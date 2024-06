Komisja śledcza do spraw Pegasusa wezwie na świadka Zbigniewa Ziobrę - powiedziała jej przewodnicząca Magdalena Sroka. Jak dodała, posiedzenie zaplanowano na 1 lipca.

- Jesteśmy już w końcówce wątku dotyczącego zakupu Pegasusa, dlatego też podjęliśmy decyzję, że na 1 lipca tego roku wezwanie otrzyma Zbigniew Ziobro, (były - red.) minister sprawiedliwości i dysponent Funduszu Sprawiedliwości - mówiła Sroka na konferencji prasowej w Sejmie.

Członek komisji Witold Zembaczyński zaznaczył, że "choroba Zbigniewa Ziobry nie jest rozgrzeszająca". - My uwzględniamy ten fakt, dlatego termin wezwania jest dostatecznie długi, żeby dopełnił formalności. W trakcie tego przesłuchania zapewnimy ministrowi Ziobro możliwość składania zeznań zwalniających go z wszelkich tajemnic, do których mógłby być zobowiązany - mówił.

Zbigniew Ziobro Rafał Guz/PAP

Jak powiedział, "chcemy uzyskać odpowiedzi na temat już zebranych dowodów odnośnie braku legalizmu zakupu samego Pegasusa oraz, co istotne, rozliczyć ministra Ziobro". - Ten 1 lipca będzie to dla niego sądny dzień, z odpowiedzialności za wprowadzenie do obrotu prawnego materiałów zdobytych Pegasusem oraz sam fakt jego legalizmu - podkreślał.

- Dlatego, jeżeli dojdzie do sytuacji, w której Zbigniew Ziobro będzie zasłaniał się zwolnieniami lekarskimi, będziemy postępowali zgodnie z przepisami, które dokładnie określają sytuację osoby chorej w postępowaniu karnym. Będziemy również w najgorszym scenariuszu dążyli do tego, żeby przesłuchać go w miejscu adekwatnym do jego stanu zdrowia, więc jego wezwanie określane dzisiaj przez panią przewodniczącą jest obowiązujące. Może się przyzwyczajać do tego, żeby zacząć sprawdzać skrzynkę na listy - dodał.

