi?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dziewięć dni przed ekranami, płakaliśmy i płaciliśmy. Co to o nas mówi?

Monika Winiarska

Redagował AM

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
45 min
pc
Miało być na bogato, ale inwestorzy poszli z torbami. Królowej kryptowaluty szuka pół świata
36 min
pc
Nowy dyrektor Teatru Wielkiego: bulwersować to za mało
Monika Olejnik. Otwarcie
28 min
pc
Pułapka, w którą wpadają miliony Polaków. Ekspert: płacimy podwójnie
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
Udostępnij:
Tagi:
Polska
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
policja straz samochody ulica shutterstock_2222650047
"To jest plaga i problem"
Sebastian Zakrzewski
Warszawa, Tomasz Sakiewicz w prokuraturze
Wtargnięcie do siedziby PK. Żurek powołał zespół, Korneluk wysłał pismo
Maciej Duda
Konkret_nie ruszać Automat kaucyjny do zwrotu butelek
"Fiskus idzie po butelki". Ministerstwo wyjaśnia
Zuzanna Karczewska
Korea Starbucks Protest
Klienci tłuką kubki, podpalają logo firmy. Miliarder próbuje ratować sytuację
Świat
Sylwester Suszek zaginął w 2022 roku.
Zmiana w sprawie zaginionego Sylwestra Suszka. Śledztwo przejmuje nowa prokurator
BIZNES
Małgorzata Manowska i Zbigniew Kapiński
"Zbyszku, mam dla ciebie trzy rady". Manowska odchodzi
Polska
Donald Tusk
Stopnie zagrożenia na terenie całego kraju. Jest decyzja premiera
BIZNES
Siniak na prawej dłoni Trumpa
Trump przejdzie badania. Zwracają uwagę na jego ręce i "nieobliczalne zachowanie"
Świat
Jitra, Malezja osoba w szkole Jitra Kebangsaan, u której stwierdzono pozytywny wynik testu na COVID-19
Pacjenci uciekli ze szpitala, jeden jest zakażony ebolą
Zdrowie
System Patriot
"Wiele się zmieniło". Tomczyk o zgodzie USA na produkcję rakiet
Serbia. Krowa w gospodarstwie w pobliżu Belgradu
Pokazali krowom filmy i zdjęcia. Oto co odkryli
Świat
PLAC
Skandal w Paryżu. "Fala zatrzymań" pracowników żłobków, przedszkoli i szkół
Świat
Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym bez zapór w Garbatce
Tragedia na przejeździe kolejowym. Mieszkańcy od lat walczyli o szlaban
Poznań
shutterstock_2692002571
Magyar likwiduje urząd, który "służył interesom Rosji". Powołał go Orban
Wypadek w Gnojewie
Zderzenie czterech pojazdów. Nie żyje motocyklista
Trójmiasto
Policja prowadzi poszukiwania zaginionej 15-letniej Weroniki
Zaginęła 15-letnia Weronika. Ślad urywa się w Kielcach
WARSZAWA
Dziki
"Nie było jak ich ominąć". Dziki "uwięziły" dzieci w świetlicy
WARSZAWA
LAURA-2
Polka "zatrzymana", "nie ma z nią kontaktu". MSZ zabiera głos
Świat
Moment kradzieży klimatyzatora
Zagadka znikających klimatyzatorów rozwiązana
WARSZAWA
Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę w Straszynie
Otworzył drzwi auta i zaatakował kobietę. Mężczyzna z nagrania zgłosił się na policję
Trójmiasto
Deszcz, popada deszcz
Słońce, deszcz, burze. Do końca tygodnia będzie się działo
METEO
Elon Musk
Pentagon kontra Musk. Spór o ceny technologii podczas wojny z Iranem
BIZNES
Doktor Sławosz Uznański przygotowuje się do lotu kosmicznego
Szłapka pytany o "próbę cenzury" Uznańskiego-Wiśniewskiego
Polska
imageTitle
Zrobiła to po raz kolejny. Zjawiskowa kreacja Naomi Osaki
EUROSPORT
Młoda samica delfina zwyczajnego osiedliła się u wybrzeży miasta Saint-Jean-de-Luz we Francji
Została wykluczona ze stada, szuka kontaktu z ludźmi. Eksperci są zaniepokojeni
METEO
Aleksander Miszalski
KO zmieni strategię? "Udałoby się obronić prezydenta"
Kraków
Klatka kluczowa-456760
Tragedia w Belgii. Zderzenie pociągu i autobusu szkolnego, są ofiary
Świat
System Patriot
"Mamy wstępną zgodę USA, by produkować rakiety do systemów Patriot"
Polska
Kijów, Ukraina
Rosja grozi odwetem. USA i Polska reagują
Świat
Wybita szyba w autobusie
Nie chciał wyjść z autobusu, wybił szybę. Okazało się, że był poszukiwany
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica