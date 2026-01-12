Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Ucieczka" Ziobry "pod parasol wiernego sojusznika Putina"

Waldemar Żurek
Zbigniew Ziobro uzyskał azyl polityczny na Węgrzech
Źródło: TVN24
Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek w związku z udzieleniem Zbigniewowi Ziobrze azylu politycznego ocenił, że postawa strony węgierskiej jest nieakceptowalna". "Węgry są od lat sednem zainteresowania instytucji unijnych ze względu na łamanie praworządności" - zaznaczył.

W poniedziałek obrońca Zbigniewa Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski, poinformował, że były minister sprawiedliwości i prokurator generalny za rządów Prawa i Sprawiedliwości uzyskał azyl polityczny i ochronę międzynarodową na Węgrzech.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ziobro "uzyskał azyl polityczny"

Ziobro "uzyskał azyl polityczny"

Tusk o działaniach Ziobry: logiczny wybór

Tusk o działaniach Ziobry: logiczny wybór

Żurek o postawie Ziobry: niezwykle przykro patrzeć

Obecny szef Ministerstwa Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek ocenił w serwisie X, że postawa Węgier "jest nieakceptowalna". "Informacje o rzekomym 'azylu' Zbigniewa Ziobry nie zostały dotąd potwierdzone w żadnym oficjalnym trybie międzynarodowym" - dodał.

Minister zauważył, że toczące się przeciw Ziobrze postępowanie nie zostało wstrzymane. "15 stycznia sąd rozpozna wniosek prokuratury o areszt dla byłego Ministra Sprawiedliwości. O decyzji w tej wielowątkowej sprawie, bo to przecież aż 26 zarzutów, rozstrzygnie niezawisły sąd" - przypomniał.

"Niezwykle przykro patrzeć na ucieczkę byłego ministra Rządu RP pod parasol wiernego sojusznika Putina, podczas gdy na osiedla w Ukrainie spada kolejny grad bomb i rakiet" - zaznaczył Żurek.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
pap_20251206_274
Główna partia opozycji: rząd TISZY nie będzie chronił przestępców
Świat
Zbigniew Ziobro
"Nie może tak być". Europoseł zapowiada interwencję w Brukseli
Zbigniew Ziobro
Ziobro z paszportem genewskim? Obrońca zabrał głos

Jak uzupełnił, "Węgry są od lat sednem zainteresowania instytucji unijnych ze względu na łamanie praworządności" i dotyczy to "takich obszarów jak społeczeństwo obywatelskie, wolność mediów i nauki czy wymiar sprawiedliwości".

"Dlaczego Zbigniew Ziobro uznał, że akurat tam będzie najlepiej skierować swe kroki? Dlaczego akurat stamtąd chce 'przywracać' demokrację w Polsce? Dalszy komentarz jest zbędny" - napisał Żurek.

Wobec Ziobry toczy się postępowanie Prokuratury Krajowej, która zarzuca mu, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, między innymi wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

15 stycznia zaplanowane jest posiedzenie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, który ma odnieść się do wniosku prokuratury o zastosowanie aresztu wobec Ziobry na trzy miesiące. W przypadku uwzględnienia przez sąd wniosku o areszt, prokuratura - według jej zapowiedzi - ma wydać za byłym ministrem list gończy i na jego podstawie zostaną uruchomione dalsze poszukiwania posła PiS na terenie kraju.

Jeżeli w toku tych działań służby ustalą, że Ziobro nie przebywa na terytorium Polski, kolejnym etapem działań prokuratury ma być uruchomienie poszukiwań na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

Żurek: spór jednoznacznie zamknięty

Obrońca Ziobry wcześniej wśród "uzasadnień dla tego rodzaju aktu ochrony międzynarodowej" wymienił między innymi "bezprawne odsunięcie od wykonywania obowiązków Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego" w 2024 roku. 

"Prawomocny wyrok sądu potwierdził, że przywrócenie w 2022 roku Dariusza Barskiego do służby prokuratorskiej zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych. Zastosowano bowiem przepis ustawy, który już nie obowiązywał" - podkreślił Żurek w tym samym wpisie.

Uzupełnił, że decyzja ówczesnego prokuratora generalnego Adama Bodnara "była zgodna z prawem, a spór co do statusu Prokuratora Krajowego został jednoznacznie zamknięty - jest nim prokurator Dariusz Korneluk". 

"Dzisiejsze spotkanie Prezydenta Karola Nawrockiego z Dariuszem Barskim miało charakter prywatny" - podkreślił Żurek.

"Sąd Najwyższy nie zakwestionował prawidłowości powołania"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Sąd Najwyższy nie zakwestionował prawidłowości powołania"

Akt oskarżenia w sprawie afery w NCBR. "To dopiero początek"

Minister przywołał też skierowanie do sądu pierwszego aktu oskarżenia w sprawie afery w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w czasie rządów PiS. Obejmuje on - jak napisał Żurek - "33 osoby oskarżone o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzanie środków z funduszy europejskich, fałszywe faktury i pranie pieniędzy". 

