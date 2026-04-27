Polska

Brali udział w zbiórce Łatwoganga. "Ten facet dziewięć dni nie dosypiał"

Julia "Maffashion" Kuczyńska i Cezary Pazur
Julia "Maffashion" Kuczyńska o zbiórce Łatwoganga. "To tak się poniosło"
Nie ma takiego drugiego narodu na świecie, żeby ktoś się tak skrzyknął - zauważył w "Kropce nad i" w TVN24 aktor Cezary Pazura. Zakończoną w niedzielę dziewięciodniową zbiórkę prowadzoną przez twórcę internetowego Łatwoganga komentowała też Julia "Maffashion" Kuczyńska. Jak oceniła, "mało kto byłby w stanie ogarnąć taki proces fizycznie, ale przede wszystkim psychicznie".

Oglądaj "Kropkę nad i" od poniedziałku do czwartku o godzinie 20 na antenie TVN24

W niedzielę zakończyła się prowadzona przez twórcę internetowego Łatwoganga dziewięciodniowa transmisja, w której czasie zebrano ponad 250 milionów złotych dla dzieci chorych na raka. Pretekstem do zbiórki na rzecz fundacji Cancer Fighters był opublikowany 14 kwietnia utwór "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" autorstwa Borysa Przybylskiego znanego jako "Bedoes 2115" oraz podopiecznej fundacji Mai Mecan, chorującej na nowotwór. Diss, czyli charakterystyczny dla muzyki rap utwór oparty na słownym ataku, tym razem został skierowany przeciwko rakowi.

W szczytowym momencie stream oglądało ponad 1,5 miliona osób. Dynamikę transmisji nadawały między innymi wizyty osób ze świata muzyki, kina czy showbiznesu. Kilkadziesiąt gości ogoliło również głowy na znak solidarności z chorymi onkologicznie.

- To nie jest o mnie. Jestem tylko takim malutkim ziarenkiem, jak tysiące, setki i miliony innych ludzi, którzy dołożyli cegiełkę. Oprócz wpłaty pieniężnej mogłam też dołożyć zasięgi, które mam, więc w taki właśnie, a nie inny sposób chciałam się solidaryzować - powiedziała w "Kropce nad i" w TVN24 twórczyni internetowa Julia "Maffashion" Kuczyńska, która w związku ze zbiórką ogoliła głowę.

Światowe reakcje na polską zbiórkę. Jest apel znanej piosenkarki

Był gwiazdą w sieci od lat. Kim jest Łatwogang?

"Ten facet dziewięć dni nie dosypiał, nie dojadał"

Wydarzenie wspominał również aktor Cezary Pazura, który był jednym z wielu gości transmisji. Jak relacjonował, po podjechaniu pod budynek, gdzie odbywała się akcja, od razu zwrócił się do niego jego mieszkaniec, który odstąpił mu swoje miejsce na parkingu podziemnym. - To było nieprawdopodobne. Myślałem, że będę tam pięć minut - opisywał.

- Cudowne jest to, że bez żadnych wielkich organizacji, bez żadnego scenariusza, bez żadnych nakładów reklamowych, po prostu 23-letni chłopak (...) wymyślił ten stream. Zresztą on mówił, że dużo wcześniej wymyślił takiego streama, a teraz była ku temu okazja - powiedziała Kuczyńska.

Oceniła również, że "mało kto byłby w stanie ogarnąć taki proces fizycznie, ale przede wszystkim psychicznie". Następnie głos zabrał Pazura, który wspomniał swoją rozmowę z Łatwogangiem, gdy już opuszczał miejsce transmisji. - Mówię: słuchaj, możesz mi obiecać, że jak się to skończy na jakiejkolwiek kwocie, zadbaj o siebie, wyrzuć telefon, zrób sobie tydzień dla siebie, odpocznij. 

- To wymaga rehabilitacji wręcz, a nie takiego zwykłego resetu, jak my potrzebujemy po robocie. Ten facet dziewięć dni nie dosypiał, nie dojadał, bo on był cały czas zajęty i cały czas cisnął. Jakby nie on, to by nie wyszło - stwierdził aktor.

"Nie ma takiego drugiego narodu na świecie"

Pazura ocenił, że zorganizowana akcja miała między innymi za zadanie uświadomić nam między innymi, że dzieci chorujące onkologicznie oraz ich rodziny zawsze potrzebują pomocy. Zaznaczył też, że najważniejszą rzeczą było uświadomienie sobie, że jako Polacy mamy siłę. - Nie ma takiego drugiego narodu na świecie, żeby ktoś się tak skrzyknął - dodał.

