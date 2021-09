Zbigniew Ziobro porównuje polski system sądownictwa z innymi krajami. Komentarze ekspertów

Minister Zbigniew Ziobro krytykuje wniosek Komisji Europejskiej o nałożenie na Polskę kar finansowych za niewykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału. Inne kraje mają identyczny system co Polska, ale karane nie są - przekonuje minister. Ale czy mówi prawdę i czy nie pomija niewygodnych dla siebie faktów? Materiał magazynu "Polska i Świat".

Co jakiś czas minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powtarza tę samą tezę - że polski system sądownictwa skopiowany jest z innego europejskiego kraju. - Ten mechanizm, który mamy w Polsce, jest prostą kopią mechanizmu, który funkcjonuje w Hiszpanii – porównuje sposób wyboru Krajowych Rad Sądownictwa.

Porównanie wyboru członków KRS Polski i Hiszpanii

W analizie słów ministra pomaga nam prodziekan wydziału prawa z Uniwersytetu Gdańskiego. - Na pewno nie jest to system identyczny – zapewnia prof. Piotr Uziębło. Podobieństwa są: w Hiszpanii i w Polsce kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa zgłaszają inni sędziowie, a wybiera izba niższa parlamentu.

Minister Zbigniew Ziobro zapomniał jednak dodać dość istotnego szczegółu. - Ale wybierają większością kwalifikowaną. Tu nie ma tej furtki, którą stworzono w Polsce, że jak nie starczy większości kwalifikowanej, to może być bezwzględna – wyjaśnia prof. Uziębło.

W Hiszpanii kandydaci do KRS muszą przejść przez wymagające sito komisji wyborczej, ale o tym minister też zapomniał powiedzieć. - Te kocopoły poszły na cały świat – ocenia wypowiedź ministra konstytucjonalistka, dr Bogna Baczyńska z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dr Baczyńska: to, co powiedział Ziobro, jest absolutną nieprawdą

Porównanie wyboru sędziów w Polsce i Niemczech

Ale minister nie poprzestaje na Hiszpanii. Unitarny system Polski porównuje do federalnych Niemiec, twierdząc, że tam procedura jest bardziej upolityczniona. - W przypadku Niemiec sędziowie federalni są wybierani wyłącznie przez polityków – przekonuje Zbigniew Ziobro.

Ostatecznie tak - decyzję podejmują politycy, ale robią to na wniosek specjalnej komisji złożonej z polityków władzy, opozycji, a nawet samorządów, a wcześniej kandydaci na sędziów muszą zdać trudny, wymagający egzamin. - Drugie niezdanie egzaminu państwowego powoduje, że taka osoba nie może wrócić na studia prawnicze. Ta droga się zamyka – tłumaczy Baczyńska.

Eksperci o próbach porównywania polskiego systemu z innymi krajami

- My kopiujemy coś, ale nie w sposób dokładny. Wybieramy elementy, które są wygodne, a nie te, które nie są wygodne – twierdzi prof. Uziębło. - Zbigniew Ziobro od dawna mydli nam oczy, ale to już jest wyjątkowo szczypiące mydło i nikt już się na to nie nabierze – dodaje dr Baczyńska.