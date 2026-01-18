Arłukowicz: Ziobro jest tchórzem Źródło: TVN24

W niedzielę goście "Kawy na ławę" w TVN24 dyskutowali o objęciu przez władze Węgier posła PiS i byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry azylem politycznym oraz ochroną międzynarodową. Decyzja ta zapadła w grudniu ubiegłego roku.

Polska prokuratura zamierza postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

Arłukowicz o Ziobrze. "Jest tchórzem"

W sprawie Ziobry zabrał głos europoseł KO Bartosz Arłukowicz, który ironizował, że kiedyś sędziowie "byli niezawiśli, bo robili, co chciał Ziobro".

- Ziobro jest tchórzem, bo kiedy był bezpieczny w gronie swoich kolesiów ze swojej ferajny, to wykrzykiwał o różnych rzeczach, że się inni boją, że są frajerami i tak dalej - stwierdził.

Biedroń o powodzie "ucieczki"

Europoseł Robert Biedroń był z kolei pytany, czy nie lepiej cofnąć decyzję szefa MS Waldemara Żurka w sprawie odejścia od losowania części sędziów, co było krytykowane przez opozycję. Stwierdził, że dla polityków prawicy "to, czy będzie losowanie, czy nie będzie losowania, nie ma żadnego znaczenia".

Przypomniał też, że na Ziobrze "ciążą poważne zarzuty". - To jest gorszące i trzeba postawić kawę na ławę w tej sprawie. On uciekł, dlatego że wie, że dzisiaj w Polsce przed wymiarem sprawiedliwości nie ucieknie - ocenił Biedroń.

Pejo o "sprawie politycznej"

O to, czy Ziobro może liczyć w Polsce na uczciwy proces przed niezawisłym sądem, został zapytany poseł Konfederacji Bartłomiej Pejo. - Dzisiaj nie, dlatego ta sprawa jest traktowana jako sprawa polityczna - stwierdził.

- Jedna strona teraz narzeka na rządy Prawa i Sprawiedliwości, a Prawo i Sprawiedliwość narzeka na to, co dzieje się teraz, bo mamy ogromny chaos w wymiarze sprawiedliwości - ocenił.

Zapytany, czy uważa, że Ziobro powinien uciekać na Węgry, czy może usprawiedliwia to, powiedział: - Myślę, że my całą tę sytuację dramatyzujemy jako ucieczkę pana Zbigniewa Ziobro.

Suchoń: to jest sprawa kryminalna

Poseł Polski 2050 Mirosław Suchoń powiedział natomiast, że sprawa Ziobry "to nie jest żadna sprawa polityczna". - To jest sprawa kryminalna i tak trzeba ją traktować - zaznaczył.

- Węgry stały się miejscem, gdzie uciekają tego typu ancymony, które nabroiły u siebie (...). To nie jest żadna ucieczka przed polityczną zemstą, tylko to jest ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości kraju, który chce dochodzić tej sprawiedliwości - mówił Suchoń.

Wójcik o "liście Donalda Tuska"

Poseł PiS Michał Wójcik nawiązał z kolei do nazywania Ziobry "tchórzem". Jak zaznaczył, pracował z byłym ministrem 5 lat. - Wiem, jak się zderzał z mafiami VAT-owskimi po was, z mafiami narkotykowymi, mafiami lekowymi - wymieniał.

- Dlaczego Ziobro jest numerem jeden na liście Donalda Tuska? Bo całe otoczenie Donalda Tuska było ścigane między innymi przez Zbigniewa Ziobrę. Nie dlatego, że była zemsta polityczna, tylko dlatego, że były różne korupcyjne sprawy - oskarżał Wójcik.

