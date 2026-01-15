Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
"FAKTY PO FAKTACH"

Wiceminister sprawiedliwości: to Komisja Europejska powinna pozwać Węgry za prawo dotyczące azylu

Zbigniew Ziobro
Dariusz Mazur: to Komisja Europejska powinna pozwać Węgry za prawo dotyczące azylu
Źródło: Fakty po Faktach TVN24
Nowe węgierskie przepisy dotyczące europejskiego nakazu aresztowania (ENA) są niezgodne z prawem Unii - ocenił w "Faktach po Faktach" TVN24 Dariusz Mazur, wiceminister sprawiedliwości. Jego zdaniem to Komisja Europejska, a nie Polska, powinna w związku z tym podjąć kroki prawne.

Na Węgrzech od Nowego Roku weszła w życie ustawa, która zabrania ekstradycji osób ściganych europejskim nakazem aresztowania (ENA), jeśli mają status uchodźcy w kraju członkowskim Unii Europejskiej. W grudniu azyl na Węgrzech otrzymał Zbigniew Ziobro, a wcześniej - Marcin Romanowski. Ziobro i Romanowski są ścigani przez polski wymiar sprawiedliwości.

Azyl być może otrzymała też Patrycja Kotecka-Ziobro - żona uciekającego ministra - jednak sam Ziobro poinformował jedynie, że w jej sprawie wniosek złożył, ale jego efektu nie potwierdził.

Gość "Faktów po Faktach" TVN24 - wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur - zapytany w czwartek o to, czy Polska ma zamiar pozwać Węgry za te przepisy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, uznał, że "raczej tu by wchodziło w grę zainicjowanie postępowania przed Komisją Europejską po to, żeby z taką skargą wystąpiła".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Marcin Romanowski
Sprawa zatrzymania Romanowskiego umorzona. "Charakter bezprecedensowy"
pap_20230922_0PD (1)
Nowe prawo na Węgrzech może uniemożliwić wydanie Ziobry i Romanowskiego
Świat
Sędzia Izabela Ledzion (zdjęcie z 2016 roku)
Nowa sędzia w sprawie Romanowskiego. Nie została wylosowana

Nowe prawo "narusza zasady"

Dariusz Mazur przywołał przykłady, kiedy Komisja Europejska pozywała Polskę za łamanie zasad praworządności. Gdyby Węgry nie dostosowały swojego prawa, to groziłaby im kara finansowa. Jego zdaniem Polska może wystąpić do Komisji Europejskiej, aby podjęła takie działania.

W ocenie wiceministra nowe węgierskie prawo dotyczące ENA jest niezgodne z prawem Unii. Argumentował, że ENA tym miało się różnić od klasycznej ekstradycji, że organy sądowe różnych krajów współpracują ze sobą bez ingerencji ze strony czynnika politycznego. W klasycznej ekstradycji wydanie osoby ściganej wymaga zgody i sądu, i - zazwyczaj - członka rządu. W procedurze ENA miała to być tylko zgoda sądu.

- Wygląda na to, że Węgrzy zmienili swoje przepisy w taki sposób, że decyzja czynnika politycznego, czyli chyba tam ministra spraw wewnętrznych, który powie: "przyznaję status uchodźcy", ma determinować decyzję ich sądu o tym, czy osoba zostanie przekazana na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. W moim przekonaniu to narusza zasady wzajemnego zaufania, wzajemnego wykonywania orzeczeń i współpracy pomiędzy organami sądowymi - powiedział Dariusz Mazur.

