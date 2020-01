Ziobro proponuje "kompromis" wiceszefowej Komisji Europejskiej

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował we wtorek, że "w geście dobrej woli" zaproponował wiceszefowej Komisji Europejskiej "kompromis". - Zadeklarowałem gotowość przekonywania kolegów i koleżanek z obozu rządowego, by zastanowić się nad wypracowaniem nowego modelu wyłaniania sędziów - powiedział. Jak stwierdził, wzorowałby się on na modelu niemieckim, bo "tam sędziów wybierają wyłącznie politycy".