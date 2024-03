"Nowotwór to podstępny wróg". Zbigniew Ziobro opublikował zdjęcie ze szpitala

"Wiemy, że jest taka choroba jak rak, że zbiera swoje ofiary, ale zwykle myślimy, że nas to nie dotyczy. Nie opierajcie Państwo na takim przekonaniu swojej przyszłości, swojego życia i życia Waszych bliskich. Badajcie się regularnie, a niepokojące symptomy konsultujcie ze specjalistami. Nowotwór to podstępny wróg" - napisał w sobotę rano na platformie X Zbigniew Ziobro .

Polityk napisał, że o chorobie dowiedział się 13 listopada, w dniu ślubowania nowo wybranych posłów. "Po drodze do Sejmu podjechałem do szpitala MSWiA w Warszawie. Odebrałem wynik badań histopatologicznych. Otworzyłem kopertę i czytam: nowotwór złośliwy przełyku. Rak! Tuż przed wejściem na salę plenarną wpisałem w wyszukiwarce Google hasło: 'nowotwór złośliwy przełyku rokowania' i zobaczyłem … wyrok: umiera 90-95 proc. chorych!" - czytamy.

Miesiąc profilaktyki nowotworowej mężczyzn. "To jest apel do wszystkich was, że możemy wygrać. Tylko badajmy się"

Miesiąc profilaktyki nowotworowej mężczyzn. "To jest apel do wszystkich was, że możemy wygrać. Tylko badajmy się" TVN24

"Na to nie można się przygotować. Tam na sali, myślałem o rodzinie, o żonie, o dzieciach, o wszystkich bliskich dla mnie ludziach i o przyszłości. Wreszcie o tym, że przede mną najtrudniejsza bitwa do stoczenia. Spojrzałem jeszcze raz na te statystyki. I zadzwoniłem do przyjaciela prosząc o wydrukowanie z internetu wszystkiego, co tylko się da, na temat tego nowotworu. Wroga trzeba poznać" - napisał Ziobro. Dodał, że po południu tego samego dnia udał się na pierwszą konsultację onkologiczną, na której usłyszał, że ma "natychmiast położyć się do szpitala", a badanie tomograficzne wykazało, że ma pierwsze przerzuty do żołądka.