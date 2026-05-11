Monika Olejnik zapytała posła PiS Piotra Kaletę, czy politykom jego partii nie jest wstyd za to, jak Zbigniew Ziobro ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości. - Jeżeli za cokolwiek ma być nam wstyd, to za to, jak w tej chwili funkcjonuje w Polsce wymiar sprawiedliwości. Niesprawiedliwości, jakbyśmy chcieli to powiedzieć - odparł.

Kaleta twierdził, że rząd Donalda Tuska nielegalnie przejął Prokuraturę Krajową, a minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ręcznie steruje sądami.

- Panie pośle, gdyby rzeczywiście było tak, że wymiar sprawiedliwości byłby dzisiaj upolityczniony, to nie postępowalibyśmy zgodnie z prawem, nie pilnowalibyśmy procedur. Część wyborców, wyborców także Koalicji [15 października - red.] może mieć dzisiaj wrażenie, że pewne sprawy toczą się powoli, ale my od was i od waszych rządów różnimy się dokładnie tym - mówiła w "Kropce nad i" TVN24 Katarzyna Kotula, posłanka Lewicy i pełnomocniczka rządu do spraw równości.

Spór o Ziobrę. "To jest 26 konkretnych zarzutów"

Poseł Kaleta przekonywał, że w przypadku Zbigniewa Ziobry nie można mówić o ucieczce przed wymiarem sprawiedliwości. - Mamy tutaj bardzo poważne zastrzeżenia, graniczące z pewnością, że Zbigniew Ziobro nie miałby tutaj uczciwego procesu - mówił.

- Gdybyśmy tymi sądami sterowali ręcznie, to w przypadku kiedy pełnomocnicy Zbigniewa Ziobry odwołali się, jeśli chodziło o decyzję sądu dotyczącą tymczasowego aresztowania, to już dawno (...) wysłalibyśmy jakichś tajniaków po to, żeby przywieźć pana ministra. Tego nie zrobiliśmy - argumentowała Katarzyna Kotula.

Posłanka Lewicy zapewniła, że rząd postępuje zgodnie z procedurami. Oceniła, że Ziobro powinien sam wrócić do kraju. - Wie pan co, to jest nawet sprawa honorowa. Tu zostały kobiety, urzędniczki, tu zostali inni politycy, którzy będą musieli odpowiadać za to, co robili, za dokumenty, które podpisywali. Dobrze wiemy o tym, że było ręczne sterowanie. To jest 26 konkretnych zarzutów. Pan minister Ziobro powinien wrócić - podkreśliła.

- To nie jest polski sąd, to jest nie wymiar sprawiedliwości, tylko niesprawiedliwości - powtarzał poseł PiS. - Proszę pani, proszę mi powiedzieć, zapowiedzi były z waszej strony jasne. Rozdzielenie ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego, gdzie to jest? - pytał Kotulę. Posłanka nie odpowiedziała.

Zbigniew Ziobro w USA

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w sobotę był widziany przez internautę Kontaktu24 na lotnisku w Stanach Zjednoczonych. Później potwierdził miejsce swojego pobytu w TV Republika - prawicowej stacji sprzyjającej PiS.

Dotychczas były szef MS i jego były zastępca Marcin Romanowski przebywali na Węgrzech, gdzie otrzymali azyl polityczny od byłego premiera Viktora Orbana. Nie jest jasne, na podstawie jakich dokumentów Ziobro przekroczył granicę USA, bo w grudniu ubiegłego roku na wniosek Prokuratury Krajowej unieważniono mu paszport. Śledczy chcą sprawdzić to, a także wątek domniemanej pomocy Ziobrze w wyjeździe do USA.

Prokuratura zarzuca Ziobrze między innymi, że jako minister sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Pod koniec 2025 roku Sejm zgodził się na uchylenie immunitetu, a także zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry.