Miliony na fikcyjne innowacje. Jest akt oskarżenia w aferze NCBiR
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Miliony na fikcyjne innowacje. Jest akt oskarżenia w aferze NCBiR

BIZNES

"Wyłudzono niemal 5 mln zł, a usiłowano wyłudzić blisko 43 mln zł. Część oskarżonych przyznała się do winy" - wskazał szef MS i zapowiedział, że "to dopiero początek".

OGLĄDAJ: Jądro ciemności
pc

Jądro ciemności

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/akw

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Zbigniew ZiobroPrawo i SprawiedliwośćWaldemar ŻurekMinisterstwo SprawiedliwościWęgryProkuratura KrajowaDariusz KornelukNarodowe Centrum Badań i RozwojuProkuraturaSprawy sądowe w PolsceSąd
Czytaj także:
Nielegalne składowisko odpadów. Mieszkańcy Kałuszyna protestują
Mieszkańcy protestowali, urzędnicy informują o przełomie
WARSZAWA
Donald Trump
Republikańscy senatorowie krytykują ruch administracji Trumpa. "Pod znakiem zapytania stoi niezależność i wiarygodność"
BIZNES
imageTitle
Były prezes klubu zastrzelony podczas pogrzebu swojej matki
EUROSPORT
Zderzenie trzech aut, pięć osób w szpitalu
Zderzenie trzech aut. Dziecko i kobieta w ciąży wśród rannych
WARSZAWA
imageTitle
Oskarżenia legendy. "Płakałam, gdy dowiedziałam się, że obmyślił ten plan"
EUROSPORT
Śnieg, noc, miasto
Jednym noc ześle dotkliwy mróz, innym - kolejne opady
METEO
Nietypowe zdarzenie drogowe w Starym Mieście
Po zderzeniu jeden z samochodów wjechał w sklep
Poznań
Zdjęcia przedstawiające Kim Dzong Una prezentującego nowy okręt wojenny o wyporności 5000 ton
Niespotykana reakcja na przemowę Kim Dzong Una. "Nagle opuścili salę"
BIZNES
Maria Corina Machado macha do ludzi przed hotelem w Oslo
Trump "spotka się z liderką wenezuelskiej opozycji"
Policjanci kontrolują pustostany
Ciało mężczyzny w pustostanie
WARSZAWA
Parlament Europejski
Parlament Europejski zakazuje wstępu przedstawicielom Iranu
imageTitle
Symbol Pucharu Narodów Afryki nagrodzony przez prezydenta
EUROSPORT
Policyjny radiowóz zimą
"Przewoził pasażerów, narażając ich zdrowie i życie"
WARSZAWA
Polskie lodołamacze
Lodołamacze skruszą lód na Odrze i Wiśle
METEO
Agnieszka Buczyńska z Szymonem Hołownią w Sejmie. Zdjęcie z 2023 roku
List Hołowni do polityków Polski 2050. "Wybiorę kogoś, kto mocno postawi na autonomię"
Polska
Nuuk, Grenlandia
Inwestorzy pytają o Grenlandię. Notowania wystrzeliły
BIZNES
"Nie jesteście tu mile widziani". Starcie biskupa z ICE vs. rzeczywistość
"Nie jesteście tu mile widziani". Starcie biskupa z agentem ICE - czy z rzeczywistością?
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Xabi Alonso odchodzi. Real Madryt już podał nazwisko nowego trenera
EUROSPORT
Marznące opady, oblodzenie, gołoledź, ślisko
Zima nadal stanowi zagrożenie. W mocy pomarańczowe alarmy
METEO
Senat
Senatorowie przeciw kilometrówkom na nowych zasadach. Ujawniamy pismo 
Patryk Michalski
Policjanci zimą sprawdzają pustostany i inne miejsca, gdzie mogą przebywać osoby w kryzysie bezdomności
Schronił się przed mrozem w pomieszczeniu z bankomatem
WARSZAWA
shutterstock_2401804539
Zginęło co najmniej 20 osób. Szukają dzikiego słonia
METEO
Cezary Tomczyk (P), gen. dyw. Karol Molenda (2P), Ruta Elvikis (L), gen. bryg. Mathew Wenthe (2L)
Polska ramię w ramię z USA. "Wchodzimy w fazę działań operacyjnych"
BIZNES
Śnieg zagrażał przechodniom
Śnieżna czapa zagrażała przechodniom
WARSZAWA
Irakli Garibashvili
Były premier przyznał się do winy. Spędzi pięć lat w więzieniu
Nowy portret Trumpa w Narodowej Galerii Portretów w Waszyngtonie
Wymienili portret Trumpa, usunęli fragmenty opisu
Do mężczyzny wezwano karetkę
Spał w opuszczonym budynku. Był nieprzytomny, ale oddychał
Poznań
pap_20251206_274
Główna partia opozycji: rząd TISZY nie będzie chronił przestępców
Ofiary protestów w Iranie. Robina Aminian, Amir Mohammad Koohkan, Mehdi Zatparvar
Zginęli na ulicach Iranu. Ojciec trójki dzieci, trener i studentka
Śnieg z deszczem
Ociepli się. Jak bardzo?
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica