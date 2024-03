czytaj dalej

Polska wstąpiła do NATO równo pół wieku po powołaniu sojuszu do życia. 12 marca minie 25 lat od dnia, gdy minister spraw zagranicznych RP Bronisław Geremek przekazał szefowej amerykańskiej dyplomacji akt przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tak rozpoczął się nowy rozdział w historii naszego kraju. Droga do NATO nie była jednak prosta. Przedstawiamy jej najważniejsze momenty. Materiał magazynu "Polska i Świat".