Zbigniew Ziobro o Trybunale Konstytucyjnym: mam nadzieję, że zachowa się, jak należy

Ziobro: Trybunał orzeknie to, co jest oczywiste z punktu widzenia konstytucji

Komentując tę sprawę na antenie Poranka Rozgłośni Katolickich Siódma9, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ocenił, że jego zdaniem Trybunał "orzeknie to, co jest oczywiste z punktu widzenia konstytucji". - Mam nadzieję, że Trybunał zachowa się, jak należy i w sposób rzetelny, uczciwy, opisze realny stan prawny, jaki ma miejsce, czyli powie o nadrzędności konstytucji nad traktatami - stwierdził.

Odnosząc się do apelu Komisji Europejskiej o wycofanie wniosku premiera z Trybunału Konstytucyjnego, Ziobro ocenił, że jego zdaniem ta forma jest "skandaliczna". - To jest naprawdę traktowanie kolonialne Polski. (...) Nawet wracając do czasów minionych Związku Sowieckiego, kiedy byliśmy pod butem sowieckim, to komisarze sowieccy nie pozwalali na taką publiczną ostentację, ale załatwiali to inaczej - ocenił.