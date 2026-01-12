Tusk o działaniach Ziobry: logiczny wybór

Zbigniew Ziobro uzyskał azyl polityczny na Węgrzech Źródło: TVN24

W poniedziałek jeden z obrońców Zbigniewa Ziobry - mec. Bartosz Lewandowski - poinformował, że były minister sprawiedliwości i prokurator generalny za rządów PiS uzyskał azyl polityczny i ochronę międzynarodową na Węgrzech. Na platformie X Ziobro napisał, że "wybiera walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem" oraz że "stawia opór postępującej dyktaturze" w Polsce. Były minister sprawiedliwości wystąpił też o ochronę międzynarodową dla swojej żony.

"Były minister sprawiedliwości (!), pan Ziobro, który był mózgiem systemu korupcji politycznej, zwrócił się do rządu Viktora Orbana o azyl polityczny. Logiczny wybór" - napisał premier Donald Tusk w poście na platformie X.

The former Minister of Justice(!), Mr. Ziobro, who was the mastermind of the political corruption system, has asked the government of Victor Orbán for political asylum. A logical choice. — Donald Tusk (@donaldtusk) January 12, 2026 Rozwiń

"Azyl na Węgrzech to wprost idealne podsumowanie kariery Ziobry. Były minister sprawiedliwości uciekający jak tchórz przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Totalny upadek!" - napisał na X koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Azyl na Węgrzech to wprost idealne podsumowanie kariery Ziobry. Były minister sprawiedliwości uciekający jak tchórz przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Totalny upadek! — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) January 12, 2026 Rozwiń

Rzecznik rządu Adam Szłapka, udostępniając wpis mecenasa Lewandowskiego z informacją o azylu dla Ziobry, napisał, że "szeryf okazał się zwykłym tchórzem".

Szeryf okazał się zwykłym tchórzem. pic.twitter.com/Ps9pp6dSrt — Adam Szłapka (@adamSzlapka) January 12, 2026 Rozwiń

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zadał uszczypliwe pytanie, czy następnym przystankiem Ziobry będzie Mińsk czy Moskwa.

Next stop Minsk or Moscow? https://t.co/SZhEKbg6az — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) January 12, 2026 Rozwiń

Sikorski zwrócił się do Ziobry: "Zbyszku, po ludzku współczuję azylanckiego chleba, którego ja też zasmakowałem. Co prawda ja uciekałem przed komuną a Ty przed polskim prokuratorem i sądem, które sam reformowałeś. Niemniej, życzę powrotu do ojczyzny oraz sprawiedliwego wyroku".

Zbyszku, po ludzku współczuję azylanckiego chleba, którego ja też zasmakowałem. Co prawda ja uciekałem przed komuną a Ty przed polskim prokuratorem i sądem, które sam reformowałeś.

Niemniej, życzę powrotu do ojczyzny oraz sprawiedliwego wyroku. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) January 12, 2026 Rozwiń

"On się boi"

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w sprawie Ziobry powiedział, że "każdy potencjalny przestępca musi się jakoś bronić". - W związku z tym potencjalni przestępcy po pierwsze obrażają wymiar sprawiedliwości, który potencjalnie może wymierzyć sprawiedliwość, a po drugie kryją się przed tym wymiarem sprawiedliwości poprzez właśnie uzyskanie azylu w innym kraju - mówił.

Jak przyznał Czarzasty, "ja nie mam potrzeby uzyskiwania azylu w innym kraju, bo niczego złego nie zrobiłem i nie boję się". - Widocznie on (Ziobro) zrobił i się boi - dodał.

Czarzasty o Ziobrze: on się boi

Europoseł KO Michał Szczerba ocenił, że Ziobro "wybrał tchórzostwo i wybrał oddanie się w pełną opiekę u człowieka, który jest uznawany za tak naprawdę forpocztę Władimira Putina". - To kompromitacja człowieka, który przez 8 lat tworzył wymiar sprawiedliwości, a dzisiaj idzie do Orbana i błaga go o azyl, mówiąc, że ten wymiar sprawiedliwości nie jest niezależny i nie jest bezstronny - dodał.

- To nadużycie również instytucji azylu politycznego, to kompromitacja jego i jego żony - mówił Szczerba.

Szczerba: Ziobro wybrał tchórzostwo Źródło: TVN24

Europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek ocenił, że Ziobro "wybrał bardzo wygodną walkę, taką pluszową walkę". - To jest zaprzeczenie tych wszystkich jego buńczucznych słów, które wygłaszał przed laty, że nie będzie miękiszonem, że to inni są słabeuszami - mówił.

- Pokazał swojemu obozowi politycznemu, całemu światu, że tak naprawdę żadnej odwagi nie ma, bo gdyby miał odwagę, to mógłby się skonfrontować z polskim wymiarem sprawiedliwości - powiedział.

