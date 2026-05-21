Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kropka nad i

Kalisz o sprawie Ziobry: Polska prokuratura ma mnóstwo argumentów

|
Ryszard Kalisz
Kalisz o ucieczce Ziobry do USA i kwestii ekstradycji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Znaczenie będzie miała wyśmienita reprezentacja państwa polskiego przed sądem amerykańskim. Musi być bardzo dobrze przygotowany wniosek o ekstradycję, biorący pod uwagę precedensy w USA - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 adwokat Ryszard Kalisz. Komentował ucieczkę Zbigniewa Ziobry, który jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro uciekł z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Prokuratura Krajowa potwierdziła w środę, że opuścił strefę Schengen z lotniska w Mediolanie.

Adwokat Ryszard Kalisz, członek Państwowej Komisji Wyborczej i były szef MSWiA został zapytany w czwartek w "Kropce nad i" w TVN24, jakie argumenty będzie miała polska prokuratura, żeby dokonała się ekstradycja Ziobry.

- Polska prokuratura ma mnóstwo argumentów - ocenił. Podkreślił, że Ziobro jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Przypomniał jednak, że w USA "po procedurze sądowej ostateczną decyzję podejmuje sekretarz stanu". - Dzisiaj jest to Marco Rubio, natomiast jego zastępcą jest [Christopher] Landau i to oni podejmą ostateczną decyzję, czy zastosować ekstradycję, czy nie - dodał.

Jaki paszport otrzymał Ziobro? Jest nowy wątek
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jaki paszport otrzymał Ziobro? Jest nowy wątek

Aleksandra Sapeta

Kalisz: musi być bardzo dobrze przygotowany wniosek o ekstradycję

Gość "Kropki nad i" został zapytany, czy gdyby za Ziobrą wydano europejski nakaz aresztowania, łatwiej by było przekonać Amerykanów do ekstradycji.

- To nie ma większego znaczenia. Europejski nakaz aresztowania, przypomnę, dotyczy tylko krajów Unii Europejskiej. On jest kwestią współpracy między sądami i to by nie miało znaczenia - powiedział.

- Znaczenie będzie miała dobra, wyśmienita reprezentacja państwa polskiego przed sądem amerykańskim - mówił Kalisz. Dodał, że "musi być bardzo dobrze przygotowany wniosek o ekstradycję, biorący pod uwagę precedensy w Stanach Zjednoczonych". - Musi być również rozpoznana osoba sądząca - powiedział.

Kalisz mówił, że zna Ziobrę 26 lat. - Ciągle mieliśmy różnego rodzaju spory. Wiem, że on tak naprawdę jest osobą, która nigdy nie wejdzie w bezpośrednią konfrontację. On zawsze uciekał - mówił Kalisz. 

OGLĄDAJ: Kalisz o ekstradycji Ziobry. Co będzie miało duże znaczenie w USA?
pc

Kalisz o ekstradycji Ziobry. Co będzie miało duże znaczenie w USA?

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 7 min
pc
Anna Nehrebecka o zmaganiach z nowotworem: to nie koniec świata
Piotr Jacoń
57 min
pc
Szykulska: Starość bywa urocza, tylko się kończy. Strasznie chciałabym pożyć
Piotr Jacoń
27 min
pani ewelina - otyłość repo w plusie
"Bardzo nie chciałam tego jeść, ale czułam, że muszę"
TVN24+ Originals
Udostępnij:
Tagi:
Zbigniew ZiobroProkuraturaUSA
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Zakaz wypowiedzi dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego? Pismo z POLSA
Hubert Kijek
Samoloty F-35 Lightning
"Rosjanie nie mają czegoś takiego". Lecą do Polski
Polska
Keith Kellogg
"Wy zrozumieliście to wcześniej". Były specjalny wysłannik Trumpa o Polsce
Do zdarzenia doszło na stacji Warszawa Powiśle
Milion złotych strat po wypadku na torach. Prokuratura blokuje majątki podejrzanych
WARSZAWA
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Urzędnicy przejęli dom pod budowę drogi. "Tego Ci, Rafał, nie daruję"
Klaudia Kamieniarz
Potrącenie nastolatków w Nowym Dworze Mazowieckim
Potrącenie nastolatków na przejściu dla pieszych. Lądował śmigłowiec LPR
WARSZAWA
Nowe nagranie katastrofy samolotu UPS w USA
Silnik oderwał się od skrzydła. Nowe nagranie z katastrofy
Łatwogang
Łatwogang przerywa milczenie. Ogłosił kolejną akcję
Polska
W wyniku zderzenia fiata seicento z rządową limuzyną ucierpiała Beata Szydło
Były funkcjonariusz BOR z zarzutem. Chodzi o wypadek Beaty Szydło
Białystok
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Tragedia w żłobku. Dwie opiekunki zatrzymane
Dariusz Gałązka
Więźniowie przygotowali ozdobną ściankę
Skazany za przestępstwo seksualne na szkolnym korytarzu. Rodzice oburzeni
Tomasz Mikulicz
Anna Maria Żukowska
Prawie 40 tysięcy za kilometrówki Żukowskiej. Czarzasty zabrał głos
Polska
Radosław Sikorski
Sikorski z komunikatem do Rosji. "Nie macie prawa"
Vanessa Trump
Vanessa Trump z diagnozą nowotworu. "To nie są wieści, których ktoś się spodziewa"
Świat
Tajlandia. Księżniczka Bajrakitiyabha
Córka króla jest w śpiączce. Komunikat pałacu
pap_20200506_0E8 (1)
Jacek Żalek zatrzymany przez CBA
Maciej Duda, Robert Zieliński
Śledztwo prowadzi szczecińska prokuratura (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje 19-letni strażnik graniczny, dwaj inni trafili do szpitala
Szczecin
Ben-Gvir
"Przez pięć lat ten pan do Polski nie wjedzie". Szef MSWiA o izraelskim ministrze
Humbak Timmy
Nie mogą odholować Timmy'ego. Ciało może eksplodować
METEO
Pieniądze zostały znalezione pod łóżkiem
Dwa lata temu pod łóżkiem znaleźli pieniądze, teraz je dostali
Kujawsko-Pomorskie
14 min
pc
Takiej wypowiedzi jeszcze nie było. Szok i pospieszne tłumaczenia
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Kobieta została zatrzymana po ataku na pielęgniarkę
Uderzyła pielęgniarkę pięścią w twarz
WARSZAWA
22.10.2024 Zielona Gora , ulica Sienkiewicza . Dzialka ktora firma Cinkciarz.pl wynajmowala na parking
Prezes Cinkciarz.pl zatrzymany w USA. Mamy więcej szczegółów
BIZNES
Kierowca wjechał autem do stawu
Regulował radio, utopił mercedesa w wiejskim stawie
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Jest kluczowa opinia w sprawie śmierci ojca Ziobry. Ale przyjdzie jeszcze rachunek
Kraków
Jonathan Andic na pogrzebie swojego ojca, 16 grudnia 2024 roku
To jednak nie był wypadek? Sprzeczne zeznania syna miliardera
Świat
Policja zatrzymała mężczyznę, który zaatakował funkcjonariusza
Policjant po zatrzymaniu podejrzanego o kradzież trafił do szpitala
Trójmiasto
imageTitle
Furia niemieckiego tenisisty. Tragedia o włos
EUROSPORT
Wypadek na Bródnie
16-latka wpadła pod tramwaj
WARSZAWA
Donald Trump
Córka Castro ostrzega USA. "To może zadecydować o krwawej łaźni"
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica