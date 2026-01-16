Logo strona główna
Polska

Sąd rozpatrzył wniosek obrońców Ziobry

Zbigniew Ziobro
Sąd nie uwzględnił wniosku obrońców Ziobry o wyłączenie sędzi. Relacja reportera TVN24 Michała Gołębiowskiego
Źródło: TVN24
Wniosek obrońców Zbigniewa Ziobry o wyłączenie sędzi Anny Prokopowicz rozpatrującej kwestię ewentualnego zastosowania aresztu wobec posła PiS nie został w piątek uwzględniony.
Kluczowe fakty:
  • Obrona Ziobry wnioskowała o wyłączenie sędzi ze sprawy ze względu na jej przynależność do Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.
  • Przedstawicielka Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa poinformowała, że aktualny pozostaje termin 5 lutego, kiedy nastąpi kontynuacja posiedzenia aresztowego.
  • Decyzję o oddaleniu wniosku skomentował jeden z obrońców byłego ministra sprawiedliwości.

- W piątek zapadło postanowienie nieuwzględniające wniosku obrony o wyłączenie sędzi Agnieszki Prokopowicz ze sprawy zastosowania tymczasowego aresztu wobec Zbigniewa Ziobry - poinformowała Anna Fedorczyk z mokotowskiego sądu rejonowego. Dodała, że wyznaczony w czwartek na 5 lutego termin kontynuacji posiedzenia aresztowego dotyczącego byłego ministra sprawiedliwości pozostaje aktualny.

O tej decyzji jako pierwsze poinformowało radio RMF, które przekazało, że "o oddaleniu wniosków zdecydował wylosowany do ich rozpatrzenia już wczoraj sędzia Łukasz Malinowski".

Złożyli wniosek, sąd odroczył posiedzenie. "W ten sposób to nie działa"

Złożyli wniosek, sąd odroczył posiedzenie. "W ten sposób to nie działa"

Co z uposażeniem Ziobry? Czarzasty wyjaśnił

Co z uposażeniem Ziobry? Czarzasty wyjaśnił

Decyzję sądu skomentował w serwisie X jeden z obrońców Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski. "Czy sędzia, który jest członkiem Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, może bezstronnie rozpoznawać wniosek innego sędziego - będącego w Iustitii - o wyłączenie z uwagi na fakt członkostwa w Iustitii? Pytanie jest oczywiście retoryczne" - napisał.

"Dziwię się, że sąd rozpoznał wniosek, skoro o godz. 14:41 do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa został złożony wniosek o wyłączenie sędziego Łukasza Malinowskiego od rozpoznania wniosku obrońców z uwagi na jego przynależność do tego samego stowarzyszenia, a tym samym konieczność oceny de facto własnej sytuacji prawnej i faktycznej" - ocenił Lewandowski.

Posiedzenie aresztowe w sprawie Ziobry kolejny raz odroczone

Posiedzenie w sprawie wniosku prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec Ziobry zostało odroczone w czwartek po kilku godzinach posiedzenia do początków lutego. Przyczyną odroczenia był wniosek obrony Ziobry o wyłączenie sędzi.

Sprawą wniosku prokuratury o areszt zajmuje się sędzia Agnieszka Prokopowicz. Czwartkowe odroczenie posiedzenia było już drugim w sprawie aresztowej Ziobry - po raz pierwszy 22 grudnia ubiegłego roku sędzia odroczyła posiedzenie do 15 stycznia, wówczas z powodu - jak podawał sąd - omyłkowego niedołączenia przez prokuraturę materiałów niejawnych do wniosku o areszt.

Kolejny raz bez decyzji w sprawie aresztu Ziobry. Co wydarzyło się na posiedzeniu? Relacja reporterki TVN24 Mai Wójcikowskiej
Źródło: TVN24

Przedstawiciel Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa sędzia Michał Kusiak poinformował dziennikarzy w czwartek, że wniosek o wyłączenie sędzi został złożony tego dnia w godzinach popołudniowych i wobec tego konieczne stało się odroczenie posiedzenia. Sędzia Kusiak zapewnił wówczas, że wniosek obrony o wyłączenie sędzi zostanie rozpoznany "niezwłocznie".

Obrona wnioskowała o wyłączenie sędzi

Mecenas Lewandowski, uzasadniając w czwartek wniosek o wyłączenie sędzi, powiedział dziennikarzom, że opierał się on "na dość obszernej argumentacji dotyczącej dotychczasowego przebiegu postępowania, a także dotyczył przynależności sędzi do Stowarzyszenia Sędziów (Polskich) Iustitia i jednoznacznie deklarowanego przez sędzię stanowiska w kwestii kierunków politycznych naszego klienta". - Jeśli władze stowarzyszenia, do którego sędzia referent należy, jednoznacznie politycznie wyrażały dezaprobatę wobec ministra Ziobry, to pani sędzia jest w pewnym sensie w konflikcie korporacyjnym (...), a z drugiej strony ma obowiązek bezstronnego orzekania - ocenił.

Kierujący śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości prokurator Piotr Woźniak ocenił, że decyzja sądu o odroczeniu posiedzenia "z formalnego punktu widzenia jest słuszna". - Taki wniosek musi zostać rozpoznany - dodał.

Prokurator Woźniak: oponowałem wnioskowi o wyłączenie sędzi w postępowaniu aresztowym w sprawie Ziobry
Źródło: TVN24

Zaznaczył zarazem, że on oponował przeciwko wnioskowi o wyłączenie sędzi i ocenił, że "w zasadzie sprowadzał się on do stwierdzenia, że jeśli sąd nie uwzględnia" oceny materiału dowodowego i procedury karnej, jaką prezentuje obrona Ziobry, to "jest stronniczy". - W ten sposób to nie działa. (...) Aczkolwiek prokurator nie decyduje w tym zakresie, tylko sąd - mówił dziennikarzom prokurator Woźniak.

Prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów

Prokuratura Krajowa, której zespół śledczy nr 2 prowadzi postępowanie dotyczące między innymi ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, chce, by Ziobro trafił do aresztu na trzy miesiące.

Prokuratura zamierza postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości zarzutu m.in., kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywania swojego stanowiska do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, między innymi wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Według śledczych Ziobro działał świadomie, by uzyskać korzyści majątkowe, osobiste i polityczne, działając na szkodę państwa. Biorąc pod uwagę przygotowane zarzuty, maksymalny wymiar kary, która może być orzeczona w tej sprawie, to 25 lat pozbawienia wolności.

pc

Jądro ciemności

Sejm uchylił immunitet Ziobrze 7 listopada ubiegłego roku w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić prokuratura. Sejm wyraził również zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie. Tego samego dnia prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu Ziobrze zarzutów, a także o zatrzymaniu go i przymusowym doprowadzeniu przez ABW, co okazało się jednak nieskuteczne z powodu nieobecności byłego ministra w Polsce.

Obecnie Ziobro twierdzi, że jest objęty jest azylem politycznym i ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które miały uznać, że grożą mu prześladowania polityczne. Decyzja ta - jak mówił Ziobro - miała zapaść w grudniu ubiegłego roku. Ziobro oświadczył, że pozostanie za granicą do czasu, gdy "w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności" i że wybiera "walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem".

pc

"Zawsze będę walczył, nikt mnie nie złamie". Wywiad ze Zbigniewem Ziobrą w Budapeszcie

pc
Autorka/Autor: sz/akw

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

