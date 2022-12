Sejmowa komisja negatywnie ws. wniosku o wotum nieufności wobec Ziobry

Śmiszek: Ziobro to najgorszy minister sprawiedliwości w ostatnich 30 latach

Ziobro: jak chcecie tak samo rządzić, jak mnie odwoływać, to nic dobrego to dla Polski nie wróży

- Gratuluję wam skuteczności. Jak wy chcecie tak samo rządzić, jak mnie odwoływać, to rzeczywiście nic dobrego to dla Polski nie wróży. Ale pomijając waszą skuteczność, to co potraficie robić skutecznie i to, co jedynie wam wychodzi, to hucpę, która opiera się tak naprawdę na pogardzie wobec faktów, wobec prawdy, wobec nawet waszych wyborców, ale co najważniejsze i najbardziej bolesne - wobec Polski, waszej ojczyzny - dodał.