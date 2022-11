Opozycja ma wniosek o odwołanie Ziobry. "Pomagamy prezesowi pozbyć się największego szkodnika"

Wypij: Ziobro i cały rząd zasługują na to, żeby zostać odwołani już teraz

- Okazuje się, że nie do końca są spokojni (rządzący - red.), bo jest kilka osób, które bardzo poważnie się zastanawiają i kuluarowo wyrażają poglądy zbieżne do tych, które są wyrażane dość powszechnie na opozycji. Niemniej wcale nie musi to oznaczać, że zagłosują za odwołaniem jednego z największych szkodników polskiej polityki, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Być może to spowoduje jakąś kolejną formę przetasowań bądź licytacji wewnątrzrządowych - mówił na sejmowym korytarzu Michał Wypij z Porozumienia.