OGLĄDAJ: Siemoniak o spotkaniu z prezydentem: być może poprawi się atmosfera i nie będzie krytycznych, niesprawiedliwych wypowiedzi
Tomasz Siemoniak

Siemoniak o spotkaniu z prezydentem: być może poprawi się atmosfera i nie będzie krytycznych, niesprawiedliwych wypowiedzi

Tomasz Siemoniak
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/adso

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Art Service

Udostępnij:
TAGI:
WęgryKomisja EuropejskaUnia EuropejskaZbigniew ZiobroMinisterstwo SprawiedliwościuchodźcyMigranci i uchodźcy w EuropieEuropaTSUEprawo
Czytaj także:
Morze Kaspijskie
Zatonął irański statek. Ukraińcy mogą się cieszyć
Świat
imageTitle
Austria postraszyła, ale niespodzianki nie było
EUROSPORT
imageTitle
Barcelona zawodzi w meczu z drugoligowcem
RELACJA
Chełmno. Miejsce śmierci matki i trójki dzieci wskutek zatrucia tlenkiem węgla
Nie było z nimi kontaktu od kilku dni. Znaleźli ciała matki i trójki dzieci
Chełmno
Dzik na trasie Siekierkowskiej, Warszawa
Dzik biegał między autami, kierowcy musieli zwolnić
WARSZAWA
Stacja benzynowa na Węgrzech
Węgrzy chcą przejąć rosyjskie udziały w Serbii. Szansa na zdjęcie sankcji
BIZNES
imageTitle
Wielki Start Tour de France 2027 bez tajemnic
EUROSPORT
Komar
"Wyraźnie preferują krew ludzką". Dlaczego tak się dzieje?
METEO
Irańscy funkcjonariusze przed ambasadą Wielkiej Brytanii w Teheranie
Obywatel Kanady zmarł "z rąk irańskich władz"
Świat
Holandia. Pożar w centrum Utrechtu
Wybuchy, a po nich pożar w centrum miasta. Ucierpiało kilka osób
Świat
imageTitle
Popis Gruzina w mistrzostwach Europy. Polscy soliści nie zachwycili
EUROSPORT
15 2000 kropka gosc-0088
Poseł PiS: Orban jest wybitny
"KROPKA NAD I"
Tomasz Siemoniak
Minister o spotkaniu u prezydenta: parę tematów sobie wyjaśniliśmy
Polska
Protesty w Teheranie (10.01.2026)
"Spacyfikować przynajmniej Teheran". Jaki plan ma reżim, by nie upaść?
Świat
EN_01670392_1459
Ambasador Iranu wezwany do MSZ w Warszawie
Polska
22 min
pc
26 lat temu przewidzieli taką sytuację, ale teraz wydarzyła się po raz pierwszy
Opinie i wydarzenia
PPL chce przejąć lotnisko w Modlinie (zdjęcie ilustracyjne)
Polskie Porty Lotnicze chcą przejąć lotnisko w Modlinie
WARSZAWA
imageTitle
Niesamowity transfer w polskiej lidze koszykówki kobiet. Znane nazwisko
EUROSPORT
Pekin, stolica Chin
Pekin bez smogu. Wysoką cenę płacą za to rolnicy
METEO
imageTitle
Ma 53 lata i ani myśli przestać skakać. Kasai zdradził nam swój plan
EUROSPORT
Pan Mieczysław mieszka w jamie nad Wisłą
Pan Mieczysław od 15 lat żyje w jamie nad Wisłą
WARSZAWA
imageTitle
Hiszpanie pokonali Serbów. Miażdżąca wygrana Francji
EUROSPORT
shutterstock_1775374463
Ministerstwo zabiera głos w sprawie przejęcia popularnej sieci sklepów
BIZNES
Donald Trump
Rzeczywistość, czy "symulacja, którą reżyserują dwa koczkodany"? Mija rok Trumpa
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Protesty w Iranie
"Sankcje osłabiają reżim". Europa i USA zgodne w sprawie Iranu
BIZNES
Leonardo DiCaprio w filmie "Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson
Znamy laureatów Złotych Taśm za 2025 rok
Kultura i styl
Mroźna noc
Zimna noc, możliwe marznące mgły
METEO
Donald Trump
Jak obronić Grenlandię? Trzy opcje
Świat
Nawrocki
Nie milkną echa spotkania. "Nie wszystkie osoby są sprawdzane"
Polska
urząd-miasta-lublin-2
CBA zatrzymało zastępczynię prezydenta Lublina
Lublin

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica