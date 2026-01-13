Logo strona główna
Polska

Ziobro przekonuje, że nie uciekł. "Nie wróciłem. Jak wielu w czasie stanu wojennego"

Zbigniew Ziobro
Ziobro: nie uciekłem z kraju
Źródło: RMF FM
Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który uzyskał azyl polityczny na Węgrzech, przekonuje w RMF FM, że nie uciekł z kraju. - Działanie kryminalne w stosunku do mnie wymierzone zostało mi za granicą, więc ja nie wróciłem, tak jak wielu nie wróciło w czasie stanu wojennego - powiedział.

Obrońca Zbigniewa Ziobry mecenas Bartosz Lewandowski poinformował w poniedziałek, że były minister sprawiedliwości i były prokurator generalny uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. Sam Ziobro przekazał w poniedziałek, że wystąpił o objęcie ochroną międzynarodową swojej żony Patrycji Koteckiej. Ziobro jest jednym z podejrzanych w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura podejrzewa go o popełnienie łącznie 26 przestępstw.

Ziobro "uzyskał azyl polityczny"

Ziobro "uzyskał azyl polityczny"

Ziobro o wniosku w sprawie żony. Pisze o "zemście"

Ziobro o wniosku w sprawie żony. Pisze o "zemście"

Ziobro przekonuje, że nie uciekł

We wtorek Ziobro był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM. Polityk został zapytany, czy pamięta własną definicję słowa "miękiszon". - Tak. To jest ktoś, kto ulega sile innej strony w sposób niemądry - powiedział.

Po raz pierwszy o "miękiszonie" Ziobro mówił w 2020 roku, mówiąc o tym, jak nie należy zachowywać się przy negocjacjach. Zachęcał w ten sposób premiera Mateusza Morawieckiego do zastosowania weta wobec połączenia wypłat ze środków unijnych z mechanizmem ochrony praworządności w krajach członkowskich UE.

Później Ziobro mówił, że "miękiszon to ten, który poddaje się wtedy, kiedy można walczyć".

Kto to jest "miękiszon"? Zbigniew Ziobro tłumaczy
Kto to jest "miękiszon"? Zbigniew Ziobro tłumaczy

Prowadzący program zauważył, że były minister sprawiedliwości rezygnuje de facto z walki, bo wyjazd z kraju oznacza, że nie będzie wyjaśniał sprawy przed sądem, nie będzie mógł się bronić.

Były minister sprawiedliwości powiedział, że "tę walkę podejmuje i ją realizuje (...) pokazując, że mamy do czynienia z władzą, która w sposób kryminalny przejęła na przykład media publiczne, czyli łamiąc ustawy wbrew zasadom właścicielskim". - Następnie przejęła tak samo prokuraturę, sądy, likwiduje sąd konstytucyjny - dodał.

Na uwagę, że uciekł z kraju, odparł: - Nie.

- Działanie kryminalne w stosunku do mnie wymierzone zostało mi za granicą, więc ja nie wróciłem, tak jak wielu nie wróciło w czasie stanu wojennego - mówił.

Gdy prowadzący rozmowę zwrócił mu uwagę, że w Polsce nie mamy stanu wojennego, Ziobro odpowiedział: - A to się pan myli, bo nawet w stanie wojennym w Polsce, gdyby był formalnie wprowadzony, oni nie mogliby robić tego, co robią, nie mogliby nielegalnie przejąć prokuratury.

Ziobro pytany, czy zrezygnuje z mandatu poselskiego, powiedział, że "nie zamierza".

Marszałek Sejmu wdrożył procedurę w sprawie wynagrodzenia Ziobry
Marszałek Sejmu wdrożył procedurę w sprawie wynagrodzenia Ziobry

Jest dokument? Ziobro: poprosiłem kogoś, żeby się tym zajął

Polityk został też zapytany, czy ma dokument potwierdzający przyznanie mu azylu politycznego na Węgrzech. - Zapewne jest taka decyzja azylowa na piśmie - powiedział. - Prosiłem kogoś, żeby tymi sprawami się zajął, więc w tej chwili nie odpowiem. Nie mam jej przy sobie - dodał.

Dopytywany, odparł, że "ma zapewne taki papier na sto procent". - Węgrzy zachowali się w sposób, który pokazuje odwagę, o której pisał niedawno Donald Trump do pana premiera Orbana, że jest politykiem, który gwarantuje obronę suwerenności i rodzin chrześcijan - ocenił polityk.

Były minister został też zapytany, kiedy dowiedział się o przyznaniu mu azylu politycznego i od kogo. - Dowiedziałem się wtedy, kiedy ta decyzja została podjęta. Już w tej chwili nie pamiętam precyzyjnie. To było w drugiej połowie grudnia, jeszcze przed świętami taka decyzja zapadła - mówił. Dopytywany, czy stało się to 23 grudnia, jak podaje "Rzeczpospolita", odparł, że "bardzo możliwe, że tak było".

- Chciałem to ogłosić w dniu drugiej rocznicy nielegalnego kryminalnego przejęcia polskiej prokuratury, która stała się narzędziem do zamiatania spraw pod dywan, korupcji, złodziejstwa ludzi Platformy, Tuska, a ścigania takich ludzi niewinnych jak ja, którzy prawa nie złamali, tylko służyli Rzeczpospolitej - dodał Ziobro.

Ziobro mówił, że nie pamięta, kiedy zwrócił się o przyznanie azylu politycznego na Węgrzech. - Mój prawnik pewne rzeczy organizował. Dokładnie nie wiem, kiedy to było. To jest prawnik węgierski, jestem mu wdzięczny za pomoc. To były dla mnie sprawy techniczne - powiedział.

Były minister pytany był też o swoją żonę - Patrycję Kotecką-Ziobro. - Wystąpiłem o to, aby zapewnić również ochronę mojej żonie, ponieważ uważam, że mamy do czynienia z szajką nikczemną, która dzisiaj rządzi Polską i która byłaby gotowa potraktować moją żonę jako zakładnika i w ten sposób starać się wymusić na mnie powrót do Polski - mówił.

Kiedy Ziobro wróci do Polski?

Polityk oświadczył, że zrobi wszystko, co w jego mocy, by doprowadzić do upadku rządu Donalda Tuska. - Będę pracował nad zmianami w wymiarze sprawiedliwości, tak żeby można było rozliczyć tę szajkę kryminalistów, którzy dzisiaj niszczą Polskę - powiedział Ziobro.

Dodał przy tym, że prokurator, który prowadzi sprawę związaną z nieprawidłowościami przy wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, w przyszłości odpowie karnie. - To nie jest żaden prokurator, to przestępca, kiedyś on trafi za kratki. To jest kwestia czasu tylko - mówił.

Ziobro powtórzył, że w obszarze związanym z Funduszem Sprawiedliwości działał na podstawie prawa, a także, że w każdej chwili może wrócić do Polski, ale - dodał - pod warunkiem, że przywrócone zostaną "reguły gry, które określają zasady niezawisłego sądu i niezależnej prokuratury działającej w ramach prawa".

Zbigniew Ziobro
