Wniosek opozycji o wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry. "Najgorszy minister sprawiedliwości ostatnich 30 lat"

Gasiuk-Pihowicz: Ziobro z UE uczynił swoją tarczę strzelniczą

Śmiszek: Ziobro to najgorszy minister sprawiedliwości ostatnich 30 lat

Ziobro: kłamstwa i inwektywy to wyraz bezradności opozycji

Zarzucił politykom opozycji, że to właśnie oni dążą do blokady należnych Polsce środków europejskich. Ocenił, że cechą opozycji jest pogarda wobec Polski. - Nieustannie jątrzycie wobec własnego kraju w Brukseli, donosząc tam na rzekome naruszenie praworządności i konsekwentnie domagając się, by Bruksela blokowała należne Polsce i Polakom pieniądze - oświadczył Ziobro i oddał głos swoim zastępcom w resorcie, by odnieśli się do wniosku opozycji.