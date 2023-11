Ziobro o "fujarach, jak za czasów Trybunału Stanu". W 2015 roku zabrakło pięciu głosów

Podczas wtorkowych obrad Sejmu minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro prowokował z mównicy politycznych przeciwników. - Liczę na was! Mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami, jak za czasów Trybunału Stanu - wykrzykiwał. Minister nawiązywał do sytuacji z 2015 roku. Wtedy do pociągnięcia go do odpowiedzialności konstytucyjnej zabrakło pięciu głosów. Nieobecnych w czasie tego głosowania było aż kilkunastu posłów rządzącej wówczas koalicji PO-PSL.