Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Wie, że dzisiaj w Polsce przed wymiarem sprawiedliwości nie ucieknie"

14 1000 wywiad ziobro-0055
Arłukowicz: Ziobro jest tchórzem
Źródło: TVN24
Węgry stały się miejscem, gdzie uciekają tego typu ancymony, które nabroiły u siebie - powiedział w "Kawie na ławę" w TVN24 poseł Polski 2050 Mirosław Suchoń. Goście programu komentowali azyl polityczny, który były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro uzyskał od węgierskich władz.

Oglądaj "Kawę na ławę" w TVN24 w każdą niedzielę o godzinie 10.45 lub jako wideo na żądanie w TVN24+.

W niedzielę goście "Kawy na ławę" w TVN24 dyskutowali o objęciu przez władze Węgier posła PiS i byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry azylem politycznym oraz ochroną międzynarodową. Decyzja ta zapadła w grudniu ubiegłego roku.

Polska prokuratura zamierza postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura

26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura

Dariusz Kubik
Obrońcy Ziobry i gra na odwlekanie. "Jakoś wtedy nie formułowali takiego wniosku"

Obrońcy Ziobry i gra na odwlekanie. "Jakoś wtedy nie formułowali takiego wniosku"

Arłukowicz o Ziobrze. "Jest tchórzem"

W sprawie Ziobry zabrał głos europoseł KO Bartosz Arłukowicz, który ironizował, że kiedyś sędziowie "byli niezawiśli, bo robili, co chciał Ziobro".

- Ziobro jest tchórzem, bo kiedy był bezpieczny w gronie swoich kolesiów ze swojej ferajny, to wykrzykiwał o różnych rzeczach, że się inni boją, że są frajerami i tak dalej - stwierdził.

Biedroń o powodzie "ucieczki"

Europoseł Robert Biedroń był z kolei pytany, czy nie lepiej cofnąć decyzję szefa MS Waldemara Żurka w sprawie odejścia od losowania części sędziów, co było krytykowane przez opozycję. Stwierdził, że dla polityków prawicy "to, czy będzie losowanie, czy nie będzie losowania, nie ma żadnego znaczenia".

Przypomniał też, że na Ziobrze "ciążą poważne zarzuty". - To jest gorszące i trzeba postawić kawę na ławę w tej sprawie. On uciekł, dlatego że wie, że dzisiaj w Polsce przed wymiarem sprawiedliwości nie ucieknie - ocenił Biedroń.

Biedroń: Ziobro uciekł, dlatego że wie, że dzisiaj w Polsce przed wymiarem sprawiedliwości nie ucieknie
Źródło: TVN24

Pejo o "sprawie politycznej"

O to, czy Ziobro może liczyć w Polsce na uczciwy proces przed niezawisłym sądem, został zapytany poseł Konfederacji Bartłomiej Pejo. - Dzisiaj nie, dlatego ta sprawa jest traktowana jako sprawa polityczna - stwierdził.

- Jedna strona teraz narzeka na rządy Prawa i Sprawiedliwości, a Prawo i Sprawiedliwość narzeka na to, co dzieje się teraz, bo mamy ogromny chaos w wymiarze sprawiedliwości - ocenił.

Zapytany, czy uważa, że Ziobro powinien uciekać na Węgry, czy może usprawiedliwia to, powiedział: - Myślę, że my całą tę sytuację dramatyzujemy jako ucieczkę pana Zbigniewa Ziobro.

Pejo: sprawa Ziobry jest traktowana jako sprawa polityczna
Źródło: TVN24

Suchoń: to jest sprawa kryminalna

Poseł Polski 2050 Mirosław Suchoń powiedział natomiast, że sprawa Ziobry "to nie jest żadna sprawa polityczna". - To jest sprawa kryminalna i tak trzeba ją traktować - zaznaczył.

- Węgry stały się miejscem, gdzie uciekają tego typu ancymony, które nabroiły u siebie (...). To nie jest żadna ucieczka przed polityczną zemstą, tylko to jest ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości kraju, który chce dochodzić tej sprawiedliwości - mówił Suchoń.

Suchoń: Węgry stały się miejscem, gdzie uciekają tego typu ancymony
Źródło: TVN24

Wójcik o "liście Donalda Tuska"

Poseł PiS Michał Wójcik nawiązał z kolei do nazywania Ziobry "tchórzem". Jak zaznaczył, pracował z byłym ministrem 5 lat. - Wiem, jak się zderzał z mafiami VAT-owskimi po was, z mafiami narkotykowymi, mafiami lekowymi - wymieniał.

- Dlaczego Ziobro jest numerem jeden na liście Donalda Tuska? Bo całe otoczenie Donalda Tuska było ścigane między innymi przez Zbigniewa Ziobrę. Nie dlatego, że była zemsta polityczna, tylko dlatego, że były różne korupcyjne sprawy - oskarżał Wójcik.