Śmiszek: Ziobro nie ma żadnej odwagi Źródło: TVN24

Ziobro zapowiedział, że "wystąpił o opiekę międzynarodową dla swojej żony i dzieci". Tchórz gra na najniższych instynktach, zamiast stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości, do swojej brudnej układanki wykorzystuje nawet dzieci" - ocenił we wpisie na X europoseł KO Krzysztof Brejza.

"Żona Ziobry też uciekła? A czego boi się w takim razie pani Ziobro?" - skomentował z kolei Bartosz Arlukowicz.

Żona Ziobry też uciekła? A czego boi się w takim razie pani Ziobro? — Bartosz Arlukowicz (@Arlukowicz) January 12, 2026 Rozwiń

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk poproszony na antenie Polsat News o komentarz w tej sprawie stwierdził, że "to, co robi Zbigniew Ziobro, jest wyjątkowo demoralizujące dla całego wymiaru sprawiedliwości". - Były minister sprawiedliwości, który unika odpowiedzialności za czyny, których dokonał, uciekając do kraju, gdzie mamy Orbana, przyjaciela Putina - powiedział.

"To jest naprawdę demoralizujące"

Jak dodał, Ziobro "mówił, że trzeba odwagi, że tu wszyscy potrzebują zderzyć się ze sprawiedliwością, że nikogo sprawiedliwość nie minie". - Jakim to trzeba być wyjątkowym tchórzem, jakim trzeba być miękiszonem - cytując klasyka - żeby dać dyla na Węgry wtedy, kiedy tutaj wymiar sprawiedliwości się upomina. To jest naprawdę wyjątkowo demoralizujące pod każdym względem - powiedział Tomczyk.

Wiceszef MON wyraził też przekonanie, że "Ziobro bezkarny nie będzie i prędzej czy później sprawiedliwość go nie minie". - Dzisiaj każdego Polaka może dotyczyć odpowiedzialność. Ludzie odpowiadają za to, że popełniają jakieś przestępstwa (...). To nie jest tak, że polityk może być bezkarny - przekazał.

Były szef MS jest jednym z podejrzanych w prowadzonym przez prokuraturę śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura podejrzewa Ziobrę o popełnienie łącznie 26 przestępstw. 7 listopada Sejm uchylił mu immunitet w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów. Wyraził również zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie.

"Niech mnie tu sądzą"

Jak twierdzi Mariusz Błaszczak (PiS), "decyzja o uruchomieniu procedury azylowej nie była aktem politycznym, lecz działaniem prewencyjnym, mającym na celu ochronę prawa do uczciwego procesu".

Decyzja o przyznaniu azylu @ZiobroPL jest decyzją opartą na realnych przesłankach. Każda procedura azylowa wymaga wykazania, że dana osoba nie może liczyć na uczciwy i bezstronny proces w swoim kraju. W tym przypadku takie obawy są w pełni uzasadnione.



Od dłuższego czasu w… — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) January 12, 2026 Rozwiń

"Ja nie będę starał się o azyl. Niech mnie tu sądzą jeśli mają ochotę (...). Będę walczył na ubitej ziemi z tym rządem" - powiedział z kolei w RMF FM były premier Mateusz Morawiecki.

Poseł PiS Mariusz Gosek napisał z kolei w tym kontekście o "przestępczym przejęciu Prokuratury Krajowej". "Minister zdecydował się walczyć i uzyskał azyl polityczny na Węgrzech" - skwitował.

Europosłanka tej partii Beata Kempa apelowała do Ziobry, by nie wracał. "Jest Pan potrzebny Polsce cały i zdrowy. Proszę chronić Rodzinę. Dyktatura nie odpuszcza" - napisała na X.

🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱 Proszę nie wracać . Jest Pan @ZiobroPL potrzebny Polsce cały i zdrowy. Proszę chronić Rodzinę. Dyktatura nie odpuszcza i stosuje zemstę zbiorową. Ich czas powoli się kończy. @PM_ViktorOrban Thank you❗️ https://t.co/5SC9RJnEEM — Beata Kempa (@BeataKempa_MEP) January 12, 2026 Rozwiń

Europoseł PiS Tobiasz Bocheński ocenił, że "zgodnie z wszelkimi procedurami prawnymi obowiązującymi na Węgrzech, sąd węgierski podjął taką decyzję". - Pozostaje jedynie głęboki niesmak, że to, co się dzisiaj dzieje w Polsce, przekłada się na postrzeganie Polski na arenie międzynarodowej - skwitował.

Bocheński o azylu dla Ziobry: sąd węgierski podjął taką decyzję zgodnie z wszelkimi procedurami Źródło: TVN24

