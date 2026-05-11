Polska

Rzecznik PK: zwrócimy się do ambasady USA w sprawie wizy dla Ziobry

11 1150 konfa prok bp-0006
Nowak: wszystko wskazuje na to, że podejrzany Zbigniew Ziobro postanowił kontynuować ucieczkę
Dzisiaj zostanie skierowany do ambasady USA wniosek o udzielenie informacji, czy Marcinowi Romanowskiemu i Zbigniewowi Ziobrze zostały wydane wizy - zapowiedział na konferencji rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Mówił też o trwającej wciąż procedurze o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Ziobry.

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro opuścił Węgry. W rozmowie ze sprzyjającą PiS Telewizją Republika potwierdził, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej polityka PiS na lotnisku Newark w New Jersey widział i sfotografował internauta Kontaktu24.

- Zbigniew Ziobro nie jest osobą poszukiwaną międzynarodowo, ani wczoraj nie był poszukiwany, ani dzisiaj nie jest poszukiwany. To jest najważniejszy fakt, który należy przyjąć przy ocenie dalszych działań - mówił na konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak

Jak pokreślił, jest to spowodowane trwającą wciąż procedurą o wydanie za Ziobrą Europejskiego Nakazu Aresztowania. Przypomniał, że wniosek ten trafił do sądu 10 lutego. - Ten wniosek prokuratora o wydanie ENA do dzisiaj nie został rozpoznany i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo - wyjaśnił Nowak.

Ruch prokuratury w sprawie wyjazdu Ziobry
Ruch prokuratury w sprawie wyjazdu Ziobry

Zaznaczył jednak, że od grudnia zeszłego roku Zbigniew Ziobro ma unieważniony zarówno paszport dyplomatyczny, jak i zwykły. - Więc jedno jest pewne, Zbigniew Ziobro na zasadach ogólnych do Stanów Zjednoczonych na pewno się nie dostał - mówił.

- Dzisiaj zostanie skierowany do ambasady Stanów Zjednoczonych wniosek o udzielenie informacji, czy Marcinowi Romanowskiemu i Zbigniewowi Ziobro zostały wydane wizy. Jeżeli tak, to kiedy, na jakiej podstawie, jakiego rodzaju wizy - zapowiedział Nowak. - I drugie pytanie, czy te osoby przekroczyły granice Stanów Zjednoczonych i jeżeli tak, to gdzie są - mówił.

Prokuratura Krajowa: Ziobro nie był poszukiwany międzynarodowo, należy zadać sobie pytanie dlaczego

Zbigniew Ziobro, Prokuratura Krajowa
