Kropka nad i Kalisz o sprawie Ziobry: Polska prokuratura ma mnóstwo argumentów Justyna Sochacka

Kalisz o ucieczce Ziobry do USA i kwestii ekstradycji

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro uciekł z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Prokuratura Krajowa potwierdziła w środę, że opuścił strefę Schengen z lotniska w Mediolanie.

Adwokat Ryszard Kalisz, członek Państwowej Komisji Wyborczej i były szef MSWiA został zapytany w czwartek w "Kropce nad i" w TVN24, jakie argumenty będzie miała polska prokuratura, żeby dokonała się ekstradycja Ziobry.

- Polska prokuratura ma mnóstwo argumentów - ocenił. Podkreślił, że Ziobro jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Przypomniał jednak, że w USA "po procedurze sądowej ostateczną decyzję podejmuje sekretarz stanu". - Dzisiaj jest to Marco Rubio, natomiast jego zastępcą jest [Christopher] Landau i to oni podejmą ostateczną decyzję, czy zastosować ekstradycję, czy nie - dodał.

Kalisz: musi być bardzo dobrze przygotowany wniosek o ekstradycję

Gość "Kropki nad i" został zapytany, czy gdyby za Ziobrą wydano europejski nakaz aresztowania, łatwiej by było przekonać Amerykanów do ekstradycji.

- To nie ma większego znaczenia. Europejski nakaz aresztowania, przypomnę, dotyczy tylko krajów Unii Europejskiej. On jest kwestią współpracy między sądami i to by nie miało znaczenia - powiedział.

- Znaczenie będzie miała dobra, wyśmienita reprezentacja państwa polskiego przed sądem amerykańskim - mówił Kalisz. Dodał, że "musi być bardzo dobrze przygotowany wniosek o ekstradycję, biorący pod uwagę precedensy w Stanach Zjednoczonych". - Musi być również rozpoznana osoba sądząca - powiedział.

Kalisz mówił, że zna Ziobrę 26 lat. - Ciągle mieliśmy różnego rodzaju spory. Wiem, że on tak naprawdę jest osobą, która nigdy nie wejdzie w bezpośrednią konfrontację. On zawsze uciekał - mówił Kalisz.

