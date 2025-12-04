Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Zbigniew Ziobro opuścił Węgry

Zbigniew Ziobro w Brukseli
Kierwiński: w ciągu kilkunastu dni Ziobro nie będzie miał paszportu
Źródło: TVN24
Poseł PiS Zbigniew Ziobro poinformował, że opuścił Węgry i jest obecnie w Brukseli. Wyjaśniał też, dlaczego zdecydował się tam pojechać. Przekonywał przy tym, że "będąc na Węgrzech nie uciekał, tylko postanowił do tego stanu bezprawia nie wracać póki co". Polscy śledczy chcą postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

- Jestem w Brukseli - powiedział Zbigniew Ziobro w czwartek po południu w rozmowie z telewizją wPolsce24. - Podróżuję po Europie, jestem wolnym człowiekiem, a ich ręce nie są w stanie mnie dosięgnąć. Pokazują swoją bezradność i nieskuteczność - stwierdził, odnosząc się do rządu Donalda Tuska.

Wyjaśnił, że "Bruksela jest jednym z tych adresów, które wskazali jego obrońcy prokuraturze do wiadomości, w związku z tym to nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem".

- Zdecydowałem się przyjechać do Brukseli dlatego, że rozmawiam z politykami, ale też mediami, o skali naruszeń prawa w Polsce przez rząd Donalda Tuska - mówił Ziobro. Przekonywał, że "rząd zdecydował się w sposób bezprawny" skierować wniosek o jego tymczasowe aresztowanie, a swoje obowiązki jako ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego wykonywał "uczciwie i lojalnie".

- Będąc na Węgrzech nie uciekałem, tylko postanowiłem do tego stanu bezprawia nie wracać póki co - tłumaczył Ziobro. Podkreślił, że tak, jak każdemu obywatelowi Polski, przysługuje mu "fundamentalne prawo korzystania ze wszystkich uprawnień osoby podejrzanej, czyli prawo do obrony". A - jak ocenił - tego prawa jest obecnie "skutecznie pozbawiony". 

Ziobro stanie przed Trybunałem Stanu? Decyzja koalicji rządzącej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ziobro stanie przed Trybunałem Stanu? Decyzja koalicji rządzącej

Joński: Ziobro bezczelnie przechadza się po europarlamencie

Do obecności Ziobry w Brukseli odniósł się w czwartek w mediach społecznościowych europoseł KO Dariusz Joński i opublikował fotografię byłego szefa MS.

"W zadziwiająco dobrej formie Ziobro bezczelnie przechadza się dziś po Parlamencie Europejskim. Wczoraj wyglądał, jakby się do kolejnej podróży szykował. Czy z decyzją o tymczasowym aresztowaniu i ENA sąd musi czekać aż do 22 grudnia?" - napisał na X eurodeputowany.

Sprawa Zbigniewa Ziobry

Prokuratura Krajowa, której zespół śledczy nr 2 prowadzi postępowanie dotyczące między innymi ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa wniosek o aresztowanie Ziobry na trzy miesiące. Posiedzenie w tej sprawie zaplanowane jest na 22 grudnia.

Śledczy zamierzają postawić Ziobrze łącznie 26 zarzutów dotyczących między innymi nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. W tym celu Sejm uchylił immunitet posłowi PiS w odniesieniu do wszystkich zarzutów. Sejm wyraził także zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie byłego szefa MS.

Ziobro, którego reporter TVN24 w połowie listopada spotkał w Budapeszcie, nie deklarował jednoznacznie ani że wystąpi o azyl polityczny na Węgrzech, ani że wróci do Polski. - Zamierzam się bronić, zamierzam używać słowa, zamierzam używać prawdy - zapewniał zaś w jednym z wywiadów. Dodał też, że przyjdzie czas, aby "każdy z tych zarzutów wyjaśnić, bo nie ma nic do ukrycia".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: momo/akr

Źródło: wPolsce24, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: X/@Dariusz_Jonski

