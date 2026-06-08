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Kropka nad i

Trela o Ziobrze: człowiek, który ma czyste sumienie, nie ucieka

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Zbigniew Ziobro
Bartłomiej Pejo: Zbigniew Ziobro musiał wyjechać i czmychnąć. Tomasz Trela: człowiek, który uważa, że jest niewinny, nie ucieka
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak
Zdaniem posła Konfederacji Bartłomieja Pejo były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powinien odpowiedzieć na zarzuty przed polskim sądem. - Niestety, nie odpowiada, bo przez to, że stosujecie państwo areszty tymczasowe, to musiał wyjechać i czmychnąć - ocenił. - Przede wszystkim człowiek, który ma czyste sumienie, nie ucieka - odparł poseł Lewicy Tomasz Trela. Obaj politycy byli gośćmi "Kropki nad i" w TVN24.

Poseł PiS i były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w związku z zarzutami, które chce mu postawić prokuratura, przebywał najpierw na Węgrzech, gdzie dostał azyl polityczny za rządów Viktora Orbana, a później wyjechał do USA.

"To jest gangsterka polityczna w biały dzień"

W "Kropce nad i" TVN24 poseł Konfederacji Bartłomiej Pejo zgodził się, że Zbigniew Ziobro powinien odpowiedzieć na zarzuty przed niezależnym sądem. - Mówimy to jasno od samego początku, że powinien odpowiadać przed sądem. Niestety, nie odpowiada, bo przez to, że stosujecie państwo te areszty tymczasowe, to musiał wyjechać i czmychnąć - zwrócił się Pejo do drugiego gościa programu, Tomasza Treli z Lewicy.

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Poseł Lewicy przypomniał, że PiS głosowało przeciwko ustawie o uregulowaniu rynku kryptoaktywów. Wcześniej - jak mówił - Zbigniew Ziobro wypłacił sobie sam pożyczkę z fundacji, którą wsparł szef Zondacrypto.

Ziobro pożyczył 57 tysięcy od Fundacji Instytut Polski Suwerennej - wynika z jego oświadczenia majątkowego. On sam jest prezesem tej instytucji - na jej rzecz pieniądze wpłacał między innymi Przemysław Kral, prezes Zondacrypto. Ziobro złożył oświadczenie majątkowe, gdyż nadal formalnie jest posłem PiS.

- Sam sobie przelewa pieniądze, po to, żeby uciekać przed polskim wymiarem sprawiedliwości, i po to, żeby mieć na swoich obrońców. Przecież to jest gangsterka polityczna w biały dzień - ocenił Tomasz Trela. - Ziobro był gangsterem politycznym, jak pełnił funkcję prokuratora generalnego. Jest gangsterem politycznym, jak jest posłem - dodał.

"Człowiek, który ma czyste sumienie, nie ucieka"

Bartłomiej Pejo oświadczył, że on na miejscu Ziobry wróciłby do kraju, ale jego zdaniem były minister sprawiedliwości tego nie robi, bo jest "zastraszany aresztami tymczasowymi".

- Przede wszystkim człowiek, który ma czyste sumienie, nie ucieka. Przede wszystkim człowiek, który uważa, że jest niewinny, nie ucieka - powiedział poseł Trela.

OGLĄDAJ: Bartłomiej Pejo, Tomasz Trela
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Źródło: TVN24
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Tagi:
Zbigniew ZiobroFundusz SprawiedliwościMinisterstwo SprawiedliwościTomasz TrelaLewicaKonfederacja
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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