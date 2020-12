"To jest taniec godowy głuszców w głębokiej puszczy o najbardziej radykalny elektorat prawicowy"

To jest puenta tego całego dosyć żałośnego wydarzenia, którą obserwowaliśmy przez kilka tygodni – mówił w "Faktach po Faktach" redaktor naczelny "Polityki" Jerzy Baczyński, oceniając sobotnie wystąpienie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, podsumowujące stanowisko Solidarnej Polski w sprawie efektów szczytu w Brukseli. - O co była ta gra? Ta gra była skierowana na rynek wewnętrzny – uznał redaktor naczelny "Rzeczpospolitej" Bogusław Chrabota.

Unijni przywódcy porozumieli się w czwartek w sprawie wieloletniego budżetu Wspólnoty i funduszu odbudowy. Nie zmieniło się rozporządzenie wiążące budżet z praworządnością. W dokumencie konkluzji szczytu w Brukseli zawarto zapis mówiący, że samo ustalenie, że doszło do naruszenia zasady państwa prawnego nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu blokowania środków finansowych dla państw członkowskich.

Decyzje unijnego szczytu spotkały się ze sprzeciwem Solidarnej Polski. W celu ich oceny spotkał się w sobotę zarząd partii. Jej szef Zbigniew Ziobro przekazał po posiedzeniu, że odrzucił wniosek o wyjście Solidarnej Polski z koalicji Zjednoczonej Prawicy stosunkiem głosów 12 do 8. Zaznaczył, że ugrupowanie zagłosuje w Sejmie przeciwko postanowieniom unijnego szczytu i podtrzymał krytyczne stanowisko wobec decyzji premiera Mateusza Morawieckiego.

"Mamy sytuację, która była przewidywalna, czyli ani weto, ani śmierć"

Redaktor naczelny tygodnika "Polityka" Jerzy Baczyński ocenił w "Faktach po Faktach", że wystąpienie Ziobry to była "puenta tego całego dosyć żałośnego wydarzenia, które obserwowaliśmy przez kilka tygodni". - Mamy sytuację, która była przewidywalna, czyli ani weto, ani śmierć. Zbigniew Ziobro, do wyboru mając dwie strategie - pogodzenia się z tym, że nie będzie weta lub kompletnej anihilacji swojej partii w przypadku wyjścia z rządu – wybrał racjonalnie – uznał gość TVN24.

- To, czego słuchaliśmy, to próba zagadania tej całej kompromitującej dla Ziobry sytuacji. To był słowotok i teatr. Zawsze obserwujemy, gdy Zbigniew Ziobro próbuje coś przekazać, że wspina się na palce i próbuje grać powyżej swojej wagi – ocenił Baczyński.