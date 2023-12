"Tymczasowa nieobecność" Ziobry. Suwerenną Polską pokieruje prezydium na czele z Patrykiem Jakim

czytaj dalej

Prokuratura postawiła zarzuty mężczyźnie, w którego mieszkaniu znaleziono zaginionego w poniedziałek pięciolatka. Matka usłyszała zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Do zaginięcia doszło 11 grudnia. Do policji z Kamienia Pomorskiego (woj. zachodniopomorskie) wpłynęło powiadomienie o zniknięciu chłopca, który był pod opieką matki. Kobieta straciła go z oczu na dworcu PKP. Funkcjonariusze odnaleźli chłopca tego samego dnia w mieszkaniu pijanego 60-latka.