Polska

Sikorski: nie otrzymaliśmy kopii aktu przyznania Ziobrze azylu

Radosław Sikorski
Włodzimierz Czarzasty komentuje azyl dla Zbigniewa Ziobry
Mamy informacje od ambasadora Węgier, że dwoje polskich obywateli dostało azyl, ale nie otrzymaliśmy kopii samego aktu jego przyznania - powiedział wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. Odniósł się do przyznania azylu byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze.

Radosław Sikorski powiedział w Programie Trzecim Polskiego Radia, że strona polska nie otrzymała kopii dokumentu, zaś ambasador Węgier, który został wezwany do MSZ pod koniec ubiegłego tygodnia, "nawet nie potwierdził tożsamości osób, które otrzymały azyl".

Pytany o słowa Ziobry z wtorkowego wywiadu w radiu RMF FM (że "nie wrócił do kraju tak, jak wielu nie wróciło w czasie w stanu wojennego"), Sikorski odpowiedział, że sam był azylantem, z tą różnicą, że on uciekał przed komuną w latach 80., a nie przed polskim sądem.

Ocenił, że takie wypowiedzi to "w najlepszym wypadku histeria, a w najgorszym - naigrywanie się z pokolenia Solidarności, pokolenia polskich antykomunistów, którzy walczyli ze stanem wojennym".

Ziobro przekonuje, że nie uciekł. "Nie wróciłem. Jak wielu w czasie stanu wojennego"
Ziobro przekonuje, że nie uciekł. "Nie wróciłem. Jak wielu w czasie stanu wojennego"

Ziobro z azylem na Węgrzech

O tym, że Ziobro otrzymał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech, poinformował w poniedziałek jeden z jego obrońców, adwokat Bartosz Lewandowski. Podał, że decyzję podjęto z powodu naruszeń praw i wolności w Polsce oraz działań między innymi prokuratury, w wyniku których doszło do represji politycznych.

Ziobro powiedział we wtorek w radiu RMF FM, że o otrzymaniu azylu dowiedział się w drugiej połowie grudnia ubiegłego roku natomiast nie pamięta dokładnie, kiedy zwrócił się w tej sprawie do władz Węgier oraz że pewne rzeczy organizował jego węgierski prawnik.

Przekazał, że wystąpił o ochronę międzynarodową także dla swojej żony Patrycji Koteckiej. Nie napisał jednak wprost, że Kotecka-Ziobro taką ochronę otrzymała. Na profilu nieistniejącej już Solidarnej Polski (w październiku 2024 partia weszła w skład Prawa i Sprawiedliwości) napisano w poniedziałek po południu, że żona Ziobry "otrzymała ochronę międzynarodową na Węgrzech". Tak samo donosi "Rzeczpospolita", według której akt nadania ochrony były minister sprawiedliwości i Patrycja Kotecka-Ziobro mieli otrzymać 23 grudnia.

Ziobro "uzyskał azyl polityczny"

Ziobro "uzyskał azyl polityczny"

Ziobro o to "wystąpił", partia pisze wprost. "Kotecka-Ziobro otrzymała ochronę"

Ziobro o to "wystąpił", partia pisze wprost. "Kotecka-Ziobro otrzymała ochronę"

Azyl na Węgrzech otrzymał wcześniej Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości z czasów, gdy resortem kierował Ziobro i obecny poseł PiS. W grudniu 2024 roku Węgry udzieliły mu ochrony międzynarodowej na podstawie ustawy o prawie azylu z 2007 roku. Romanowski jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w wydatkowaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu.

Prokuratura podejrzewa Ziobrę o 26 przestpstw

W śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości Prokuratura Krajowa zarzuca Ziobrze, że kierował tą zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, między innymi wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom. 7 listopada minionego roku Sejm uchylił byłemu ministrowi sprawiedliwości immunitet i wyraził zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie.

Następnie prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Ziobrze zarzutów, a także o zatrzymaniu go i przymusowym doprowadzeniu przez ABW. Wówczas okazało się, że Ziobro nie przebywa w Polsce - był wtedy w Budapeszcie, później pojawiał się także w Brukseli. W połowie listopada ubiegłego roku prokuratura skierowała wniosek o tymczasowe aresztowanie byłego ministra do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa. Sąd zajął się tym wnioskiem 22 grudnia i odroczył posiedzenie do 15 stycznia.

Gdyby sąd uwzględnił wniosek o areszt, prokuratura - według jej zapowiedzi - ma wydać za byłym ministrem list gończy i na jego podstawie zostaną uruchomione dalsze poszukiwania. Jeśli służby ustalą, że nie przebywa on na terytorium Polski, kolejnym etapem działań prokuratury ma być uruchomienie poszukiwań Ziobry na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

Autorka/Autor: js/lulu

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Wiktor Dąbkowski/PAP

Radosław SikorskiMinisterstwo Spraw ZagranicznychZbigniew ZiobroWęgry