- To wszystko było bez scenariusza i każda młoda osoba czy influencer, aktor, muzyk - wszyscy, którzy przychodzili, szli po prostu na żywioł - wspomniała Kuczyńska.

Mówiąc o potrzebie pomocy, Pazura ocenił, że "musi być przywódca, musi być ten, który powie: ze mną i do przodu". - I on się znalazł. Myślałem, że po Jurku Owsiaku to już się taki ktoś nie znajdzie - stwierdził, nawiązując do prezesa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Kamila Grenczyn
Czytaj także:
imageTitle
Gauff odpada, Świątek w górę
EUROSPORT
Paulina Hennig-Kloska
Szef klubu Polski 2050 o nieobecności Hennig-Kloski: do czwartku jest jeszcze czas
Polska
Król Karol, Donald Trump
Brytyjska para królewska powitana w Białym Domu
Świat
Paliwa
Minister przedłużył obniżone stawki VAT i akcyzy na niektóre paliwa
BIZNES
Pożar przy ul. Dąbrowskiej
Pożar mieszkania na siódmym piętrze. Dwie osoby w szpitalu
Katarzyna Kędra
imageTitle
Pięć goli w Gliwicach. Piast topi Arkę
EUROSPORT
Wycinka drzew na linii otwockiej, okolice stacji w Falenicy
Poślizg na linii otwockiej. Kolejarze straszą karami
Piotr Bakalarski
Rafineria USA
Paliwa drożeją, amerykańskie rafinerie liczą zyski
BIZNES
Mroźna noc
Żółte alarmy na terenie niemal całego kraju
METEO
Reakcja służb na strzał na balu prasowym w Waszyngtonie
Strzelał na balu w Waszyngtonie. Prokuratura: próbował zamordować prezydenta
Świat
Wieloryb Timmy
Kolejna próba ratowania Timmy'ego. Jest nowy plan
METEO
27 1925 fpf cl-0044
Mama Mai: każde słowo i każdy gest daje bardzo dużo siły
Polska
imageTitle
Modrić już po operacji. Ruszyła walka z czasem
EUROSPORT
Monako. Tutaj apartament ma Przemysław Kral, prezes Zondacrypto
Rola żony prezesa Zondacrypto. "Była ważną personą w kilku spółkach"
BIZNES
Mężczyzna został tymczasowo aresztowany
Ranne kobiety, zatrzymany mężczyzna
Łódź
Rowerzysta został potrącony przez samochód
169 wypadków z udziałem rowerzystów. Winni częściej kierowcy
WARSZAWA
imageTitle
Mieli walczyć z kimś innym. Nie dali się zaskoczyć
EUROSPORT
imageTitle
Selby'emu puściły nerwy. Czterokrotny mistrz świata poza turniejem
EUROSPORT
Jimmy Kimmel
Melania Trump domaga się zwolnienia komika
Świat
Łukasz Litewka
Litewka pośmiertnie odznaczony. Prezydent "rozważa udział w uroczystościach"
Polska
Budowa magazynu paliw nad Odrą
Budowa magazynu paliw nad Odrą. Cztery zawiadomienia i żądanie rozbiórki
Szczecin
Karol Nawrocki
Nawrocki liczy dni i krytykuje rząd. "Miał pan dwa miesiące"
Polska
Na dzikich terenach Golędzinowa miasto planuje utworzyć park naturalny
Nad Wisłą miał powstać park naturalny. Umowa zerwana
WARSZAWA
Co najmniej cztery osoby zginęły w wyniku zderzenia dwóch pociągów w mieście Bekasi
Tragiczne zderzenie pociągów, są ofiary. "Ewakuacja wciąż trwa"
Świat
Kobiecie grozi więzienie
Przysługa dla znajomego i groźba więzienia
Kraków
Przymrozki
Zimna noc w części kraju
METEO
banknoty polskie pieniadze portfel shutterstock_2391839139
"Dzwonią z propozycją płatnego zwiększenia emerytury". Ostrzeżenie
BIZNES
imageTitle
Poważny wypadek ojca Maksa Verstappena. Miał dużo szczęścia
EUROSPORT
AdobeStock_254434982
Martwe leniwce w magazynie. Przeżyły "szok termiczny"
METEO
praca, rynek pracy, stres, zmęczenie
Miliony przedsiębiorstw na krawędzi. Niepokojące dane
BIZNES

