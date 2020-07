Zbigniew Ziobro złożył wniosek o wypowiedzenie konwencji antyprzemocowej

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro skierował w poniedziałek do resortu rodziny wniosek o podjęcie prac nad wypowiedzeniem konwencji stambulskiej. - Jest to pismo oficjalne, w którym wraz z uzasadnieniem wskazuję, że polski porządek prawny w pełni respektuje wszystkie te elementy zawarte w konwencji, które związane są z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem przemocy. Polski porządek prawny idzie nawet jeszcze dalej niż to, czego wymaga ta konwencja - stwierdził.

Wniosek w tej sprawie został przekazany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które posiada kompetencje do przygotowania dokumentu o wypowiedzeniu umowy. Złożenie wniosku o wypowiedzenie konwencji antyprzemocowej nazywanej stambulską Ziobro zapowiedział w sobotę.

- Dzisiaj złożyłem formalny wniosek do minister rodziny, pracy i polityki społecznej, której to resort jest kompetentny do zainicjowania formalnego procesu związanego z wypowiedzeniem tej konwencji, o podjęcie działań w tym względzie - poinformował minister sprawiedliwości podczas poniedziałkowej konferencji.

Jak podkreślił, jest to pismo oficjalne, formalnie złożone przez niego jako ministra sprawiedliwości. - W którym wraz z uzasadnieniem wskazuję, że polski porządek prawny w pełni respektuje wszystkie te elementy zawarte w konwencji, które związane są z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem przemocy. Polski porządek prawny idzie nawet jeszcze dalej niż to, czego wymaga ta konwencja - mówił.

- Jednocześnie wskazuję, że ta druga część konwencji, która jest - jeszcze raz użyję tego słowa, robię to z pełną świadomością - podstępnie niejako wprowadzona do tych założeń walki z przemocą wobec kobiet, nie ma z tym nic wspólnego, tak naprawdę prowadzi do dezorganizacji porządku społecznego - stwierdził.

Ziobro, uzasadniając tę decyzję, argumentował, że w konwencji znajdują się zapisy "o charakterze ideologicznym", z którymi jego resort się nie zgadza.

Romanowski: ratyfikując konwencję, wprowadziliśmy genderowego konia trojańskiego

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski przekonywał na konferencji prasowej w Warszawie, że konwencja stambulska "w wielu miejscach jest nie tylko sprzeczna z systemem wartości polskiego systemu prawnego, ale i wprost sprzeczna z podstawowymi prawami, jak prawo rodziców do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami czy wychowania religijnego i moralnego oraz zasadą neutralności światopoglądowej państwa".

Podkreślił, że Polska "nie jest sama" i podobne wątpliwości co do konwencji stambulskiej ma wiele krajów z naszego regionu, w tym Węgry, Słowacja, Bułgaria czy Czechy, bo jej nie ratyfikowały.

Zdaniem wiceministra konwencja nigdy nie powinna być przez Polskę ratyfikowana. - Ten błąd został popełniony, to była pochopna ratyfikacja i wprowadziliśmy do naszego systemu lewicowego, genderowego konia trojańskiego i najwyższy czas, by tę konwencję wypowiedzieć, realizując nasze zobowiązania w stosunku do Polaków, podkreślając także nasze relacje z innymi krajami regionu - oświadczył Romanowski.

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (nazywana konwencją antyprzemocową lub konwencją stambulską) ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji. Dokument zakłada między innymi, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem oraz że przemoc nie może być usprawiedliwiana tradycją ani religią.

O zapisach konwencji mówił w poniedziałek w "Jeden na jeden" w TVN24 wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik (Solidarna Polska). - My zawsze byliśmy przeciwni temu, co się w konwencji stambulskiej znajduje. Nie ma zgody na to, żeby pod płaszczem ochrony praw osób, nie tylko kobiet, wobec których stosowana jest przemoc, przemycać ideologię - przekonywał.

- Nie ma zgody na jakąś trzecią płeć, płeć uwarunkowaną kulturowo, społecznie. Co to w ogóle jest? Na to nie ma zgody, na uderzenie w instytucję małżeństwa i rodziny - dodał.

