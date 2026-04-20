Polska Ziobro wróci do Polski? "Przyszły premier Węgier na pewno będzie stosował się do traktatów" Justyna Sochacka

Wawrykiewicz o sprawie Ziobry: przyszły premier Węgier na pewno będzie stosował się do traktatów

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Po wyborach parlamentarnych na Węgrzech, wygranych przez opozycyjną partię Tisza, lider zwycięskiego ugrupowania Peter Magyar zapowiadał, że przebywający tam politycy PiS - były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz jego były zastępca w resorcie Marcin Romanowski - zostaną poddani ekstradycji do Polski.

Ziobro w piątek w rozmowie z reporterem TVN24 Maciejem Warsińskim unikał odpowiedzi na pytanie, czy zamierza wyjechać z Budapesztu i o to, gdzie ewentualnie by się udał. Mówił, że przygotowuje się do "batalii" przed węgierskim sądem.

Do tych słów odniósł się w poniedziałek w "Faktach po Faktach" w TVN24 europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz.

Wawrykiewicz: spodziewam się, że zostanie uchylony azyl wobec Ziobry

- Życzę mu sukcesu w tej batalii, natomiast sprawa z punktu widzenia prawnego jest dosyć jasna i klarowna - skomentował.

Ocenił, że "kiedy Peter Magyar stworzy rząd, nastąpi radykalna zmiana, jeśli chodzi o podejście do prawa europejskiego, do wykonywania traktatów". - I w tym momencie spodziewam się tego, co zapowiadał Peter Magyar, że zostanie uchylony ten azyl wobec pana Ziobry i pana Romanowskiego i będą mogli wrócić do Polski po to, aby stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości - powiedział.

- Współpraca pomiędzy rządem węgierskim i rządem polskim jako rządami krajów członkowskich Unii Europejskiej będzie przebiegać, jak spodziewam się, gładko i tak, jak to się dzieje w całej Unii Europejskiej, jeśli jest poszukiwany obywatel kraju członkowskiego, ma zarzuty o charakterze kryminalnym - dodał Wawrykiewicz.

Podkreślił, że sformułowane wobec Ziobry zarzuty są "poważne". - Przyszły premier Węgier ma tego świadomość i na pewno będzie stosował się do traktatów, w przeciwieństwie do tego, co robił Viktor Orban, który do traktatów się nie stosował i jako premier kraju członkowskiego stawał wbrew porządkowi prawnemu Unii Europejskiej - mówił europoseł.

Wójcik: to, jakie będą dalsze działania, zależy od Ziobry

- To, co mówi pan europoseł, jest dosyć zabawne, bo tak się składa, że to nie polityk decyduje o tym, czy ktoś może być wydany, czy nie. Tylko decyduje sąd - skomentował poseł PiS Michał Wójcik.

W ostatnim czasie polityk spotkał się z Ziobrą. Zapytany o dalsze plany byłego ministra sprawiedliwości, odparł, że "to, jakie będą dalsze działania, to oczywiście zależy od Zbigniewa Ziobry".

- Natomiast udzielił państwu wywiadu. Widziałem, że w odpowiadał na państwa pytania - dodał. Na uwagę, że nie odpowiedział na przykład na pytanie, czy ma genewski paszport, Wójcik stwierdził, że "to jest jego decyzja, czy odpowiada na wszystko do końca w pełni, czy nie".

Sprawa Ziobry i Romanowskiego

Zarówno Ziobro, jak i Romanowski, mają sformułowane zarzuty w śledztwie odnoszącym się do funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów PiS.

Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, między innymi wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Romanowskiemu, który w latach 2019-2023 był wiceszefem resortu sprawiedliwości nadzorującym Fundusz Sprawiedliwości, prokuratura jesienią 2024 roku zarzuciła popełnienie 11 przestępstw, między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z tego funduszu.