OGLĄDAJ: "Prezydent robi sobie misia z kibolem". Biedroń: są pewne granice
pc

"Prezydent robi sobie misia z kibolem". Biedroń: są pewne granice

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/lulu

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Prawo i SprawiedliwośćKonfederacjaPolska 2050LewicaKoalicja ObywatelskaZbigniew ZiobroProkuraturaMinisterstwo Sprawiedliwościsędziowie
Czytaj także:
Zakupy online
Z tej usługi korzystają miliony Polaków. Ważny termin
BIZNES
imageTitle
Bez fajerwerków, ale z punktami. Tym razem bez podium dla Polki
Najnowsze
imageTitle
Mył podłogi, wszedł na tenisowy szczyt. Korty opuszczał tramwajem
EUROSPORT
Policja bada szczegóły zdarzenia (zdjęcie ilustracyjne)
Zablokowali drogę ekspresową, odpalili fajerwerki i race. Policja apeluje
Trójmiasto
Lawiny w austriackich Alpach zabiły osiem osób
Lawiny w alpejskich kurortach. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych
METEO
imageTitle
Krótka piłka Sabalenki. Liderka rankingu gra dalej
EUROSPORT
Policjanci zabezpieczyli woreczek z białą, zbryloną substancją
Uderzył w radiowóz, później w inne auto. Miał przy sobie narkotyki
Trójmiasto
Czy można zmrozić jezioro i po nim przejść?
Można zamrozić jezioro ciekłym azotem i po nim przejść? "Odradzam"
KONKRET24
imageTitle
Szalony przebieg decydującego seta. Williams walczyła jak za dawnych lat
Najnowsze
Nowe samochody na parkingu terminalu w Essen, Niemcy
Zapowiedź Trumpa, branża alarmuje. "Koszty byłyby ogromne"
BIZNES
imageTitle
Godziny poniedziałkowych meczów Polaków w Australian Open. Sprawdż plan
EUROSPORT
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Cały kraj w lodowatym potrzasku
METEO
Grafika Zdzisława Beksińskiego przekazana na aukcję WOŚP przez Muzeum Historyczne w Sanoku
Zdzisław Beksiński wspierał WOŚP. Pomoc, która trwa nadal
Rzeszów
Hyunmoo-5
Nie mogą mieć broni jądrowej, stawiają na "bestię"
Świat
imageTitle
Siostra gwiazdy NBA zadebiutowała w polskiej ekstraklasie
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
Ziobro z azylem. "Prezydent Karol Nawrocki nie pomagał"
Polska
Ktoś wziął pomidory za rozżarzone węgle
Dostali zgłoszenie o "rozżarzonych węglach" na drodze. Znaleźli coś innego
WARSZAWA
Trafiła do aresztu
Miała być świadkiem, "zaczęła wyzywać tłumaczkę". Ma wrócić do kraju
Białystok
Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności
Wymachiwał siekierą. Groził, że wysadzi dom
Lublin
Dziecko było pod opieką pijanych rodziców (zdjęcie ilustracyjne)
"Często kończy się ciężkimi powikłaniami". Lekarka apeluje do rodziców
Zdrowie
Lód, mróz
Silny mróz. W jednym miejscu na mapie zrobiło się pomarańczowo
METEO
nękanie cyberprzemoc media społecznościowe nastolatek
Wygenerowali zdjęcie nagiej koleżanki. "Nie można udawać, że nic się nie stało"
WARSZAWA
Donald Trump
Groźby Trumpa. Nowe terytorium "za wszelką cenę"
BIZNES
Delcy Rodriguez przed złożeniem raportu w parlamencie w Caracas
Zmiany na szczytach władzy. "Nie jest w stanie przetrwać bez zgody Amerykanów"
Świat
Pożar budynku mieszkalnego w Gęsiance
Nad ranem wybuchł pożar domu. Pięcioosobowa rodzina nie może do niego wrócić
WARSZAWA
imageTitle
Niespodzianka w Melbourne. Student z Nowego Jorku ograł znanego rywala
EUROSPORT
Interwencja strażaków w Milanówku (zdjęcie ilustracyjne)
Wybuch w domu wielorodzinnym. Jedna osoba nie żyje
Olsztyn
Akcja poszukiwawcza po odnalezieniu wraku samolotu w Indonezji
Katastrofa lotnicza w górach. Znaleźli pierwszą ofiarę
Świat
Jantar Unity
Kolos w Szczecinie. Kolejka do wejścia na pokład
Szczecin
Mieszkańcy Kijowa walczą z mrozem
Pod kołdrę w bieliźnie termicznej i z kotem. Mróz trzyma mocno, a ogrzewania nie ma
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica