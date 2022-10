Zbigniew Ziobro złożył skargi do Izby Kontroli Nadzwyczajnej w sprawie sędziego Waldemara Żurka. Jest stanowisko ETPC

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zakazał Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego podejmowania jakichkolwiek decyzji w sprawie dwóch skarg nadzwyczajnych złożonych przez ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę w sprawie sędziego Waldemara Żurka. Obie dotyczą prywatnych spraw sędziego i kwestionują prawomocne, korzystne dla sędziego wyroki. Decyzja ETCP zapadła na wniosek prawników z Wolnych Sądów Europejskich.

W piśmie z 18 października, skierowanym do Sylwii Gregorczyk-Abram, pełnomocniczki sędziego Waldemara Żurka, Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu poinformował, że postanowił, iż Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego - jedna z dwóch izb powołanych za rządów Prawa i Sprawiedliwości - nie może zająć się żadną ze skarg złożonych przez ministra Ziobrę w sprawie sędziego Żurka.

Zgodnie z postanowieniem ETPC, do czasu rozpoznania sprawy przez Trybunał żadna decyzja merytoryczna w żadnej z tych spraw nie może zostać podjęta.

Co napisał ETPC

Poniżej prezentujemy treść pisma:

"18 października 2022 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał polskiemu rządowi, na podstawie Reguły 39 (środki tymczasowe – red.), by w interesie stron i prawidłowego toku postępowania przed sądem pozwane państwo zapewniło, że postępowania w sprawie skarg nadzwyczajnych Prokuratora Generalnego przeciwko prawomocnemu wyrokowi Sądu Regionalnego w Częstochowie z dnia 1 grudnia 2020 roku oraz Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2021 roku spełniały wymogi "rzetelnego procesu" zagwarantowanego w art. 6 par. 1 Konwencji (o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – red.) w szczególności wymóg "niezawisłego i bezstronnego sądu powołanego ustawą", oraz że nie zostanie podjęta żadna decyzja, co do istoty spraw prowadzonych przed Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, w której skład wchodzą sędziowie powołani przy naruszeniu artykułu 6 par. 1 Konwencji, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez sąd zarzutów skarżącego".

ETPC dodał, że "strony zwracają uwagę na fakt, że nieprzestrzeganie przez Umawiające się Państwo środka wskazanego w Regule 39 może pociągać za sobą naruszenie artykułu 34 Konwencji".

Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie działania Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych

Skarga nadzwyczajna Zbigniewa Ziobry

Jak podał w czwartek portal oko.press, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro złożył skargę nadzwyczajną do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, związaną ze sprawami sędziego Waldemara Żurka z Sądu Okręgowego w Krakowie.

Ziobro zażądał, by Izba skasowała prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (z 8 kwietnia 2021 roku), który nakazał byłej żonie sędziego Żurka przeprosiny za oskarżenie go o niepłacenie alimentów i nazwanie wyrodnym mężem - donosi oko.press. Portal podkreśla, że była żona przeprosiła sędziego na łamach "Gazety Polskiej" i przypomina, że "Prokurator Generalny już wcześniej złożył skargę nadzwyczajną na inny korzystny dla sędziego wyrok dotyczący finansowych rozliczeń z byłą żoną". Izba Kontroli ten wyrok uchyliła - dodaje.

Sędzia Waldemar Żurek Darek Delmanowicz/PAP

Pytania prejudycjalne sędziego Żurka

W 2018 roku sędzia Żurek został przeniesiony z wydziału Sądu Okręgowego w Krakowie, w którym dotąd orzekał, do innego wydziału. Sędzia odwołał się od tej decyzji do Krajowej Rady Sądownictwa, ale ta umorzyła postępowanie. Żurek zaskarżył uchwałę KRS w tej sprawie do Sądu Najwyższego i zawnioskował, żeby ze sprawy wyłączeni zostali wszyscy sędziowie z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.

Argumentował, że izba ta, ze względu na swój kształt i sposób wyboru jej członków przez KRS, nie może – w jakimkolwiek składzie złożonym z osób, które ją tworzą – bezstronnie i niezależnie rozpoznać odwołania.

Sędzia Żurek wraz z sędzią Krystianem Markiewiczem wystosowali pytania prejudycjalne do Trybunały Sprawiedliwości Unii Europejskiej o status sędziów, powołanych przez neo-KRS. W piśmie do TSUE Żurek i Markiewicz napisali, że Krajowa Rada Sądownictwa została "wybrana sprzecznie z polskimi przepisami konstytucyjnymi i ustawowymi nie jest organem niezależnym".

