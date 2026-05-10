Polska Zbigniew Ziobro widziany w USA. Waldemar Żurek: zapytamy Węgrów i Amerykanów o podstawy prawne Oprac. Aleksandra Sapeta, Oprac. Filip Czerwiński

W niedzielę ujawniliśmy zdjęcie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Otrzymaliśmy je na Kontakt24. Pobyt polityka PiS w USA potwierdziły też prawicowe media, sprzyjające partii Jarosława Kaczyńskiego.

Żurek: wystąpimy z zapytaniami

W niedzielę po południu minister sprawiedliwości i prokurator generalny opublikował oświadczenie w serwisie X. Zapewnił, że rząd zrobił wszystko, aby utrudnić Ziobrze wyjazd do innych krajów.

"Polska skutecznie zabezpieczyła procedury: unieważniliśmy dokumenty podróży Zbigniewa Ziobry, w tym paszport dyplomatyczny. Nie ustaniemy w działaniach, by on oraz pan Marcin Romanowski odpowiedzieli przed polskim wymiarem sprawiedliwości" - czytamy w komunikacie.

"Zwrócimy się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych mimo braku ważnych dokumentów. Liczymy na współpracę" - napisał Żurek.

Od miesięcy podejmujemy wszelkie kroki, by Zbigniew Ziobro stanął przed polskim wymiarem sprawiedliwości.



Podjęcie czynności procesowych utrudniał sam podejrzany oraz rząd węgierski, udzielając mu ochrony.



Kroki ku ekstradycji

Waldemar Żurek wcześniej komentował tę sprawę w Polsat News. - Rozmawiałem z prokuratorem krajowym, w poniedziałek zaczynamy akcję i jeżeli będzie potwierdzone, że [Zbigniew Ziobro] jest w Stanach Zjednoczonych, to wystąpimy o jego ekstradycję - zapowiedział.

Minister podkreślił jednocześnie, że w tym momencie nie ma jednoznacznego potwierdzenia, że Ziobro zostanie na stałe w USA. - Wiemy, że pojawił się na lotnisku w Stanach Zjednoczonych, ale to nie oznacza jeszcze, że tam zamierza uciekać przed polskim wymiarem sprawiedliwości i chować się właśnie w Stanach - dodał.

- Myślę, że dzisiaj wieczorem będziemy mieli już pewne informacje - podkreślił Żurek, dopytywany o to, kiedy można liczyć na oficjalne informacje w sprawie Ziobry.

"Na chwilę obecną nie dysponujemy danymi potwierdzającymi wyjazd podejrzanego Zbigniewa Ziobry poza strefę Schengen. Wszystkie pojawiające się w tym zakresie informacje są na bieżąco weryfikowane" - napisała z kolei na X Prokuratura Krajowa.

"Niezależnie od miejsca pobytu Zbigniewa Ziobry prokurator wykorzysta wszelkie środki przewidziane prawem polskim i międzynarodowym, aby sprowadzić podejrzanego do Polski i przedstawić mu zarzuty" - podała.

Rzecznik MSZ: zależy nam

Polska Agencja Prasowa zasięgnęła informacji w sprawie Zbigniewa Ziobry w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

- Zależy nam na tym, by obywatel, który musi się zmierzyć z 26 zarzutami, wrócił do Polski. Jak dotąd nie mamy informacji o jego miejscu przebywania, poza tym, co słyszymy w mediach - odpowiedział rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Rzecznik zaznaczył, że resort dyplomacji będzie wspierał działania Ministerstwa Sprawiedliwości, jakie zostaną podjęte w sprawie Ziobry.

Jakim dokumentem mógł posłużyć się Ziobro?

Paszport Zbigniewa Ziobry został unieważniony w grudniu 2025 roku. Wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur spekulował w niedzielę na antenie Polsat News, że były minister wyleciał do USA dzięki Genewskiemu Dokumentowi Podróży, który mógł mu wydać rząd Viktora Orbana.

Mazur zastrzegł jednak, że w takim razie Ziobro musiał też uzyskać amerykańską wizę i nie mógł skorzystać z ESTA - elektronicznego systemu autoryzacji wjazdu do USA.

Dopytywany, czy resort sprawiedliwości może zweryfikować, czy Ziobro faktycznie podróżuje w oparciu o tzw. paszport genewski, Mazur stwierdził, że zapewne wkrótce MS otrzyma taką informację od władz węgierskich. - Współpraca z władzami, kiedy na czele Węgier stał pan Viktor Orban była umiarkowana, natomiast zakładam, że od nowych władz tego rodzaju informacje bez trudu uzyskamy - powiedział.

Śledztwo i zarzuty prokuratury dla polityków PiS

Prokuratura sformułowała wobec Ziobry 26 zarzutów w prowadzonym od 2024 roku śledztwie dotyczącym funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów PiS. Oskarżonym jest też jego były zastępca poseł PiS Marcin Romanowski. Obaj do tej pory przebywali na Węgrzech, gdzie otrzymali ochronę międzynarodową od byłego premiera Viktora Orbana.

Sytuacja polityków PiS zmieniła się po wygranych przez Tiszę w kwietniu wyborach parlamentarnych na Węgrzech. Zaprzysiężony w sobotę premier Peter Magyar już w kampanii zapowiadał ekstradycję polityków PiS, jeśli ci po wygranej jego partii nadal będą przebywać w kraju.

W kwietniu, jeszcze przed objęciem oficjalnie rządów na Węgrzech przez Magyara, z Ziobrą w Budapeszcie rozmawiał reporter TVN24 Maciej Warsiński. Polityk powiedział, że przygotowuje się do "batalii" przed węgierskim sądem. Unikał odpowiedzi na pytanie, czy zamierza wyjechać z Budapesztu i o to, gdzie ewentualnie by się udał.

Jak dowiedział się dziennikarz TVN24 Bartłomiej Ślak, lokal w Budapeszcie, w którym mieszkał Romanowski "został wyczyszczony" i "czeka na nowego najemcę". Według ustaleń "Gazety Wyborczej", byłego wiceministra sprawiedliwości nie ma jednak w USA. Amerykańską wizę miał otrzymać wyłącznie były szef MS. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

