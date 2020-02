Ziobro uwzględnił odwołanie Jakuba K., któremu odmówiono wpisu na listę adwokatów

Zbigniew Ziobro zwrócił do ponownego rozpatrzenia sprawę Jakuba K., uczestnika demonstracji, na której wieszano zdjęcia europosłów na szubienicach – dowiedział się tvn24.pl. Były asystent sędziego, który pracował też w resorcie sprawiedliwości, odwołał się do ministra po tym, jak wpisania na listę adwokatów odmówiła mu Okręgowa Rada Adwokacka, a jej decyzję podtrzymała Naczelna Rada Adwokacka.

Rzecznik katowickiej rady Paweł Matyja podkreślił w rozmowie z tvn24.pl, że minister sprawiedliwości przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, a treść uzasadnienia tej decyzji nie stanowi informacji publicznej. - Procedura zaczyna się od początku. Sprawa zostanie skierowana na posiedzenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, która będzie miała co najmniej 30 dni na podjęcie uchwały dotyczącej wpisu kandydata na listę adwokatów – tłumaczy rzecznik.

Po zakończeniu delegacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości w lutym 2018 r., - jak pisaliśmy - K. wrócił do gliwickiego sądu, a od września był asystentem sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, gdzie jesienią ubiegłego roku rozwiązano z nim umowę. Wcześniej prawnik, jak informowały media, zdał egzamin adwokacki i złożył wniosek o wpisanie go na listę adwokatów. W sierpniu 2019 r. nie zgodziła się na to tamtejsza Okręgowa Rada Adwokacka, a odmowną decyzję w mocy utrzymała w listopadzie Naczelna Rada Adwokacka. K. odwołał się w grudniu od tej decyzji do ministra sprawiedliwości.