Udostępnij:
TAGI:
Zbigniew ZiobroFundusz SprawiedliwościBrukselaWęgry
Czytaj także:
pc
"Wyjątkowa wartość pracy" dziennikarza "Superwizjera". Rada Etyki Mediów oddala skargę
Jolanta Sobierańska
Minister zdrowia zapowiada dialog. Eksperci: wciąż brak diagnozy i planu leczenia
Piotr Wójcik
Nie chcieli mu sprzedać alkoholu, wyjął z kieszeni nóż
Nie mógł kupić alkoholu, wyjął z kieszeni nóż
Trójmiasto
imageTitle
Polki wyszły z opresji. Kolejna wygrana w mistrzostwach świata
EUROSPORT
pap_20150511_1AR
Zmarł jeden z najbogatszych Polaków. Jego firma znana jest w 40 krajach świata
BIZNES
Kazik Staszewski
Kazik w szpitalu. "Dziś w nocy bliski końca drogi byłem"
Martyna Nowosielska-Krassowska
Kurs na prawo jazdy (zdj. ilustracyjne)
"Pojawił się na egzaminie w dużych okularach". Skończyło się szamotaniną
Poznań
szczyt medyczny
"Podejmowano bardzo kosztowne decyzje". Eksperci komentują szczyt medyczny
Piotr Wójcik
dlonie telefony ludzie shutterstock_2388175837
Setki tysięcy kont w mediach społecznościowych zablokowane. "Pierwsza kostka domina"
BIZNES
Park Miejski w Zakopanem
Uderzył nastolatka w twarz. Grozi mu więzienie
Kraków
Kierowcy łamiący przepisy na S7
"Na tempomacie ustawił 210 km/h"
WARSZAWA
Żubry zimą
Osiem żubrów ma gruźlicę, zostaną poddane eutanazji
Rzeszów
Straciła prawo jazdy
Mandaty na 7500 złotych i 30 punktów karnych
WARSZAWA
Szczyt w Brukseli zakończył się w piątek. Federica Mogherini skrytykowała brak porozumienia w sprawie rozmów akcesyjnych
Mogherini rezygnuje ze stanowiska. Nowe informacje w sprawie afery
Świat
Ciężarówka zderzyła się z tramwajem
Zderzenie wojskowej ciężarówki z tramwajem. Nagranie
Lubuskie
Mieli ze sobą takie transparenty
Protesty się opłaciły. Nie zlikwidują szkoły z ponad 400 słuchaczami
Tomasz Mikulicz
shutterstock_2562147737
Porody coraz dalej od domu. Państwo szykuje plan awaryjny
Anna Bielecka
Wylesianie w Indonezjii
Zginęło już ponad 800 osób. Katastrofa bardziej zabójcza przez wylesianie?
METEO
imageTitle
Polska kontra reszta świata w sprawie startów Rosjan. "To był ostatni raz"
EUROSPORT
Niemiecki sąd zgodził się na ekstradycję Patryka M., pseudonim Wielki Bu
"Wielki Bu" chciał wyjść na wolność. Jest decyzja sądu
Lublin
Tomasz Hejna od lat walczy z nielegalnymi reklamami
Społecznik pozwany przez dewelopera. Jest prawomocna decyzja sądu
Poznań
45 min
pc
11 tysięcy na rękę to "degradacja finansowa"? Dla tego posła tak
WITajcie w mojej bańce
Google
Google chce uniknąć kary za monopol. Komisja Europejska mówi: sprawdzam
BIZNES
Pożar hali garażowej na gdyńskim Witominie
Pożar aut w hali garażowej. Decyzja prokuratury
Trójmiasto
Karetka
86-latka na rowerze potrącona przez samochód
WARSZAWA
Adam Glapiński
Czy to koniec obniżek stóp? Glapiński mówi o strategii "wait and see"
BIZNES
osiedle mieszkanie mieszkania wroclaw shutterstock_2508964843
Rząd "sfinansował Ukraińcom kredyty na mieszkania". Niezupełnie
Zuzanna Karczewska
Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej 4.12.
Kaczyński o ruchu premiera. "Jeżeli są jakieś poważne sprawy, to trzeba"
Czarzasty
"Zróbmy wielką akcję". Marszałek Sejmu apeluje
2025-12-03T211045Z_1_LWD711703122025RP1_RTRWNEV_C_7117-USA-TRUMP-EPSTEIN-0010
Ujawniono zdjęcia z wyspy Epsteina. "Epicentrum wykorzystywania seksualnego"
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica